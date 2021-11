3 grandiose Aktien, die jetzt ein Kauf sein könnten

Wichtige Punkte vorab:

Nvidia hat enorme Wachstumschancen in den Bereichen Gaming, Metaverse, KI und mehr.

Die chirurgischen Robotersysteme von Intuitive Surgical könnten bei 15-mal mehr Eingriffen eingesetzt werden als heute.

Die E-Commerce- und Fintech-Plattformen von MercadoLibre dürften dem Unternehmen eine enorme Expansion ermöglichen.

Die Angst, Geld zu verlieren, hat zweifellos dazu geführt, dass einigen Anlegern erhebliche Gewinne entgangen sind.

Der beste Weg, diese Angst zu überwinden, besteht vielleicht darin, bestimmte Aktien zu finden, die langfristig gute Wachstumsaussichten haben. Diese Aktien sollten einem die Gewissheit geben, dass eine Menge Geld verdient werden kann, wenn man nur lange genug dabeibleibt. Hier sind drei grandiose Aktien, die man sofort und ohne zu zögern kaufen kann.

1. Nvidia

Die Aktien von Nvidia (WKN: 918422) stiegen im Oktober um 23 % und haben sich im bisherigen Jahresverlauf mehr als verdoppelt. Hier dürfte noch viel Luft nach oben sein.

Es ist schwer, eine Aktie zu finden, die in so vielen wachstumsstarken Bereichen erfolgreich sein dürfte wie Nvidia. Games stehen dabei ganz oben auf der Liste. Die Grafikprozessoren (GPUs) des Unternehmens sind der Goldstandard für Gamer.

Augmented Reality und Virtual Reality, insbesondere das Metaverse, gehen über das Gaming hinaus. Nvidia wird auch in diesem Bereich zu den größten Gewinnern gehören.

Und dann ist da noch die künstliche Intelligenz (KI). Die Chips von Nvidia treiben bereits viele der Server an, auf denen KI-Anwendungen laufen. Das Unternehmen ist auch führend in der Technologie für selbst fahrende Autos.

Darüber hinaus hat Nvidia große Chancen im Kryptowährungs-Mining und im High-Performance-Computing. Es ist durchaus möglich, dass das Unternehmen in den nächsten zehn Jahren, wenn nicht früher, dem 2-Billionen-Dollar-Club beitritt. Nvidia sollte man für die Technologien der Zukunft unbedingt besitzen.

2. Intuitive Surgical

Wenn wir schon von Zukunftstechnologien sprechen, sollte man Roboter nicht übersehen. Dank Intuitive Surgical (WKN: 888024) sind robotergestützte chirurgische Systeme jedoch bereits weit verbreitet. Seit der Entwicklung des Da-Vinci-Systems in den späten 1990er-Jahren hat Intuitive Surgical weltweit mehr als 6.500 Geräte installiert.

COVID-19 stellte für Intuitive eine große Herausforderung dar, da die Krankenhäuser Operationen, die keine Notfälle sind, verschieben mussten. Trotz dieses Gegenwindes stieg die Aktie im Jahr 2020 um 38 % und liegt in diesem Jahr bisher um mehr als 30 % im Plus.

Intuitive hat trotz des zunehmenden Wettbewerbs weiterhin Kunden gewonnen. Die Konkurrenten werden es wahrscheinlich weiterhin schwer haben, Intuitive einen großen Marktanteil abzunehmen. Das Unternehmen verfügt über eine lange Erfolgsbilanz und einen treuen Kundenstamm.

Das Beste an Intuitive Surgical ist meiner Meinung nach, dass das Unternehmen immer noch enorme Wachstumsaussichten hat. Jährlich werden mehr als 15-mal mehr Weichteileingriffe ohne Roboterunterstützung durchgeführt als im letzten Jahr mit da Vinci.

3. MercadoLibre

MercadoLibre (WKN: A0MYNP) zählt angesichts der miserablen Renditen in diesem Jahr vielleicht nicht unbedingt als grandiose Aktie – bislang. In den letzten drei Jahren haben sich die Aktien des Unternehmens jedoch mehr als vervierfacht.

MercadoLibre ist der führende E-Commerce-Anbieter in Lateinamerika. Das Unternehmen ist in 18 Ländern tätig, vor allem in Argentinien, Brasilien, Kolumbien und Mexiko. Es ist in jedem größeren Land, in dem es Geschäfte macht, die Nummer 1, gemessen an den Besuchern und Seitenaufrufen der Plattform.

Trotz des beeindruckenden Wachstums in den letzten Jahren kratzt MercadoLibre nur an der Oberfläche seiner Möglichkeiten. Morgan Stanley geht davon aus, dass sich die E-Commerce-Durchdringungsrate in Lateinamerika in den nächsten vier Jahren verdoppeln wird. MercadoLibre befindet sich in der besten Position, um davon zu profitieren.

Der spannendste Teil des Geschäfts von MercadoLibre ist jedoch nicht der E-Commerce, sondern die Fintech-Aktivitäten des Unternehmens. Mercado Pago wickelt Onlinezahlungen sowohl innerhalb als auch außerhalb der E-Commerce-Plattform von MercadoLibre ab. Es ist bereits der am schnellsten wachsende Teil von MercadoLibre. Und es sollte MercadoLibre dabei helfen können, in den nächsten zehn Jahren und darüber hinaus ein wirklich explosives Wachstum zu erzielen.

