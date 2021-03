3 großartige Aktien für Low-Risk-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "General Mills":

Würdest du dich als Low-Risk-Investor definieren? Falls ja, dann ist das Vermeiden von größeren Risiken bei einer attraktiven Rendite womöglich der Ansatz, den du wählst. Zugegeben: Das klingt in der Regel nach Dividendenaktien. Aber auch einige wenige Wachstumsaktien können in diese Kategorie passen.

Lass uns heute daher einen Blick auf drei Aktien riskieren, die für Low-Risk-Investoren grundsätzlich interessant sind. Kleiner Hinweis vorab: Zwei hiervon sind klassische Dividendenaktien. Eine weitere ist hingegen eine eher konservative Wachstumsaktie. Hier ist, was du als Investor dazu beachten solltest.

Low-Risk-Investor? Medical Properties

Grundsätzlich kann die Aktie von Medical Properties (WKN: A0ETK5) einen sehr soliden Kompromiss zwischen defensiver Klasse und einem zumindest moderaten Wachstum schaffen. Oder eben eine spannende Chance für Low-Risk-Investoren. Aber, langsam: Zunächst zu den Basics. Hinter Medical Properties steckt ein sehr klassischer REIT, der ein sehr defensives Geschäftsmodell besitzt. Das Management setzt auf Krankenhäuser und Kliniken, was ein defensiver, nicht zyklischer Ansatz ist.

Medical Properties zahlt dabei eine attraktive, zuverlässige und moderat wachsende Dividende aus. Die derzeitige Dividendenrendite liegt Pi mal Daumen um 5 %. Allerdings könnte das erst ein kleiner Vorgeschmack dessen sein, was langfristig noch kommt.

Trotz der defensiven Klasse mit einem Portfolio von fast 400 Immobilien investiert das Management nämlich in weiteres Wachstum. Das heißt: Es stehen ständig Übernahmen auf dem Programm, die das Portfolio noch einmal spürbar erweitern. Medical Properties kann daher eine spannende Aktie für Low-Risk-Investoren sein, die derzeit mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 13,2 vergleichsweise moderat ist. Auch die günstige Bewertung kann für risikobewusste Investoren ein spannender Mix sein.

General Mills: Auch interessant!

Eine zweite Aktie, die für Low-Risk-Investoren ebenfalls einen spannenden Mix bietet, ist die von General Mills (WKN: 853862). Vielleicht zunächst zu einigen fundamentalen Kennzahlen: Auf Basis des letzten, vierten Quartals läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 14. Die derzeitige Dividendenrendite liegt hingegen bei 3,7 %. Für eine defensive Lebensmittel-Dividendenaktie ist das definitiv eine spannende Ausgangslage.

Das ist es wiederum auch, was für Foolishe Low-Risk-Investoren ein Teil dieser defensiven Klasse impliziert. Die Aktie verbrieft Anteile an einem US-amerikanischen Lebensmittelkonzern. Ein sehr defensives, ebenfalls nichtzyklisches Geschäftsmodell. Ja, sogar in Zeiten von COVID-19 ist das Zahlenwerk regelrecht aufgeblüht und die Quartalszahlen konnten jeweils moderat im Jahresvergleich wachsen.

Grundsätzlich könnte dieser positive Effekt zwar verpuffen. Mit einer internationaleren Ausrichtung, Wachstumsmärkten wie der Tiermedizin und anderen Möglichkeiten wie beispielsweise Preiserhöhungen könnte ein langfristiger, moderater Wachstumskurs jedoch möglich sein. General Mills hat daher ebenfalls einen näheren Blick verdient.

Walt Disney: Wachstum für Low-Risk-Investoren!

Eine Wachstumsaktie, die für Low-Risk-Investoren interessant sein kann, ist zudem die von Walt Disney (WKN: 855686). Keine Frage: Jeder verbindet vermutlich irgendetwas mit dem US-amerikanischen Medien- und Freizeitkonzern. Und wenn es bloß Kindheitserinnerungen sind.

Aber die Aktie von Walt Disney ist inzwischen mehr. Sie verbrieft jede Menge Franchises im Content-Markt, gigantische Freizeitparks mit einem Milliarden-US-Dollar-Potenzial und weitere Segmente. Aber auch ein großartiges Wachstumspotenzial im Streaming-Markt. Ja, die Walt-Disney-Aktie könnte daher spannend für Low-Risk-Investoren sein. Und das, obwohl die Anteilsscheine jetzt als Wachstumsaktie neu bewertet werden könnten.

Die Aktie von Walt Disney notiert zwar derzeit in der Nähe ihres Rekordhochs. Allerdings kann der US-Konzern in den nächsten Jahren womöglich den eigenen Konzernumsatz mit dem Streaming-Markt noch einmal verdoppeln. Und vermutlich trotzdem in den schwarzen Zahlen bleiben. Ist das attraktiv für Low-Risk-Investoren? Ich bin überzeugt: Ja. Und du?

Vincent besitzt Aktien von General Mills, Medical Properties und Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney.

