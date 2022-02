3 einfache Wege, um deine Rendite zu erhöhen

Einfache Wege, um die Rendite zu erhöhen? Na, wenn das mal so einfach ginge. Manchmal und vor allem als langfristig orientierter Investor hat man Möglichkeiten. Insbesondere, wenn man selektiv seine Aktien auswählt.

Heute wollen wir genau das nämlich in den Fokus rücken. Gewisse Geheimnisse beim erfolgreichen Investieren gibt es, die man dabei beherzigen kann. Und das Beste: Ein jeder kann diese Ansätze sehr einfach kopieren und damit bessere Resultate einfahren.

Einfach die Rendite erhöhen: Was machen die guten Investoren?

Wer ganz einfach die Rendite erhöhen möchte, der kann sich etwas von Investoren abschauen, die einen ähnlichen Ansatz gewählt haben. Häufig finden wir hier gewisse Erfolge, die auch für uns bezeichnend sind. Wer möchte nicht wie Cathie Wood in die Tesla-Aktie investiert haben? Oder wie Warren Buffett im Jahre 1987 in die Coca-Cola-Aktie, und inzwischen mehr als 50 % Dividendenrendite pro Jahr einfahren?

Im Kern geht es nicht darum, blind deren Aktien nachzukaufen. Nein, sondern zu verstehen, warum ausgerechnet diese Investitionen so erfolgreich gewesen sind. In aller Kürze wäre es bei Coca-Cola eine starke, zeitlose Marke mit Raum für weiteres Wachstum. Bei Tesla ist es ein hingebungsvolles Management mit dem Blick für das Detail, den Wandel und die Innovation. Aber man kann gewiss noch andere Merkmale identifizieren.

Einfach die Rendite zu erhöhen funktioniert, indem man sich bei erfolgreichen Investoren unternehmensorientiert deren Investitionsthesen im Rückspiegel anschaut. Und entsprechend den Ansatz berücksichtigt bei der eigenen zukünftigen Aktienauswahl.

Setzt du auf Gewinner oder auf Verlierer?

Die eigene Rendite zu erhöhen ist zudem möglich, indem man sich überlegt, welche Aktien man mit weiteren Mitteln bedenken will. Buy the Dip mag ein smarter Ansatz sein. Sehr häufig kann das bei Dividendenaktien zu günstigeren Ausschüttungsrenditen führen. Oder selbst bei Growth-Aktien, die einfach bloß aufgrund des breiteren Marktes korrigieren.

Aber es gibt auch einen anderen Ansatz: Nämlich den, konsequent nur auf die eigenen Gewinner-Aktien und die regelmäßigen Top-Performer zu setzen. Zugegebenermaßen wäre das im Growth-Segment jetzt schwieriger. Aber trotzdem hat der Ansatz ein System. Anstatt nämlich Geld nur den eigenen Verlierer-Aktien nachzuwerfen, ist die Idee dahinter, neuen Aktien entweder eine Chance zu geben oder zumindest nicht weiteres Geld in Underperformer zu versenken, wenn die Investitionsthese ins Wanken gerät.

Das Erhöhen der eigenen Rendite hängt von der Allokation ab. Entscheidender ist es, die sogenannten Proven Winners eher noch mit weiteren Mitteln zu bedenken, anstatt in Verlierer-Aktien zu investieren. Was ein Gewinner und was ein Verlierer ist, das ist in volatilen Phasen zugegebenermaßen nicht so einfach zu erkennen.

Rendite erhöhen: Denke über den Faktor Zeit nach

Wer seine Rendite zuletzt erhöhen möchte, der sollte über den Faktor Zeit nachdenken. Wir sehen sehr häufig in volatilen Phasen und im Allgemeinen eine Aktienkursperformance und verfolgen sie eher linear. Die ersten Jahre nach einer Investition sind jedoch gar nicht so entscheidend. In der Regel kommt es auf die späteren Phasen an, in denen der Zinseszinseffekt umso stärker wirkt.

Der Erfolg, den wir anstreben, wird auch vom Faktor Zeit maßgeblich definiert. Je länger wir diversifiziert investiert sind, desto stärker sinkt das Risiko eines Verlustes. Aber auch die Chance auf einen maximalen Vermögensaufbau mit dem Zinseszinseffekt. Das Hier und Jetzt ist nicht so entscheidend wie die späteren Jahre. Das zu realisieren ist eine wichtige Hilfe in vielen Situationen.

Der Artikel 3 einfache Wege, um deine Rendite zu erhöhen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tesla.

Motley Fool Deutschland 2022