3 entscheidende Schritte auf deinem Weg zum finanziellen Erfolg

Viele Menschen denken, finanzieller Erfolg ist schillernden Unternehmern oder gut bezahlten Managern vorbehalten. Ich sehe das völlig anders! Jeder kann finanziell erfolgreich sein!

Wie bei allen Zielen im Leben benötigt man allerdings auch hier einen unbedingten Willen, Durchhaltevermögen und Disziplin, wenn man ihn tatsächlich erreichen will!

Wenn du über diese Eigenschaften verfügst und die folgenden drei Schritte konsequent durchziehst, dann kann dich auf deinem Weg zum Reichtum nichts mehr aufhalten!

Schritt 1: Nimm mehr ein, als du ausgibst!

Der vielleicht größte Denkfehler in Bezug auf Reichtum ist der Glaube, dass man für ein stattliches Vermögen ein hohes Einkommen benötigt. Das ist schlichtweg falsch!

Denn entscheidend ist nicht, was am Monatsanfang aufs Konto fließt, sondern was am Ende des Monats noch davon übrig ist! Wenn jemand beispielsweise 8.000 Euro pro Monat verdient, aufgrund eines Porsches, einer Villa und eines Karibikurlaubs am Monatsende davon aber kein Euro übrig bleibt, dann wird diese Person niemals wirklich reich werden!

Entscheidend ist, wie groß die Differenz, also der Unterschied, zwischen Einnahmen und Ausgaben ist. Denn alleine diese Differenz lässt dein Vermögen konstant wachsen!

Zur Maximierung dieser Differenz stehen dir zwei Stellschrauben zur Verfügung: Zum einen kannst du deine Ausgaben reduzieren, zum anderen die Einnahmen erhöhen.

Meine Empfehlung bezüglich der Ausgaben: Versuche, ein möglichst einfaches Leben zu führen. Das sorgt für niedrige Fixkosten und erleichtert damit die Bildung einer hohen Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben. Außerdem machen materielle Dinge in meinen Augen ohnehin nicht lange glücklich.

Aber: Du solltest dir gönnen, was dir wirklich wichtig ist! Denn wenn man es mit der Sparsamkeit übertreibt und sich selbst permanent einschränkt, dann kann einem das die Freude am Leben rauben. Und dafür ist das Leben einfach viel zu schade!

Für die Erhöhung der Einnahmen ist in meinen Augen ohnehin eine positive Geisteshaltung notwendig – und die entsteht eher selten durch übertriebene Sparsamkeit.

Also: Spare, wo es dir nicht wehtut, und konzentriere dich voll auf die Erhöhung deiner Einnahmen!

Die meisten werden, wie ich auch, auf das Einkommen aus einem Angestelltenjob angewiesen sein. Doch viele Menschen begehen hier gleich zwei Denkfehler. Zum einen glauben sie, ihr derzeitiges Gehalt sei in Stein gemeißelt. Zum anderen nutzen sie ihre Freizeit nicht, um weitere Einnahmequellen zu erschließen.

Meist genügt es nicht, seinen Chef jedes Jahr aufs Neue um ein höheres Gehalt anzubetteln. Denn er wird dir nicht mehr geben, wenn du nicht einen zusätzlichen Mehrwert für sein Unternehmen bieten kannst! Also: Ärmel hochkrempeln, anpacken, Ideen entwickeln, Dinge optimieren, sich weiterbilden!

Wenn du in einem guten Unternehmen arbeitest, wirst du irgendwann in Form eines höheren Gehalts oder einer Beförderung für deinen Einsatz belohnt werden.

Wenn nicht: Such dir einen anderen Job! Das meine ich ernst, alles andere wird dich langfristig nur frustrieren und dich auf deinem Weg zum Reichtum ausbremsen!

Während du daran arbeitest, den Wert für deinen Arbeitgeber zu erhöhen, solltest du einen Fehler allerdings nicht begehen: nach Feierabend die Füße hochlegen!

Denn auch nebenberuflich kann man Geld verdienen! Mein Tipp: Versuche, Hobbys und Geld miteinander zu verbinden! Du umgibst dich gerne mit Menschen? Vielleicht ist Barkeeper etwas für dich! Du bist kreativ und malst gerne? Versuche, deine Bilder zu verkaufen! Du beschäftigst dich mit Marketing? Probier doch einmal das Amazon (WKN:906866)-Affiliate-Programm aus!

Das Internet bietet uns unglaublich viele neue Möglichkeiten, zusätzliche Einnahmen zu generieren. Auch wenn aller Anfang schwer ist: Bleib dran und bau dir zusätzliche Nebenverdienste auf!

Schritt eins ist in meinen Augen der schwierigste, weil du dein Leben und deine Denkweise massiv verändern musst, wenn du die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben signifikant erhöhen möchtest.

Aber glaub mir bitte: Ohne einen ordentlichen Überschuss am Monatsende wird das nichts mit dem Reichtum!

Schritt 2: Lerne zu investieren!

So, nun haben wir also jeden Monat ein nettes Sümmchen übrig. Das können wir auf einen großen Haufen werfen und so lange weitermachen, bis wir reich sind! Na ja, das ist natürlich möglich, wenn die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben wirklich sehr groß ist.

Wenn wir uns allerdings vor Augen führen, dass Geld über die wunderbare Eigenschaft verfügt, noch mehr Geld anzuziehen, dann sollten wir versuchen, diese Möglichkeit auch zu nutzen.

Der schnellste Weg: Geld auf ein Tages- oder Festgeldkonto legen. Das ist ziemlich einfach, zieht aber nur wenig Geld an, weil die Zinsen darauf meist niedrig sind. Zum wahren Geldmagneten wirst du, wenn du lernst, zu investieren! Du kannst in Immobilien investieren, in Aktien, Rohstoffe oder nebenberuflich unternehmerisch tätig werden.

Wichtig dabei: Du musst dich mit deinen Investments beschäftigen, um besser zu werden! Und du solltest das gerne tun! Denn wenn du Immobilien langweilig findest und dich nur des Geldes wegen mit ihnen beschäftigst, dann wirst du niemals wirklich erfolgreich im Immobiliengeschäft werden!

Wir auf fool.de haben uns übrigens dem Investieren in Unternehmen verschrieben! Wenn du den Aktienmarkt ebenfalls interessant findest, dann bist du hier also genau richtig!

Schritt 3: Achte auf die Differenz!

Wenn du dir nun eine ansprechende Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben erarbeitet hast und gleichzeitig weißt, wie man sein Geld gewinnbringend investiert, dann hast du es schon fast geschafft!

Schritt drei besteht nur noch darin, das geschaffene System aufrechtzuerhalten! Achte darauf, dass die Differenz weiter steigt, was mit den wachsenden Gewinnen aus deinen Investitionen eigentlich kein Problem sein sollte.

Du darfst nur deinen Lebensstil niemals schneller erhöhen als deine Einnahmen!

Achte auf die Differenz und hab gleichzeitig Geduld. Dann wirst du in einigen Jahren ein beträchtliches Vermögen aufgebaut haben!

Thomas Brantl besitzt Aktien von Amazon. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Vorstand von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon.