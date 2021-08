3 einfache Mechanismen beim Investieren, die dich erfolgreich machen

Was macht einen Investor beim Investieren eigentlich erfolgreich? Eine gute Frage! Natürlich ist es der Ansatz im Allgemeinen und ein gewisses Talent für die Aktienauswahl. Allerdings gibt es auch andere, technischere Dinge.

Riskieren wir heute daher einen Blick auf drei einfache Mechanismen, die dich als Investor erfolgreich machen. Wenn du sie langfristig orientiert beherzigst, reduzierst du damit dein Risiko. Und erhöhst die Chancen, bessere, renditestärkere Entscheidungen zu treffen.

Erfolgreich werden: Automatisieren

Was ist einfacher als ein Automatismus? In der Regel ziemlich wenig. Foolishe Investoren, die erfolgreich investieren wollen, können ebenfalls auf diese Möglichkeit setzen. Das kann absolut dein Vermögen signifikant erhöhen. Oder dazu führen, dass der Zinseszinseffekt mehr Futter bekommt und du als Investor zu jeder Zeit richtige Entscheidungen triffst.

Es gibt viele Arten, gewisse Prozesse beim Investieren zu automatisieren. Angefangen vom Überweisen seines Geldes, das man sparen und investieren will. Bis hin zu Aktien- oder ETF-Sparplänen. Je nachdem, wie viel Automatisierung man verträgt, sollte man hierauf setzen.

Alle diese Dinge haben mit Blick darauf, was dich erfolgreich macht, eines gemeinsam: Regelmäßigkeit. Als Investor überlegst du gar nicht erst, ob der Zeitpunkt glücklich ist oder nicht. Nein, du investierst einfach und bleibst langfristig am Ball. Das nährt den Zins- und Zinseszinseffekt. Die Rendite, die du über Jahre und Jahrzehnte erhältst, bekommt dadurch mehr Angriffsfläche.

Diversifikation und Allokation

Automatisieren ist natürlich nicht alles, um erfolgreich zu investieren. Nein, aber es gibt noch weitere Mechanismen, die dir dabei behilflich sein können. Zwei, die eigentlich niemals isoliert betrachtet werden sollten, sind die Diversifikation und die Allokation.

Was unterscheidet diese Begrifflichkeiten voneinander? Eine ausgezeichnete Frage! Die Diversifikation ist die reine Streuung verschiedener Aktien. Die Allokation hingegen beschäftigt sich damit, wie stark die eine oder andere Chance gewichtet sein sollte. Hier ergibt sich häufig die Chancen- und Risikoausrichtung eines Investors.

Wer erfolgreich investieren möchte, sollte sich mit der Risikostreuung, aber auch der Konzentration auf verschiedene Chancen auseinandersetzen. Das könnte dazu führen, dass du bessere Entscheidungen mit Blick auf dein Gesamtportfolio triffst.

Erfolgreich sein: Der Zinseszinseffekt

Zu guter Letzt bist du erfolgreich, wenn du bei deinen gut analysierten Aktien eines machst: nichts. Das, was hier so einfach klingt, ist für einige Investoren jedoch das Allerschwierigste. Einfach über Jahre und Jahrzehnte die Füße still zu halten, das liegt so manches Mal einfach nicht in der Natur des Menschen.

Nichtstun ist jedoch ein Rezept, das dich erfolgreich sein lässt. Der Mechanismus dahinter ist der Zins- und Zinseszinseffekt, der einfach Zeit benötigt, um sein volles Potenzial zu entfalten. Wer auch das verstanden hat, trifft bessere Entscheidungen. Beziehungsweise demjenigen gelingt es häufiger, die Füße still zu halten und dem eigenen Geld über Jahre und Jahrzehnte beim Wachsen zuzusehen.

Der Artikel 3 einfache Mechanismen beim Investieren, die dich erfolgreich machen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2021