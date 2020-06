3 großartige Aktien, die unter 10 USD gehandelt werden

Der Aktienpreis eines Unternehmens ist einer von vielen Faktoren, die seinen Wert bestimmen – und ein kleiner Preis bedeutet nicht immer ein kleines Unternehmen. Manchmal haben große Unternehmen niedrige Aktienkurse und umgekehrt, je nachdem, wie viele Aktien auf dem Markt gehandelt werden.

Aber das bedeutet nicht, dass Aktienkurse keine Rolle spielen. Viele Anleger lieben kleine Aktien, weil sie tendenziell kleinere Marktkapitalisierungen haben und mehr Raum für Wachstum aufweisen.

Hier sind drei großartige Aktien, die zu weniger als 10 Dollar pro Aktie gehandelt werden. Sie wurden aufgrund ihrer kleinen Marktkapitalisierung, der niedrigen Bewertungen und des Potenzials für massives langfristiges Wachstum ausgewählt. Die erste Auswahl ist Celsius Holdings (WKN: A0YH6K), ein schnell wachsender Hersteller von Fitnessgetränken. Die beiden anderen, Glu Mobile (WKN: A0MLUQ) und DouYu Holdings (WKN: A2PJ6X), sind Wetten auf die coronavirusresistente Glücksspielindustrie.

1. Celsius Holdings

Celsius Holdings ist ein Small-Cap-Konsumgüterunternehmen, das sich auf thermogene kalorienverbrennende Getränke konzentriert. Der Markt für funktionelle Getränke, zu dem Energie- und Ergänzungsgetränke gehören, wird bis 2024 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,66 % wachsen, was darauf hindeutet, dass Celsius für ein langfristiges Wachstum bereit ist, und die steigenden Umsätze des Unternehmens spiegeln die massive Verbrauchernachfrage nach seinen Produkten wider.

Celsius meldete am 12. Mai einen Gewinn für das erste Quartal und die Ergebnisse waren ein Volltreffer. Die Gesamteinnahmen stiegen um 94 % von 14,49 Millionen USD auf 28,18 Millionen USD, während die Betriebseinnahmen von einem Verlust von 502.047 USD auf einen Gewinn von 1,25 Millionen USD stiegen. Das beeindruckendste Wachstum verzeichnete das Unternehmen in Europa, wo der Quartalsumsatz um 183 % von 3 Millionen USD auf 8,5 Millionen USD stieg.

Das schnelle Wachstum von Celsius in Europa ist zum Teil auf die jüngste Übernahme der Func Food Group zurückzuführen, einem finnischen Wellnessunternehmen, das Ende 2019 erworben wurde. Die Akquisition von Func sollte dem Unternehmen helfen, den lukrativen europäischen Markt zu durchdringen, und kostete Celsius 15,1 Millionen Dollar in Cash sowie die Übernahme der ausstehenden Schulden von Func in Höhe von 9,5 Millionen Dollar.

Mit einem KUV von nur 6,8 wird Celsius Holdings zu einer relativ niedrigen Bewertung im Vergleich zu anderen Akteuren in der Branche gehandelt, zum Beispiel Monster Beverage, das trotz des deutlich langsameren Umsatzwachstums mit dem 8,7-Fachen der Einnahmen gehandelt wird. Celsius sieht bei diesen Preisen unterbewertet aus, insbesondere wenn es sein halsbrecherisches Umsatzwachstum in Europa beibehalten kann. Investoren sollten sich nicht von Verpflichtungen des Unternehmens in Anleihen in Höhe von 8,6 Millionen Dollar abschrecken lassen, denn mit 19 Millionen Dollar in Cash verfügt das Unternehmen über eine solide Bilanz.

2. Glu Mobile

Die Coronaviruspandemie hat die Wirtschaft ins Straucheln gebracht, aber mobile Spieleunternehmen wie Glu Mobile sind relativ wenig davon betroffen. Das liegt daran, dass Glücksspiele eine großartige Möglichkeit für die Menschen bieten, sich inmitten von Lockdowns und „Bleiben Sie zu Hause“-Maßnahmen auf der ganzen Welt zu unterhalten. Glu Mobile hat sich in diesen schwierigen Zeiten dramatisch besser entwickelt als der Markt: Die Aktien stiegen seit Jahresbeginn bis heute um 56,9 % im Vergleich zu einem Rückgang von 6,6 % beim S&P 500, und es sieht so aus, als sei dieser Ausbruch nach oben noch lange nicht vorbei.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Glu Mobile liegt bei etwa 1,43 Milliarden Dollar im Vergleich zu einem Umsatz von 411,38 Millionen Dollar im Jahr 2019. Dies ergibt ein KUV von 3,48, was angesichts des stetigen, gegen das Coronavirus resistenten Wachstums des Unternehmens nach einer Unterbewertung schreit.

Der Umsatz von Glu Mobile stieg von 2018 bis 2019 um 12 % von 366,56 Millionen Dollar auf 411,38 Millionen Dollar. Und das Unternehmen hat im ersten Quartal mit einem Umsatzwachstum von 12 % von 95,89 Millionen Dollar auf 107,27 Millionen Dollar trotz der Coronaviruspandemie keine Schwäche gezeigt.

Kurzfristig steht Glu Mobile vor der Herausforderung, das Wachstum der Buchungszahlen für sein geistiges Eigentum Covet Fashion und Cooking Dash zu verlangsamen, da die Einnahmen allmählich stagnieren und zurückgehen. Langfristig jedoch werden die schnell wachsenden Vermögenswerte des Unternehmens wie Design Home, Tap Sports Baseball und Kim Kardashian Hollywood diese Rückgänge ausgleichen. Glu Mobile veröffentlichte auch zwei neue Spiele, Disney Sorcerer’s Arena und Diner DASH Adventures, die bereits rund 8 % der Buchungen des ersten Quartals ausmachen und rasch wachsen.

3. DouYu Holdings

Der chinesische eSport-Markt wird bis 2025 voraussichtlich um mehr als 16 % wachsen, und DouYu ist ein dominierender Akteur in der Branche mit einem massiven Wachstumspotenzial, während der Markt expandiert. DouYu konzentriert sich auf Live-Spiele-Streaming und kann als chinesische Version von Twitch verstanden werden, einem Unternehmen im Besitz von Amazon.com mit einem ähnlichen Geschäftsmodell.

Das Unternehmen nutzt ein großes Netzwerk von Streamern, die mit den Zuschauern in Kontakt treten und die Monetarisierung durch Spenden und Abonnements vorantreiben. Es ist ein Unternehmen, das von der Qualität seiner Streamer abhängt, eine Tatsache, die von DouYu anerkannt wird. Aus diesem Grund nutzt das Unternehmen Talentagenturen, um Streamer mit vorteilhaften Eigenschaften bezüglich der Monetarisierung zu rekrutieren und die Nutzer auf neuere Spiele zu lenken. Die Strategie scheint sich auszuzahlen, denn der durchschnittliche Umsatz pro Benutzer der Plattform stieg im ersten Quartal im Jahresvergleich um 23,7 % auf 280 RMB (39,14 US-Dollar).

DouYu meldete für das erste Quartal ein Umsatzwachstum von 53 % von 1,49 Milliarden RMB auf 2,28 Milliarden RMB (321,1 Millionen US-Dollar). Und das Unternehmen meldet einen Nettogewinn von 254,5 Millionen RMB (35,9 Millionen US-Dollar) im Vergleich zu 18,2 Millionen RMB im Vorjahreszeitraum.

Mit einer Marktkapitalisierung von nur dem 2,5-Fachen der Einnahmen im Jahr 2019 sieht DouYu extrem unterbewertet aus. Dies könnte auf ein Misstrauen gegenüber chinesischen Aktien zurückzuführen sein – Gefühle, die sich durch die Buchhaltungsuntersuchung von Luckin Coffee, die Drohungen der US-Regierung, bestimmte chinesische Aktien von der Börse zu nehmen, und die geopolitischen Fragen im Zusammenhang mit der Coronaviruspandemie noch verschärft haben. Aber für Anleger, die den Mut für chinesische Aktien haben, ist DouYu aufgrund seiner niedrigen Bewertung und seines überzeugenden Umsatzwachstums eine gute Investition mit hohem Risiko und hohem Ertrag.

