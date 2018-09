3 große Gewinner mit 4 % Dividendenrendite

Viele ertragsorientierte Investoren konzentrieren sich ausschließlich auf die Dividenden, die Unternehmen ihren Aktionären zahlen. Aber die besten Investitionen sind solche, die dir nicht nur das benötigte Einkommen, sondern auch die langfristigen Kursgewinne liefern, auf die du aus bist.

Das vergangene Jahr war ein gutes Aktienjahr, aber nur die besten Dividendenwerte konnten Zuwächse von 50 % oder mehr erzielen und dabei immer noch eine Dividendenrendite von mindestens 4 % ausweisen. Dennoch haben es eine Handvoll Aktien geschafft. Im Folgenden werden wir uns Mesabi Trust (WKN: 985163), Macy (WKN: A0MS7Y)´s und Seagate Technology (WKN: A1C08F) genauer untersuchen, wie sie diese beeindruckende Leistung vollbracht haben und ob noch weitere Gewinne für neue Investoren zu erwarten sind.

Ein eiserner Griff um die Metallindustrie

Mesabi Trust hat im vergangenen Jahr stark von seinem gestiegenen Eisenerzanteil profitiert und seit September 2017 einen Kursgewinn von fast 80 % erzielt. Mesabi ist eine spezielle Anlageform, die als Royalty Trust bekannt ist und den Aktionären das Recht einräumt, regelmäßig Gewinnausschüttungen zu erhalten. Der Trust war in der Vergangenheit mit seinen Ausschüttungen recht großzügig, und seine aktuelle Dividendenrendite von 9 % sieht selbst unter den Dividendenwerten derzeit sehr attraktiv aus.

Das, was man über Mesabi wissen muss, ist, dass es als Trust nur eine begrenzte Lebensdauer besitzt. Dies bedeutet, dass Dividendenausschüttungen bis zu einem gewissen Grad auch den Umstand ausgleichen müssen, dass der verbleibende Vermögenswert des Trusts aufgebraucht wird, wenn er kein Eisenerz mehr fördert. Dennoch können die Eisenerznachfrage und die daraus resultierenden Rohstoff-Preisänderungen kurzfristig dramatische Auswirkungen auf das haben, was Mesabi einnimmt und dann an die Aktionäre ausbezahlt. Wenn die Metallmärkte weiterhin stark bleiben, sind für Mesabi durchaus weitere Gewinne möglich.

Dividenden-Abteilung

Macy’s ist für die meisten Amerikaner, durch seine berühmte Thanksgiving Day Parade, die dazu beiträgt, die traditionellen Einzelhandels-Kaufhäuser zu fördern, ein bekannter Name. Das Unternehmen war in den letzten Jahren nicht gegen die Herausforderungen des stationären Einzelhandels gefeit, aber in letzter Zeit ist es Macy’s vorbildlich gelungen, den Turnaround zu schaffen und wieder in die richtige Richtung zu gehen.

Selbst nach einem beeindruckenden Kursanstieg von 67 % im vergangenen Jahr, weist Macy’s weiterhin eine Dividendenrendite von 4,2 % auf. Die intelligente strategische Entscheidung, sein Backstage-Ladenkonzept auszubauen, entspricht dem Branchentrend hin zu Discountern, und auch andere Akquisitionen wie der Story Concept Store und die Kosmetiklinie Bluemercury sehen so aus, als würden sie zum zukünftigen Wachstum beitragen. Während wir in die kritische Weihnachtszeit eintreten, besitzt Macy’s Aktie eine hohe Dynamik, die sie beibehalten könnte, auch wenn das Unternehmen seine Aktionäre weiterhin mit einer hohen Dividende belohnt.

Einkünfte ansparen

Schließlich ist Seagate Technology seit langem ein Favorit bei Dividendeninvestoren. Der Festplatten- und Datenspeicherspezialist besitzt eine Dividendenrendite von 4,7 %, obwohl seine Aktien seit September 2017 schon um 55 % gestiegen sind.

Seagates Gewinne sind das Ergebnis einer Reihe positiver Faktoren. Erstens war die Nachfrage nach traditionellen Festplatten sehr hoch, da Unternehmenskunden nach kostengünstigen Lösungen zur Erfassung, Aufbewahrung und Analyse der gesammelten Daten suchen, um mit dem Tempo der technologischen Innovation in der gesamten Wirtschaft Schritt zu halten. Gleichzeitig waren die Preise für Flash-Speicher, der in höherwertige Solid-State-Laufwerke verbaut wird, ebenfalls konjunkturbedingt stark, was ein gutes Umsatz- und Gewinnwachstum unterstützt.

Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass immer mehr derjenigen, die Seagate folgen, diese günstigen konjunkturellen Trends bereits in naher Zukunft als Trendwende werten. Da die Wettbewerber ihre Produktionskapazitäten erhöhen, um die Nachfrage zu decken, haben Rückgänge im Konjunkturzyklus der Branche in der Vergangenheit immer wieder zu schlechteren Bedingungen geführt, die den Marktteilnehmern in der gesamten Branche geschadet haben. Angesichts des potenziellen Rückgangs in Seagate´s Festplattengeschäft, wenn Alternativen billiger werden, glauben einige, dass die Verluste, die die Aktie in der letzten Woche erlitten hat, der Beginn eines neuen Abwärtstrends sein könnten.

Gehe intelligent mit deinen Dividendenwerten um

Eine Aktie, die eine hohe Dividendenrendite zahlt und eine gute Performance liefert, ist ein großartiger Fund, aber die bisherige Performance garantiert keinen dauerhaften Erfolg. Macy’s sieht so aus, als ob es weiterhin auf Kurs ist, weitere Kursgewinne zu erzielen, aber Mesabi und Seagate werden beide Hilfe benötigen, wenn sie ihre enormen Kursgewinne aus dem vergangenen Jahr wiederholen wollen.

Dan Caplinger besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Dieser Artikel von Dan Caplinger erschien am 07.09.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.