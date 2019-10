Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Angesichts des weit fortgeschrittenen Wachstumszyklus, des Handelskriegs zwischen den USA und China und der inversen Zinsstrukturkurve, die auf den Märkten herumspukt, bereiten sich Investoren auf eine Rezession vor.

Niemand weiß, wann sie kommt und wie schlimm sie sein wird – doch es gibt Zeichen, die einen wirtschaftlichen Abschwung wahrscheinlich aussehen lassen. Das bedeutet, dass es für Investoren Zeit ist, sich vorzubereiten. Nicht, indem man alle seine Aktien verkauft und sich vor der Außenwelt versteckt, sondern indem man Aktien auswählt, die sogar eine langwierige Rezession überstehen können.

Das könnte leichter gesagt als getan sein, doch es gibt einige Branchen, die in wirtschaftlich schlechteren Zeiten gut abschneiden. Die entsprechenden Unternehmen bieten meist günstige Produkte oder Dienstleistungen an, die immer gebraucht werden. Es mag sich dabei nicht um die heißesten Wachstumsaktien handeln, doch sie lassen einen auch in unruhigen Zeiten nachts selig schlafen. Lass uns nun mit diesem Wissen im Kopf auf die Suche nach Aktien gehen, mit denen du dein Depot gegen den Abschwung absicherst.

1. Dollar General: Rabattaktionen laufen in Rezessionen!

Der Einzelhandel wurde zuletzt durch Filialschließungen und Pleiten ziemlich dezimiert, doch einige Unternehmen wie Dollar General (WKN: A0YEES) waren seltene Lichtblicke. Seit fast drei Jahrzehnten berichtet das Unternehmen aus Goodlettsville, Tennessee flächenbereinigtes Umsatzwachstum. Alleine 2019 will das Unternehmen 975 Neueröffnungen durchführen und weitere 1000 Läden modernisieren. Im zweiten Quartal, dessen Ergebnisse Ende August berichtet wurden, schlug das Unternehmen mit einem flächenbereinigten Umsatzplus von 4 % die Erwartungen der Wall Street.

Die niedrigen Preise sind es, die Dollar General in einer Rezession zu einer guten Anlageidee machen. Wenn Verbraucher wenig Bares in der Tasche haben, versuchen sie, Schnäppchen zu machen. Die gibt es bei Dollar General wie Sand am Meer. Zudem sind die Regale des Unternehmens voll mit Dingen, die Verbraucher auch in schlechten Zeiten brauchen. Bei neuen Schuhen oder Unterhaltungselektronik werden die Verbraucher sich vielleicht zurückhalten, doch sie werden weiterhin Basisgüter wie Seife, Zahnpasta und Servietten brauchen.

Was das Unternehmen in einer Rezession noch attraktiver macht, ist, dass Verbraucher auch mit kleinen Summen sparen können. Um bei Costco Wholesale oder BJ´s Wholesale Club einen guten Deal zu machen, braucht man einen dicken Warenkorb. Bei Dollar General geht das auch mit geringen Mengen, was in schlechten Zeiten einen großen Unterschied machen kann.

2. Teladoc: Geringere Ausgaben für Arztbesuche

Aktien aus dem Gesundheitssektor sind in einer Rezession historisch gesehen eine gute Wahl gewesen. Menschen brauchen Ärzte und Medizin, egal ob die Wirtschaft aufwärts oder abwärts läuft. Da die Gesundheitskosten steigen, sehen sich Arbeitgeber und Verbraucher nach günstigen Alternativen um. Hier kommt Teladoc Health (WKN: A14VPK) ins Spiel. Bei dem Unternehmen aus Purchase, New York kommen Kunden für eine feste Gebühr von 40 Dollar in den Genuss eines virtuellen Arztbesuchs, der über Internetvideo läuft. So sparen Patienten Geld und sitzen nicht ewig in Wartezimmern. Teladoc ist nicht der einzige Akteur im Markt für Telemedizin, doch es ist einer der Marktführer.

Das Unternehmen genoss im zweiten Quartal ein zweistelliges Umsatzwachstum von rasanten 38 %. Die Anzahl der Sprechstunden mit den virtuellen Ärzten nahm im zweiten Quartal sogar um 70 % auf 908.000 Stück zu.

In einer Rezession, in der die Arbeitslosigkeit steigt, werden Verbraucher und Unternehmen überall sparen wollen – eben auch bei der Gesundheitsversorgung, was Teladoc und seinen Investoren zugutekommen sollte.

3. McDonald’s: Der Großvater des Fastfood Amerikaner lieben Fastfood über alles. Und das aus gutem Grund: Es ist günstig, geht schnell und ist einfach erreichbar, wobei man hier bei der Gesundheit etwas zurückstecken muss. In einer Rezession lieben Sparfüchse es noch mehr. Und welches Unternehmen steht mehr für Fastfood als McDonalds (WKN: 856958)? Mit 14.428 Läden in den USA und mehr als 23.000 internationalen Geschäften ist der Fastfood-Betrieb aus Chicago eine Top-Wahl für dein Portfolio, wenn es um Rezessionsabsicherung geht.

In den Läden des Unternehmens hat immer mehr Technologie Einzug gehalten (etwa bei der Speisenübersicht), und diese Investitionen zahlen sich aus: Für das zweite Quartal berichtete das Unternehmen, dass seine digitalen Anzeigen in den Drive-ins den durchschnittlichen Bestellwert gesteigert haben. Das Unternehmen erreichte in diesem Zeitraum einen Zuwachs von 6,5 % beim flächenbereinigten Umsatz.

McDonald´s könnte in Zukunft zudem eine Kundenkarte launchen, was die Umsätze noch weiter steigern könnte – gerade in einer Rezession, wenn Konsumenten gerne Geld sparen möchten.

Sei immer bereit Niemand weiß, wann eine Rezession kommen wird, doch Investoren sollten vorbereitet sein. Ein Weg, das zu schaffen, ist es deinem Portfolio einige rezessionssichere Aktien beizumischen. Dollar General, Teladoc und McDonald´s sind super Kandidaten hierfür.



Donna Fuscaldo besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Teladoc Health. The Motley Fool besitzt die folgenden Optionen: Short Januar 2020 180 $ Calls auf Costco Wholesale und Long Januar 2020 115 $ Calls auf Costco Wholesale. The Motley Fool empfiehlt Costco Wholesale.

Dieser Artikel erschien am 9.10.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2019