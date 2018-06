Die 3 größten Herausforderungen für Facebook

Es scheint, als könne nichts Facebook (WKN:A1JWVX) aus der Bahn werfen. Obwohl Facebook durch den Cambridge Analytica-Skandal in Kritik geraten war, gab es im ersten Quartal viel bessere Ergebnisse als erwartet, und es scheint nicht so, als ob die Lage einen verheerenden Einfluss auf das Geschäft haben wird.

Facebook verzeichnete im ersten Quartal einen Anstieg der Werbeeinnahmen um 50 % gegenüber dem Vorjahr. Dennoch sieht sich das Unternehmen mit zahlreichen Hürden konfrontiert, um sein Umsatzwachstum auch in Zukunft in etwa auf diesem Niveau zu halten. Hier sind die drei größten Herausforderungen für Facebook.

Allgemeine Datenschutzverordnung und andere mögliche Regelungen

Eine der größten Herausforderungen für Facebook ist die kürzlich verabschiedete Allgemeine Datenschutzverordnung (DSGVO) in der EU. Die neuen Regeln traten am 25. Mai in Kraft, und Facebook sowie so ziemlich jeder, der in Europa digital präsent ist, musste neue Datenschutzrichtlinien für seine Nutzer herausgeben und einige wesentliche Änderungen an seinem Betrieb vornehmen.

Facebook (und andere) mussten auf ihre europäischen Nutzer zugehen und um Zustimmung bitten, ihre Daten für Dinge wie die gezielte Werbung zu verwenden. Sie mussten konkret darlegen, welche Daten sie sammeln und warum. Die Vorschriften legen außerdem fest, welche Daten Unternehmen sammeln und wie die Unternehmen diese verwenden können, was sich negativ auf die Fähigkeit von Facebook auswirken könnte, Anzeigen effektiv zu schalten, was die Preisgestaltung beeinträchtigen könnte.

Facebook-Finanzvorstand Dave Wehner sieht jedoch keinen großen Einfluss auf die Werbeeinnahmen in Europa. Er sagte jedoch, dass die Zahl der europäischen Nutzer im zweiten Quartal rückläufig oder unverändert sein könnte. Er wies darauf hin, dass Facebook nicht das einzige Unternehmen ist, das sich der Herausforderung stellt, und glaubt, dass Facebook in der Lage ist, bessere Werbeprodukte zu entwickeln als die Konkurrenz, um trotz des Rückschlags am Markt bestehen zu können.

Auch in anderen Ländern und Regionen gibt es Bestrebungen, um Regelungen für Unternehmen wie Facebook zu schaffen. Zu diesem Zweck gewährt Facebook präventiv einige der gleichen Schutzfunktionen wie in Europa.

Hinzu kommt, dass Unternehmen der Größe von Facebook und Google im Umgang mit Vorschriften viel besser vorbereitet sind als kleine Start-ups. Tatsächlich können Regelungen wie DSGVO auf lange Sicht für Facebook von Vorteil sein, da sie den Wettbewerb durch kleinere Unternehmen einschränken.

Sättigung der Anzeigenlast

Facebook ist seit fast ein paar Jahren mit der Sättigung der Anzeigenlast im News Feed konfrontiert. Wehner warnte die Investoren bereits im zweiten Quartal 2016 vor einer erwarteten Verlangsamung des Wachstums der Werbeeinnahmen. Diese Verlangsamung, die ursprünglich für die zweite Hälfte des Jahres 2017 erwartet wurde, hat sich noch nicht in den Ergebnissen von Facebook gezeigt.

Facebook hat es geschafft, mit höheren durchschnittlichen Anzeigenpreisen ein geringeres Wachstum der Werbeeinnahmen zu verhindern. Der Anzeigenpreis wird durch die gestiegene Nachfrage nach dem Anzeigenbestand von Facebook bestimmt, da Facebook seine Anzeigen über eine Auktion verkauft.

Aber Facebook kann sich nur für eine begrenzte Zeit auf eine steigende Nachfrage verlassen. Der Markt braucht Zeit um, ein Gleichgewicht zwischen dem Wert, den Facebook-Anzeigen bieten, und der Zahlungsbereitschaft der Vermarkter zu finden, und Facebook erhöht den Wert durch Produktverbesserungen weiter. Dennoch muss Facebook andere Wege finden, um den Anzeigenbestand zu erhöhen, wenn es plant, die Werbeeinnahmen mit einer so hohen Rate weiter zu steigern.

Zu diesem Zweck veröffentlicht Facebook mehr und mehr Werbeanzeigen auf Instagram, das ebenfalls schnell wächst. Es experimentiert mit Werbung in seinen Stories-Produkten in Instagram und WhatsApp, die täglich 300 Millionen bzw. 450 Millionen aktive Nutzer haben. Das Unternehmen arbeitet auch daran, ein Videoportal (Facebook Watch) innerhalb seiner App zu etablieren, das wertvolle digitale Videoanzeigenplätze bereitstellen könnte. Es gibt viele andere Möglichkeiten für Facebook, sein Anzeigenangebot zu erhöhen, aber die Sättigung der Anzeigenlast innerhalb des News-Feeds – seiner Haupteinnahmequelle – wird eine Herausforderung für Facebook bleiben.

Engagement und Wachstum der Nutzer

Wenn du monatlich 2,2 Milliarden aktive Nutzer erreichst, kann es schwierig werden, die Zahl der Nutzer weiter zu erhöhen. Dennoch ist es Facebook seit einigen Jahren gelungen, seine Nutzer kontinuierlich um rund 13 % zu steigern. Aber die Herausforderung, so stark zu wachsen und gleichzeitig eine so große Nutzerbasis zu haben, wird immer schwieriger, je größer das Unternehmen wird. Das ist das Gesetz der großen Zahlen.

Genauso wichtig, wenn nicht gar wichtiger, ist es, dass Facebook daran arbeit, seine Nutzer zu beschäftigen. Das Unternehmen gab bekannt, dass Änderungen an seinem News Feed im vierten Quartal letzten Jahres zu einem Rückgang der Online-Zeiten von 5 % bei Facebook geführt haben. Weniger Zeit auf Facebook bedeutet weniger Möglichkeiten für Facebook, den Nutzern Werbung zu zeigen.

Tatsächlich hat Facebook in letzter Zeit einige Änderungen vorgenommen, um den Wert der auf Facebook verbrachten Zeit zu erhöhen. Gleichzeitig geht das Management davon aus, dass sich die Änderungen negativ auf die Gesamtzeit auf der Plattform auswirken werden. Das ist aber nicht unbedingt schlecht, denn der Trend könnte den Nutzern ein besseres Gefühl geben, wenn sie Facebook nutzen, was dem Unternehmen langfristig zugute kommen und den Wert der Werbung im Newsfeed erhöhen könnte.

In der Zwischenzeit sieht das Unternehmen weiterhin Verbesserungen bei seinen anderen Produkten: Instagram, WhatsApp und Messenger. Da das Unternehmen seine Werbe- und andere Monetarisierungsbemühungen bei diesen Produkten verstärkt, wird dieses Engagement für das weitere Wachstum des Unternehmens entscheidend sein.

Insgesamt sieht sich Facebook mit einigen ernsthaften Herausforderungen konfrontiert. Aber das Management hat das Unternehmen schon in der Vergangenheit durch große Herausforderungen geführt. Die Investoren müssen sich nur dieser Probleme bewusst sein und darauf achten, wie das Unternehmen, seine Nutzer und seine Kunden (d.h. Inserenten) darauf reagieren.

