3 gute Gründe, heute mit dem Investieren in einen ETF zu beginnen!

Heute noch in einen ETF investieren: Ist die Marktlage in Ordnung? Oder besteht das Risiko einer Korrektur? Grundsätzlich lässt sich die kurzfristige Entwicklung der Aktienmärkte niemals vorhersagen. Im Rahmen eines langfristig orientierten Buy-and-Hold-Ansatzes ist das jedoch auch gar nicht entscheidend.

Riskieren wir lieber einen Blick auf drei relevantere Gründe, warum heute ein guter Zeitpunkt ist, mit dem Investieren in einen ETF zu beginnen. Aber auch morgen und übermorgen wäre okay, wenn du gerade etwas busy bist.

Heute mit dem Investieren in einen ETF beginnen: Zinseffekt

Der Zinseffekt beziehungsweise sogar der Zinseszinseffekt ist ein hervorragender Grund, heute mit dem Investieren in einen ETF zu beginnen. Häufig kreist der Fokus vieler Investoren lediglich darum, was kurzfristig passiert. Das ist jedoch ein falscher Ansatz. Die langfristige Perspektive ist das Entscheidende.

Es mag zugegebenermaßen möglich sein, dass wir eine Korrektur erleben. Oder vielleicht einen Crash. Das Risiko besteht jedoch zu jeder Zeit und es gibt keinen richtigen oder idealen Zeitpunkt, um mit dem Investieren zu starten. Allerdings gibt es trotzdem den Effekt, dass ein früher, hoher Einsatz dazu führt, dass der Zinseszinseffekt langfristig orientiert Futter erhält.

Anstatt sich daher zu fragen, ob man in den nächsten ein bis drei oder vielleicht auch fünf Jahren mit seinem ETF wohl im Plus ist, sollte der Fokus lieber darauf liegen, ob man in 30 Jahren eher einen fünfstelligen Betrag durch Zögern in seinen Indexfonds haben möchte. Oder vielleicht doch lieber einen sechsstelligen Betrag. Der Zinseszinseffekt, den man dann erhält, wird durch die heutige Entscheidung maßgeblich beeinflusst.

Du kannst ruhig vorsichtig starten!

Heute mit dem Investieren in einen ETF zu beginnen heißt nicht unbedingt, all dein Geld zu nehmen und direkt in einen Indexfonds zu packen. Nein, man kann auch als passiver Investor schließlich vorsichtig starten. Das heißt: Mit einem kleineren Einsatz. Oder im Zweifel sogar mit einem Sparplan, um vom Cost-Average-Effekt profitieren zu können.

Mit dem eigentlichen Startschuss selbst hat man jedoch eine große Hürde hinter sich gelassen: Nämlich den Start selbst. Ab diesem Zeitpunkt kann der Vermögensaufbau beginnen. Wenn du möchtest, auch automatisiert und so einfach wie möglich. Übrigens ein dritter Grund, warum heute ein guter Zeitpunkt ist: Es ist vom Grundsatz her schließlich nicht schwierig.

Heute mit einem ETF starten: Einfacher Ansatz

Heute mit einem ETF zu starten ist grundsätzlich möglich. Wenn du einen Broker hast, so kannst du grundsätzlich einen Sparplan auf einen marktbreiten Index anlegen. Kleiner Tipp: Der MSCI World oder der S&P 500 sind solide Adressen für den Start, mit denen man viel richtig und wenig falsch macht.

Damit sichert man sich einen einfachen Zugang zu einem klassischen Buy-and-Hold-Ansatz. Wobei das eigentlich schwierigste ist, auch in volatilen Phasen durchzuhalten oder gerade dann zu investieren.

Mit dem Investieren in einen marktbreiten ETF sichert man sich jedoch die Chance auf eine marktübliche Rendite, die historisch bei 7 bis 9 % p. a. bei Indexfonds gelegen hat. Der Zinseszinseffekt ist, wie gesagt, ein guter Grund, um so früh wie möglich zu starten.

Der Artikel 3 gute Gründe, heute mit dem Investieren in einen ETF zu beginnen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2022