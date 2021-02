Die 3 größten Fehler, die Investoren von Marihuana-Aktien machen

Weitere Suchergebnisse zu "Medmen Enterprises":

Aufgepasst, Marijuana-Aktien gehen mal wieder durch die Decke.

Pot-Aktien sind seit Anfang November stark gestiegen, was auf eine etwa 19-monatige Flaute (April 2019 bis Oktober 2020) folgt, in der sie grob underperformt haben. Zum Beispiel ist der ETFMG Alternative Harvest ETF, der Anteile an Dutzenden Unternehmen in der Branche hält, seit Ende Oktober um 129 % gestiegen.

Wenn du dich fragst, was sich verändert hat, dann schau dir nur die politische Zusammensetzung in den Vereinigten Staaten an.

Jahrelang war der Senat unter der Kontrolle der Republikaner. Der ehemalige Mehrheitsführer im Senat Mitch McConnell, der offen gegen die Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene ist, nutzte seine Macht im Oberhaus des Kongresses, um sicherzustellen, dass die Marihuana-Gesetzgebung nicht zur Abstimmung kommt. Da die Demokraten nun die Kontrolle über den Senat, das Repräsentantenhaus und das Oval Office haben, ist es wahrscheinlicher denn je, dass wir eine echte Cannabisreform auf Bundesebene sehen könnten. Dies würde die Kapitalmärkte für Cannabis-Unternehmen öffnen, den zwischenstaatlichen Transport erlauben und die Eintrittsbarrieren für kanadische Pot-Aktien beseitigen. Mit anderen Worten, der größte Marihuana-Markt der Welt wäre endlich offen.

Aber während sich der Hype um Cannabis wieder einmal aufbaut, kann ich nicht anders, als auf drei der größten Fehler hinzuweisen, die Investoren von Marihuana-Aktien immer wieder machen.

1. Sie zählen ihre Hühner, bevor sie geschlüpft sind

Einer der häufigsten Fehler, den Investoren von Pot-Aktien machen (und ich schließe mich selbst in diese Menge mit ein), ist es, zu voreilig zu sein.

Als Kanada zum Beispiel im Oktober 2018 den Vorhang für den Verkauf von Gras für Erwachsene lüftete, wurde weithin erwartet, dass unser Nachbar im Norden zum Cannabis-Marktführer werden würde. Es war die erste Industrienation, die Marihuana für den Freizeitkonsum zugelassen hat, und viele der lizenzierten Produzenten hatten ihre Produktionskapazitäten erweitert, um die Nachfrage zu decken.

Aber als der Verkauf tatsächlich begann, wurde schnell klar, dass Kanada chronisch unvorbereitet auf die Legalisierung war. Die Bundesbehörden verzögerten schließlich den Start von Derivaten mit höheren Margen um einige Monate, während ausgewählte Provinzbehörden (z. B. Ontario) die Eröffnung neuer Apotheken verhinderten. Währenddessen haben sich die meisten kanadischen lizenzierten Produzenten deutlich übernommen.

Es kann gut sein, dass wir Zeugen davon werden, dass die Investoren an der Legalisierungsfront in den Vereinigten Staaten auch zu weit gehen. Obwohl es keine Frage ist, dass die Wahrscheinlichkeit einer Legalisierung mit der Kontrolle der Demokraten in der Legislative deutlich gestiegen ist, ist es noch lange kein Selbstläufer. Immerhin müssten 10 Republikaner die Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene unterstützen. Und selbst wenn dies der Fall wäre, müsste Präsident Joe Biden das Gesetz unterschreiben. Biden hat sich in der Vergangenheit für die Entkriminalisierung und Umwidmung von Cannabis eingesetzt – nicht für die Legalisierung.

Die “Dieses Mal ist es anders”-Ideologie könnte den Anlegern von Pot-Aktien wieder einmal zum Verhängnis werden.

2. Sie ignorieren die Verwässerung

Ein weiterer großer Fehler, der Pot-Aktien-Investoren eine Menge Geld kosten könnte, ist das Ignorieren der aktienbasierten Verwässerung.

In Kanada vergeben die Banken kaum Kredite, da die kanadische Pot-Industrie in den letzten zwei Jahren so schlecht abgeschnitten hat. In der Zwischenzeit haben einige Banken und Kreditgenossenschaften in den USA die Cannabisindustrie komplett gemieden, aus Angst vor strafrechtlichen und/oder finanziellen Sanktionen in der Zukunft. Die Erbringung grundlegender Bankdienstleistungen für US-Pot-Aktien würde technisch gesehen Geldwäsche darstellen, solange Cannabis auf Bundesebene als Schedule I-Droge gelistet ist.

Bis zu einem gewissen Grad macht es Sinn, dass unprofitable Marihuana-Aktien regelmäßig auf den Verkauf der Aktien oder die Ausgabe von Wandelanleihen zurückgreifen, um Kapital zu beschaffen. Aber das Ausmaß, in dem einige Unternehmen ihre Aktionäre mit Börsengängen und der Ausgabe von Wandelanleihen ertränken, ist erstaunlich.

Aurora Cannabis (WKN:A12GS7), das seit langem eine der beliebtesten Pot-Aktien unter Millennial-Investoren ist, ist das perfekte Beispiel für ein Cannabis-Unternehmen, das weiterhin den Wert der Aktionäre durch Verwässerung zerstört. Zwischen Juni 2014 und Ende 2020 ist die Anzahl der ausstehenden Aktien von Aurora von etwa 1,35 Millionen auf über 186 Millionen angestiegen. Das ist ein Anstieg von fast 13.600%!

Aurora hat seine Aktien verwendet, um den täglichen Betrieb zu finanzieren, sowie mehr als ein Dutzend Übernahmen zu finanzieren, für die das Unternehmen fast alle zu viel bezahlt hat. Selbst mit dieser zügellosen Verwässerung bleibt Auroras langfristige Zukunft im Zweifel, wie die 243 Millionen CAD an Bargeld zeigen, die es zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 31. Dezember 2020 verbrannt hat.

Lange Rede, kurzer Sinn: Ignoriere die Verwässerung von Pot-Aktien auf dein eigenes Risiko.

3. Sie jagen Cannabis-Penny-Aktien hinterher

Der dritte Fehler, der sich als der teuerste von allen erweisen könnte, ist, dass Marihuana-Investoren plötzlich besessen davon sind, Penny Stocks zu jagen.

In den letzten Wochen haben sich Kleinanleger im WallStreetBets-Forum auf Reddit zusammengetan, um in stark geshortete oder niedrig bewertete Aktien zu investieren. Dies hat Aktien wie Sundial Growers (WKN:A2PPQ6) und MedMen Enterprises (WKN:A2JM6N) in die Stratosphäre geschickt.

Das Problem ist, dass Penny Stocks in der Regel aus einem sehr guten Grund niedrig bewertet sind.

Sundial Growers, die im Moment wohl die beliebteste Aktie an der Wall Street sein könnte, hat Aktien noch und nöcher ausgegeben und Schulden in Eigenkapital umgewandelt. Seit Ende September hat sich die Anzahl der ausstehenden Aktien von knapp über 500 Millionen auf 1,56 Milliarden erhöht. Das ist richtig – das Unternehmen hat 1 Milliarde Aktien in etwa vier Monaten ausgegeben. Dieses Niveau der Verwässerung sollte Investoren absolut erschrecken.

Das Überleben von MedMen bleibt im Zweifel. Es beendete den September mit etwas mehr als 10 Millionen US-Dollar an Bargeld und Bargeldäquivalenten, obwohl es Anfang November 25,7 Millionen US-Dollar einnahm. Nichtsdestotrotz ist das ein Klacks im Vergleich zu den 30,1 Millionen US-Dollar Nettoverlust, die das Unternehmen im Septemberquartal verzeichnete. MedMen’s übereifrige Expansion und das nicht reagierende frühere Managementteam könnten das Unternehmen dermaßen tief hineingeritten haben, dass sich das Unternehmen nie wieder erholen kann.

Es gibt großartige Marihuana-Aktien, die Investoren kaufen können. Die Jagd nach Cannabis-Penny-Aktien ist jedoch nicht der Weg, um in dieser schnell wachsenden Branche reich zu werden.

The post Die 3 größten Fehler, die Investoren von Marihuana-Aktien machen appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 16.02.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

