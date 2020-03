3 gigantische Vorteile von Dividendenaktien, die sich im Crash offenbaren!

Der Corona-Crash hat die meisten Investoren vollkommen unerwartet getroffen. Noch bevor die Börsen so stark korrigierten, herrschte regelrechte Euphorie. Der DAX stieg sogar von Rekord zu Rekord, wovon wir inzwischen deutlich entfernt sind.

Das mag einerseits lehrreich über das Wesen einer Korrektur oder eines Crashs sein. Andererseits zeigt das allerdings auch, mit welchen Vorteilen gewisse Aktien verbunden sind, zum Beispiel Dividendenaktien.

Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf drei wesentliche Vorteile ausschüttender Aktien, die man heute wieder hochhalten kann. Die durchaus groß sind im Vergleich zu den nicht ausschüttenden Aktien.

1. Qualität und „Zusatzrenditen“

Ein erster Vorteil, der mit vielen starken und vor allem zuverlässigen Dividendenaktien einhergeht, ist häufig die Qualität der Aktie. Man mag das manchmal auch als defensive Klasse bezeichnen. Oder als bilanziell saubere Aktien. Wie auch immer, fest steht jedenfalls: Viele starke und historisch sichere Ausschütter besitzen eine hervorragende Qualität.

Etablierte Geschäftsmodelle, Wettbewerbsvorteile oder auch einfach eine einzigartige Marktstellung, in welcher Hinsicht auch immer, haben schließlich eine solche Historie erst ermöglicht. Häufig liegt solchen Unternehmen ein moderates Wachstum zugrunde. Beispielsweise aufgrund einer gewissen Preissetzungsmacht, die außerdem mit einem krisenresistenten Geschäftsmodell einhergeht.

Viele zuverlässige Dividendenaktien mit Qualität haben außerdem vergangene Krisen mit Bravour gemeistert, was ebenfalls ein Indikator für die aktuelle Coronaviruszeit sein kann. Zudem winken mit den Dividenden in gewisser Weise „Zusatzrenditen“ die uns daran erinnern, worum es beim langfristigen Investieren geht: um das Partizipieren an den Gewinnen über Jahre und Jahrzehnte hinweg.

2. Weiteres Kapital zum Investieren

Ein zweiter Vorteil, der mit Dividendenaktien einhergeht, ist das zusätzliche Kapital, das sie ermöglichen. Grundsätzlich könnte ein Unternehmen die Ausschüttungen zwar in sich selbst investieren und somit langfristig möglicherweise mehr Rendite erzielen. Und in diesen Fällen, beispielsweise bei Wachstumsaktien, ist das stets vorzuziehen.

Bei etablierten Geschäftsmodellen besitzen einige Unternehmen diese Optionen allerdings nur begrenzt. Überschüssiges Kapital kann dann häufig in Form der Dividenden an die Investoren ausgezahlt werden. Das wiederum gibt uns mehr Flexibilität. Vor allem im Kontext eines Crashs.

Die meisten Foolishen Investoren werden jetzt in diesen Tagen vermutlich auf Schnäppchenjagd sein und wer inzwischen etwas routinierter ist, für den mag sich eine Korrektur bei fallenden Kursen nicht mehr so dramatisch anfühlen. Was häufig jedoch fehlt, ist Cash, um weitere Zukäufe zu tätigen. Ausschüttende Aktien können hier zumindest teilweise durch die zurückfließenden Mittel Abhilfe leisten, was in der Korrektur beim Aufbau weiterer Positionen oder einer größeren Diversifikation helfen kann.

3. Dividendenwachstum als Katalysator?

Zu guter Letzt und auch das sollten sich Investoren in meinen Augen einmal überlegen, werden starke, ausschüttende und wachsende Aktien vermutlich am ehesten von der kommenden Erholung profitieren. Warum? Auch das hat vermutlich mit der Qualität dieser Ausschütter zu tun.

Welche Aktien werden wohl am schnellsten wieder zu alter Stärke zurückfinden? In meinen Augen diejenigen, die auch im Rahmen der Korrektur weiter gewachsen sind oder zumindest noch genau da sind, wo sie im Vorfeld waren. Sprich Dividendenaktien, die weiterhin konstant zahlen und bloß über höhere (und, wie gesagt, wachsende) Ausschüttungsrenditen verfügen, könnten hier eine solide Chance auf die Pole-Position besitzen.

Dividendenwachstumsaktien gelten schließlich in vielerlei Hinsicht als die Aktiengattung, über die man als Investor häufig nachdenken sollte. Eben weil sie über etablierte Geschäftsmodelle verfügen oder starke Trends bedienen, oder als historisch zuverlässig gelten, eben aufgrund ihrer individuellen Ausrichtung. Das kann in der Erholung eine stark gefragte Klasse sein. Ein weiterer möglicher Vorteil von Dividendenaktien, der sich jetzt zwar nicht zeigen mag. Allerdings früher oder später wohl wieder relevant wird.

Ein Vorteil für dich dabei?

Dividendenaktien können sich somit auch im Crash bewähren. Ob es sich um die zugrunde liegende Qualität handelt, frei werdenden Cash aus den Ausschüttungen oder aber um die besondere Anziehungskraft, die wachsende Ausschütter besitzen. Es gibt so einiges, was es hierbei zu berücksichtigen gilt.

Ob einer dieser Gründe ausreicht, damit auch du in der Korrektur auf diesen Zug aufspringen möchtest, ist natürlich eine andere Frage. Jedoch eine, die du dir vielleicht stellen möchtest.

The post 3 gigantische Vorteile von Dividendenaktien, die sich im Crash offenbaren! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Kanadas Antwort auf Amazon.com! … und warum es vielleicht unsere zweite Chance ist, ein echtes E-Commerce-Vermögen aufzubauen. Das smarte Geld investiert bereits in eine Firma aus Ontario, die noch deutlich unter dem Radar der Masse fliegt: 3 der cleversten (und erfolgreichsten!) Investoren, die wir kennen, sagen: Diese besonderen Aktien jetzt zu kaufen ist so wie eine Zeitreise zurück ins Jahr 1997, um bei Amazon-Aktien einzusteigen — bevor diese um 47.000 % explodiert sind und ganz normale Anleger reicher gemacht haben als in ihren kühnsten Träumen. Fordere den Spezialreport mit allen Details hier an.



Motley Fool Deutschland 2020