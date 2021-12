3 harte Fakten, die Investoren über Moderna und Pfizer kennen müssen

Wichtige Punkte

Die Omicron-Variante kann eine gewisse Resistenz gegen die durch Impfung erzeugte Immunität aufweisen.

Es wird bereits daran gearbeitet, die Variante zu verstehen und auf sie zu reagieren, aber das wird Zeit brauchen.

Die beängstigenden Eigenschaften der Variante sollten die Anleger nicht dazu bringen, ihre Aktien von Impfstoffherstellern zu verkaufen.

Als führende Hersteller von Coronavirus-Impfstoffen in den USA werden Moderna (WKN:A2N9D9) und Pfizer (WKN:852009) wieder einmal durch eine neue Virusvariante auf die Probe gestellt. Bisher hat der Markt nicht positiv auf die Äußerungen des CEO von Moderna, Stéphane Bancel, reagiert, der am 30. November gegenüber der Financial Times die Meinung anderer Wissenschaftler wiederholte, dass die Aussichten für die weitere Wirksamkeit des Impfstoffs des Unternehmens gegen diese Variante „nicht gut sein werden“.

Bancels Meinung ist jedoch nicht das Einzige, was Investoren in Bezug auf die neue Variante beachten müssen. In diesem Zusammenhang gibt es drei Fakten, die beeinflussen werden, wie sich die Aktien von Pfizer und Moderna angesichts von Omicron entwickeln – und sie sind nicht alle schön.

1. Variantenspezifische Auffrischungsimpfungen sind bestenfalls Monate entfernt

Einer der Träume der Boten-RNA (mRNA)-Impfstofftechnologie, die von Pfizer und Moderna eingesetzt wird, besteht darin, dass die Unternehmen auf der Grundlage aktueller genomischer Daten von Viren wie SARS-CoV-2 schnell neue Impfungen formulieren und herstellen können. Dann sind die Menschen bereits geschützt, wenn die virale Bedrohung einen großen Teil der Öffentlichkeit erreicht.

Leider ist dieser Traum während der Pandemie bisher nicht in Erfüllung gegangen und wird es wahrscheinlich auch bei der Omicron-Variante nicht. Während sowohl Moderna als auch Pfizer damit begonnen haben, variantenspezifische Impfungen für die Delta-Variante zu entwickeln, waren diese Initiativen zu dem Zeitpunkt, als Omicron aufkam, noch in Arbeit. Obwohl die Delta-spezifischen Dosen in Zukunft nützlich sein könnten, deuten die ersten Daten darauf hin, dass die Omicron-Variante übertragbarer ist und sich schneller verbreiten wird als die Delta-Variante, was bedeutet, dass die früheren Arbeiten nutzlos sein könnten.

Aber beide Entwickler wollen es mit Omicron erneut versuchen, vielleicht mit einem schnelleren Zeitplan als beim letzten Mal. Pfizer behauptet, dass es sein Produkt aktualisieren und neue Dosen innerhalb von 100 Tagen ausliefern kann, falls nötig.

Für Investoren bedeutet das zwei Dinge. Erstens könnte es sein, dass Moderna und Pfizer tatsächlich genug Zeit haben, um Omicron-spezifische Booster herzustellen und auszuliefern, was in der ersten Hälfte des Jahres 2022 zu erheblichen neuen Einnahmen führen würde.

Zweitens gibt es jetzt eine Art neuen Entwicklungswettlauf, und der Wettbewerber, der seine variantenspezifische Formulierung schneller herstellt, wird mehr Umsatz machen. Und der Zweitplatzierte könnte es schwer haben, überhaupt viel Umsatz zu machen, vor allem wenn die Omicron-Variante durch eine andere Variante ersetzt wird.

2. Es wird zu mehr öffentlichem Druck in Bezug auf Impfstoffgerechtigkeit führen

Eine der vielen Behauptungen ist, dass die Impfabdeckung in den Entwicklungsländern unzureichend ist und dadurch das Aufkommen gefährlicher Virusvarianten garantiert wird. Einige Kommentatoren legen nahe, die Patentrechte für die Impfstoffe aufzuheben, sodass sie überall hergestellt werden können, um so die Versorgungsengpässe zu beseitigen.

Meiner Meinung nach könnten Pfizer und Moderna tatsächlich mehr tun, um die Verteilung der lebensrettenden Dosen weltweit zu fördern. Aber die Aufhebung des Patentschutzes allein würde wahrscheinlich nicht ausreichen, um das Problem zu lösen, da die Herstellungsprozesse für mRNA-Impfungen nicht einfach zu imitieren sind. Um Drittanbieter auf den neuesten Stand zu bringen, müssten die Unternehmen einen Technologie- und Know-how-Transfer durchführen, was unter den besten Bedingungen sehr zeitaufwendig ist.

Daher sollten Investoren damit rechnen, dass der Widerstand gegen die exklusive Kontrolle von Moderna und Pfizer über ihre Produkte weiter zunehmen wird. Es ist möglich, dass die beiden rechtlich verpflichtet werden, ihre Ressourcen für die Weitergabe der Herstellungstechnologie und der Details der Rezepturen einzusetzen. Das könnte ihre Kosten ein wenig hochtreiben, aber viel wichtiger ist, dass dies ihr weltweites Umsatzpotenzial drastisch reduzieren würde.

Wenn sie jedoch ihre Produktionskapazitäten nicht schnell genug ausbauen können, um die Nachfrage in Regionen mit geringer Impfstoffversorgung zu decken, würden gesetzliche Initiativen, die die Öffnung des Feldes für neue Hersteller erzwingen, wahrscheinlich Leben retten.

3. Die Impfstoffe werden wahrscheinlich noch einigermaßen wirksam sein

So pessimistisch sich der CEO von Moderna auch über die Wirksamkeit seines Medikaments gegen die Omicron-Variante geäußert haben mag, die Impfstoffe gegen Coronaviren werden trotz der Besonderheiten der Variante wahrscheinlich zumindest einen Teil der Schutzwirkung gegen schwere Krankheiten beibehalten. Es ist unklar, wie viel Schutz die Impfstoffe noch bieten, und es ist auch unklar, ob eine Auffrischungsdosis die Immunität so weit verstärken kann, dass sie einen bedeutenden Unterschied macht.

Diese Fragen werden bald beantwortet werden, aber die Investoren müssen den Preis im Auge behalten. Selbst wenn die Impfstoffe gegen Omicron deutlich weniger wirksam sind, wird dies das künftige Umsatzwachstum nicht beeinträchtigen, denn sie gehören zu den einzigen präventiven Arzneimitteln auf dem Markt; derzeit gibt es einfach nichts Wirksameres. Die Konkurrenzprodukte von Johnson & Johnson und AstraZeneca werden wahrscheinlich ebenfalls an Wirksamkeit einbüßen, und es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass sie besser abschneiden werden als die mRNA-Angebote.

Lass dich nicht von der Angst um die Wirksamkeit dazu verleiten, deine Aktien zu verkaufen.

Starke Kursverluste bei Moderna- oder Pfizer-Aktien könnten eine kurzfristige Kaufgelegenheit sein. Denk daran: Wenn ihre Impfstoffe nicht gegen Omicron wirken, ist das für diese Unternehmen ein noch größerer Anreiz, schnell einen neuen Wirkstoff zu entwickeln, der funktioniert.

Der Artikel 3 harte Fakten, die Investoren über Moderna und Pfizer kennen müssen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Alex Carchidi auf Englisch verfasst und am 02.12.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Alex Carchidi besitzt Aktien von AstraZeneca PLC. The Motley Fool empfiehlt Johnson & Johnson und Moderna Inc.

Motley Fool Deutschland 2021