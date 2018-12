Die 3 größten Marihuana-Fragen im Jahr 2019

Weitere Suchergebnisse zu "Hexo":

2018 war ein Jahr der großen Erfolge für die Marihuana-Industrie, auch wenn es für die Marihuana-Investoren genau das Gegenteil war. Die Investoren haben in vielen Fällen gesehen, wie ihre Pot-Aktien in diesem Jahr um 25 % oder mehr gefallen sind.

Insbesondere war es das Jahr der Legalisierung. Im Oktober wurde Kanada das erste Industrieland der Welt und erst das zweite insgesamt, das Freizeit-Cannabis legalisierte. Obwohl es einige Jahre dauern wird, bis die Anbauer die Produktion steigern, validiert diese Legalisierung das Cannabis-Geschäftsmodell und ebnet den Weg für Milliarden von US-Dollar an zusätzlichen jährlichen Umsätzen.

Wir haben auch gesehen, wie einige US-Bundesstaaten grünes Licht für Marihuana gaben und wie die U.S. Food and Drug Administration das allererste Cannabis-basierte Medikament zugelassen hat.

Drei Cannabis-Fragen, auf die wir eine Antwort haben wollen

Doch während wir uns auf die Jahreswende vorbereiten, gibt es wichtige Fragen an die Industrie und die Marihuana-Aktien. Hier sind drei Fragen, die bei den Investoren zu Beginn des neuen Jahres im Vordergrund stehen sollten.

1. Wird das kanadische Parlament alternative Konsumoptionen legalisieren?

Eine der größeren Fragen auf dem Weg ins Jahr 2019 ist, ob das kanadische Parlament aktiv die neuen Cannabis-Konsumoptionen besprechen und genehmigen wird, wie von den Experten erwartet.

Zur Erinnerung: Als das Cannabis-Gesetz im Juni verabschiedet wurde, legalisierte es nur getrocknete Cannabis-Pflanzen und Cannabis-Öle, die Produkte wie Softgel-Kapseln umfassen. Andere potenziell beliebte alternative Konsummöglichkeiten, wie z. B. Lebensmittel, Cannabis-infundierte Getränke, Vapes und Konzentrate, sind in Kanada noch nicht legal. Dies ist wichtig, da diese alternativen Konsumoptionen in der Regel höhere Preise und viel saftigere Margen haben als getrocknete Cannabis-Pflanzen. Sie bieten einen schnelleren Weg zu regelmäßigen Gewinnen für Pot-Aktien.

Darüber hinaus versprechen alternative Produkte künftige Gewinne, was Markenunternehmen dazu bringt, mit Marihuana-Anbauern zusammenzuarbeiten oder in sie zu investieren.

So gab beispielsweise Molson Coors Brewing (WKN:A0DPTB) Anfang August bekannt, dass das Unternehmen ein Joint Venture mit dem in Quebec ansässigen Anbauer HEXO (WKN:A2N455) gründet. Das Duo konzentriert sich dabei auf die Entwicklung einer Linie von Cannabis-infundierten Getränken. Molson Coors Brewing verzeichnete einen stetigen Rückgang des Biermarktanteils in Kanada und sucht nach einer Möglichkeit, das Wachstum wieder anzukurbeln. HEXO gehört gerade noch zu den Top-10-Produzenten und versucht, sich in einem überfüllten Raum von Marihuana-Anbauern einen Namen zu machen. Molson Coors bringt die umfangreiche Erfahrung und das Marketing-Know-how in das Joint Venture ein, während HEXO sein einzigartiges Wissen über die Cannabis-Branche anbietet. Doch diese Partnerschaft kann erst dann blühen, wenn das kanadische Parlament neue Konsumoptionen zulässt.

Wenn alternative Produkte bis zum Sommer kein grünes Licht erhalten, könnte es an der Zeit sein, die Gewinnprognosen für eine Reihe von Pot-Aktien zu senken.

2. Kann Health Canada den Rückstand bei den Anträgen aufholen?

Eine ebenso wichtige Frage, die beantwortet werden muss, ist, ob die Regulierungsbehörde Health Canada den Rückstand bei den Anträgen von Anbaulizenzen und Verkaufsgenehmigungen deutlich verringern kann.

Laut einem Bericht der Marijuana Business Daily vom Mai waren die Anträge auf Anbaulizenzen 2018 in die Höhe geschnellt, wobei Health Canada mehr als 500 Anträge zur Überprüfung hatte. Im Durchschnitt dauerte es bei diesen Anbaugenehmigungen viele Monate, wenn nicht Jahre, bis sie genehmigt oder verweigert wurden. Die Fertigstellung einer Anbauanlage ist für Marihuana-Anbauern durchaus eine Leistung, sie ist jedoch ziemlich sinnlos, wenn Unternehmen kein grünes Licht für den Anbau und die Ernte von Cannabis erhalten haben.

Vorausgesetzt, die Anbauer erhalten die Genehmigung von Health Canada; sie sind dann auch auf die Regulierungsbehörde angewiesen, um Verkaufsgenehmigungen zu erhalten. Es dauerte im Durchschnitt 341 Tage (Stand: Mai), um die Verkaufserlaubnis zu erhalten. Kein Marihuana-Anbauer konnte in weniger als etwa vier Monaten eine Verkaufsgenehmigung erhalten.

Der Grund, warum die Investoren diese Frage beantwortet haben wollen, ist, dass seit dem ersten Tag der Legalisierung in ganz Kanada Knappheit herrschte. Die einzige Möglichkeit, wie die Nachfrage das Angebot in naher Zukunft decken kann, ist, wenn Health Canada einen Weg findet, den Rückstand bei den Anträgen zu bewältigen oder zu beschleunigen. Wenn sich die Probleme von Health Canada auch im Jahr 2019 fortsetzen, könnte dies dazu führen, dass die Anbauer nicht in der Lage sind, von der Inlands- und Auslandsnachfrage zu profitieren.

3. Werden die Banken endlich mit der Marihuana-Industrie arbeiten?

Die Anleger sollten auch die Finanzinstitute genau im Auge behalten, um zu sehen, ob sie endlich einen Schritt nach vorne machen und der Cannabis-Branche umfassende Finanzdienstleistungen anbieten.

Vor der Verabschiedung des Cannabis Act im Juni wollten die Banken fast nichts mit der Marihuana-Industrie zu tun haben. Selbst als die kanadische Bundesregierung und die US-Bundesregierung einen pragmatischen Ansatz bei der Cannabis-Regulierung wählten, befürchteten die Banken, dass sie möglicherweise mit strafrechtlichen und/oder finanziellen Sanktionen rechnen müssten, wenn sie dabei erwischt würden, Finanzdienstleistungen für Pot-Unternehmen anzubieten.

Seit der Verabschiedung des Cannabis Act und der laufenden Legalisierung von Marihuana auf staatlicher Ebene in den USA hat sich nicht viel geändert. Einige Banken, wie die Bank of Montreal, haben mit einigen der größten Unternehmen der Branche gearbeitet. Dies ist jedoch eher eine Ausnahme als die Norm.

Ohne Zugang zu elementaren Bankdienstleistungen – z. B. einem Bankkonto, einer Kreditlinie oder einem langfristigen Darlehen – sind Marihuana-Aktien regelmäßig dazu gezwungen, sich an verwässernde Kapitalbeschaffungsoptionen wie z. B. Kaufangebote zu wenden. Bei einem Kaufangebot werden Stammaktien, Wandelschuldverschreibungen, Aktienoptionen und/oder Optionsscheine verkauft, um Kapital zu beschaffen. Sie sind zwar im Hinblick auf ihren Zweck sehr erfolgreich, aber sie schaden den Aktionären.

Werden sich die Banken 2019 für die Pot-Industrie engagieren? Das bleibt abzuwarten.

