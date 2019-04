3 erfolgversprechende Börsenweisheiten, die dich garantiert zum Nachdenken bringen werden

Erfolgreiches Investieren ist für viele Anleger mehr Kunst als Wissenschaft. Man versucht hierbei schließlich nichts weniger, als mithilfe von fundamentalen Kennzahlen sowie nicht messbaren analytischen Aspekten wie dem Management oder Wettbewerbsvorteilen einen Blick in die Zukunft zu riskieren. Da erscheint der Begriff eines kunstvollen Handgriffs durchaus passend.

Nichtsdestoweniger existieren auch beim Investieren gewisse Regelmäßigkeiten oder Weisheiten, die einem behilflich sein können. Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf drei solcher Weisheiten, die zumindest mich vor einiger Zeit zum Nachdenken gebracht haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es den meisten von euch genauso ergehen dürfte.

Sei vorsichtig, wenn du dich beim Investieren wohlfühlst

Eine erste Weisheit, die ich irgendwann einmal aufgeschnappt habe, ist, dass man grundsätzlich vorsichtig sein sollte, wenn man sich beim Investieren wohlfühlt. Hiermit war allerdings nicht gemeint, dass man sich mit der jeweiligen individuellen Aktienauswahl nicht wohlfühlen sollte – was natürlich auch unlogisch wäre –, sondern mit dem gesamten Umfeld.

Sofern eine Dividenden- oder Value-Aktie beispielsweise von allen Börsenmedien gleichermaßen als der konsequente, konstante Gewinnbringer angepriesen wird und einem dies das Gefühl von Sicherheit gibt, könnte dies eine schlechte Wahl sein. Schließlich ist diese Aktie wohl bereits hinlänglich bekannt und viele dürften inzwischen auf diesen Zug aufgesprungen sein.

Andere Aktien, die nicht im Fokus der Aktionäre und Börsenmedien stehen, könnten daher die bessere Wahl sein. Auch wenn es keinen ganzen Reigen an Cheerleadern gibt, die diese Aktie bereits anfeuern.

Winners win

Eine zweite spannende Börsenweisheit, die unser Fool-Mitgründer David Gardner mitgeprägt hat, lautet Winners win. Damit ist gemeint, dass vor allem starke Wachstumsaktien – oder waschechte Rule Breaker, wie wir Fools gerne zu sagen pflegen – häufig dazu neigen, auch weiterhin stark zu wachsen. Und die Aktienkurse, die bereits im Vorfeld kräftig gestiegen sind, häufig weiter steigen dürften.

Auch wenn viele Investoren eher dazu neigen, in Aktien zu investieren, die auch aus Sicht des Aktienkurses günstig erscheinen, könnte hier ein Umdenken ratsam sein. Denn häufig sind Aktien, die in den vergangenen Wochen oder Monaten so einiges an Wert eingebüßt haben, regelrechte Problemkinder.

Spannende, möglicherweise noch recht unbekannte Wachstumsaktien aus dem Small- und Mid-Cap-Segment, die inzwischen allerdings bewiesen haben, dass ihr Wachstumstreiber aufzugehen scheint, dürften im Vergleich dazu die bessere Wahl sein. Vor allem, sofern der Wachstumstreiber noch intakt ist und möglicherweise noch viele Jahre ausgereizt werden kann. Eine solche Entwicklung wird dann oftmals auch nicht spurlos am Aktienkurs vorbeiziehen, sondern könnte auch weiterhin für marktschlagende Renditen sorgen.

Errichte ein Portfolio nach deiner idealen Zukunftsvorstellung

Zu guter Letzt dürfte es sich für alle langfristig orientierten Investoren zudem anbieten, ihr eigenes Portfolio so zu errichten, wie sie sich ihre ideale Zukunft vorstellen. Durchaus ein spannendes und gar nicht mal so einfaches Vorhaben, wie du dir sicher denken kannst.

Nichtsdestoweniger existieren viele innovative, spannende Unternehmen, die Themen wie automatisiertes Fahren, automatisierte Operationen, elektronische Dienstleistungen, intelligente Vernetzungen und dergleichen anbieten, was durchaus inspirierend bei der eigenen Suche sein kann.

Und sofern man als Investor glaubt, dass eine Dienstleistung oder Lösung eines Produktes die Welt zu einem besseren Ort machen wird, könnte es sich durchaus anbieten, in ein solches Unternehmen zu investieren.

Gerade langfristig dürften schließlich häufig diejenigen Unternehmen zu den erfolgreicheren zählen, die die Welt einerseits zu einem besseren Ort werden lassen und wo Konsumenten andererseits bereit sind, für die jeweiligen Produkte zu bezahlen. Sofern du also glaubst, auf einige solcher Unternehmen gestoßen zu sein, wieso dann nicht auch dein Portfolio mit den jeweiligen Aktien bestücken?

Es bleibt bis zum gewissen Grad eine Kunst

Zu guter Letzt sollten wir uns an dieser Stelle allerdings auch noch einmal in Erinnerung rufen, dass erfolgreiches Investieren noch immer ein Stück weit Kunst bleiben wird. Auch wenn wir jeden Tipp beherzigen, jede Weisheit aufgesaugt haben und noch so gut analysieren, werden die allermeisten von uns – wenn nicht sogar alle – wohl oder übel auch mal danebengreifen.

Doch auch hier empfiehlt es sich, auf das Große und Ganze zu blicken. Denn wenn wir bei einem Großteil unserer Entscheidungen richtig liegen, dürfte uns das bereits zu einem erfolgreichen Investor machen – und uns finanziell nach vorne bringen.

Motley Fool Deutschland 2019