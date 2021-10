3 blitzschnelle Wachstumsaktien, die ihren Umsatz in 3 Jahren um 1.334 % bis 22.562 % steigern können

Wichtige Punkte

Niedrige Kreditzinsen haben das perfekte Umfeld für schnelllebige Unternehmen geschaffen.

Das Umsatzwachstum verrät den Anlegern nicht alles über die langfristigen Aussichten eines Unternehmens.

Seit dem Ende der Finanzkrise im Jahr 2009 dominieren Wachstumsaktien die Börsen – und das aus gutem Grund. Historisch niedrige Kreditzinsen und eine entgegenkommende US-Notenbank haben schnell wachsenden Unternehmen den roten Teppich ausgerollt, damit sie nach Belieben Kredite aufnehmen können.

Aber für einige Unternehmen kommt das Wachstum erst jetzt richtig in Schwung. Ausgehend von ihren Umsätzen im Jahr 2020 erwartet die Wall Street bei den folgenden drei schnell wachsenden Aktien bis 2023 Umsatzsteigerungen zwischen 1.334 % und 22.562 %.

Moderna: 1.334 % implizites Umsatzwachstum bis 2023

Das bekannteste Hyperwachstumsunternehmen, zumindest auf dieser Liste, ist die Biotech-Aktie Moderna (WKN: A2N9D9), die vom Verkauf ihres Impfstoffs gegen die Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) immens profitiert. Nachdem das Unternehmen im letzten Jahr einen Umsatz von etwas mehr als 803 Mio. US-Dollar verzeichnete, erwartet die Wall Street bis 2023 einen Umsatz von 11,52 Mrd. US-Dollar für das gesamte Jahr.

Moderna ist einer der beiden führenden COVID-19-Impfstoffentwickler in den Vereinigten Staaten und Europa. Der Impfstoff, mRNA-1273, erzielte in einer im November veröffentlichten Studie eine beeindruckende Wirksamkeit (VE) von 94 %. Diese erste VE übertraf eine Reihe von Konkurrenten, darunter Johnson & Johnson und AstraZeneca, die beide mit Bedenken über seltene Fälle von Blutgerinnung im Zusammenhang mit ihren jeweiligen COVID-19-Impfstoffen zu kämpfen haben. Nur der Impfstoff von Pfizer/BioNTech mit seiner anfänglichen VE von 95 % konnte mit dem Impfstoff von Moderna mithalten.

Interessant an den Umsatzprognosen von Moderna für das Jahr 2023 ist jedoch, dass sie deutlich unter den mehr als 20 Milliarden US-Dollar liegen, die das Unternehmen in diesem Jahr als Nettoumsatz prognostiziert hat. Es ist zu erwarten, dass in den kommenden Monaten und Jahren neue Akteure in den Impfstoffmarkt eintreten werden. Darüber hinaus ist unklar, wie groß die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen sein wird. Da die Forschung zu den COVID-19-Varianten noch andauert und sich ständig weiterentwickelt, sind die Umsatzschätzungen der Wall Street wahrscheinlich nicht ernst zu nehmen.

Das größere Fragezeichen für Moderna ist, wie das Unternehmen seine gigantische Bewertung von 132 Milliarden US-Dollar rechtfertigen wird. Wenn man bedenkt, dass fast die gesamte Marktkapitalisierung von Moderna auf einer einzigen Therapie (mRNA-1273) beruht, scheint ein großes Risiko eingebaut zu sein.

Marathon Digital Holdings: 19.120 % implizites Umsatzwachstum bis 2023

Wenn dir 1.334 % Umsatzwachstum in drei Jahren nicht ausreichen, dann wird dich vielleicht das erwartete Umsatzwachstum von über 19.000 % des Krypto-Mining-Unternehmens Marathon Digital Holdings (WKN: A2QQBE) begeistern. Es wird erwartet, dass Marathon Digital seinen Umsatz von 4,36 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf 838 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 steigern wird.

Für diejenigen, die mit Kryptowährungen nicht vertraut sind, beschreibt das Mining den Prozess, bei dem Menschen oder Unternehmen leistungsstarke Computer einsetzen, um komplexe mathematische Gleichungen zu lösen, die Transaktionen auf einer Blockchain validieren. Gruppen dieser Transaktionen werden als Blöcke bezeichnet. Die Belohnung für die Validierung eines Blocks wird fast immer in den Token der zugrunde liegenden Blockchain gezahlt, die validiert wird. Im Fall von Marathon Digital geht es speziell um das Mining von Bitcoin (WKN: BTCEUR), der größten digitalen Währung nach Marktkapitalisierung. Die Belohnung für einen Bitcoin-Block beträgt 6,25 Token im Wert von etwa 300.000 US-Dollar.

Anfang Oktober hatte das Unternehmen 25.272 aktive Mining-Geräte in seiner Flotte. Aber das Wachstum ist noch lange nicht zu Ende. Mehr als 100.000 Minenunternehmen sind gekauft und warten auf ihre Auslieferung. Es wird erwartet, dass Marathon Digital bis zur Mitte des nächsten Jahres über 133.000 aktive Miner in seiner Flotte haben wird. In einem Spiel, in dem Zahlen eine Rolle spielen, sollte eine der größten Krypto-Mining-Flotten in den USA im Stande sein, sich einige Bitcoin-Blocks zu sichern.

Ich möchte die Investoren jedoch auch auf Warnhinweise hinweisen. Zum Beispiel halbieren sich die Bitcoin-Blockprämien alle vier Jahre, und die Einstiegshürde für das Mining von Kryptowährungen ist nicht existent. Dies ist ein Betriebsmodell mit zunehmendem Wettbewerb und potenziell geringeren Gewinnen im Laufe der Zeit.

Außerdem hat Bitcoin in der Vergangenheit immer wieder erhebliche Rückgänge erlebt (drei Rückgänge von 80 % in den letzten zehn Jahren). Da Marathon Digital vollständig von externen Faktoren und nicht von Innovationen abhängig ist, könnten die Aktionäre von der sich ständig ändernden Stimmung der Krypto-Investoren mitgerissen werden.

Workhorse Group: 22.562 % Umsatzwachstum bis 2023 prognostiziert

Aber die Crème de la Crème des Umsatzwachstums, zumindest unter diesem Trio von Hyperwachstumsunternehmen, ist der Elektrofahrzeughersteller Workhorse Group (WKN: A2AC97). Im letzten Jahr erzielte Workhorse einen Umsatz von 1,39 Millionen US-Dollar. Aber bis zum Jahr 2023 erwartet die Wall Street einen Umsatz von 315 Millionen US-Dollar. Das ist ein Anstieg von etwas mehr als 22.500 % in drei Jahren.

Die Workhorse Group steht vor einer großen Chance, denn die Unternehmen beginnen mit der Umstellung auf elektrische Flotten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung einer Reihe von rein elektrisch betriebenen mittelschweren Lkws, deren Vorzeigemodell, der C-1000, über einen Laderaum von 1.000 Kubikmetern verfügt. Da erwartet wird, dass grüne Initiativen aus Washington, D.C., zur Norm werden, hat Workhorse die Chance, in diesem Bereich führend zu werden.

Leider ist es selten einfach, ein Konzept von Grund auf neu zu entwickeln – vor allem in der Automobilindustrie. Die Aktie der Workhorse Group ist seit Ende Februar stark gefallen, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen einen milliardenschweren 10-Jahres-Vertrag über die Modernisierung der Fahrzeugflotte der US-Post an Oshkosh verloren hat.

Erschwerend kommt hinzu, dass Workhorse mit einer Untersuchung der Börsenaufsichtsbehörde konfrontiert ist und vor etwas mehr als zwei Wochen angekündigt hat, die Auslieferung von C-1000-Fahrzeugen auszusetzen und 41 bereits ausgelieferte Fahrzeuge zurückzurufen. Laut einer Pressemitteilung wird Workhorse daran arbeiten, die Nutzlastkapazität künftiger Produktionen zu erhöhen und die vorhandenen Fahrzeuge so zu modifizieren, dass sie nach den Federal Motor Vehicle Safety Standards zertifiziert werden können.

Kurz gesagt: Die Chance ist da, aber Workhorse hat noch nicht bewiesen, dass es der Aufgabe gewachsen ist. Bis 2023 einen Umsatz von 315 Millionen US-Dollar zu prognostizieren, ist vielleicht ein bisschen viel.

Der Artikel 3 blitzschnelle Wachstumsaktien, die ihren Umsatz in 3 Jahren um 1.334 % bis 22.562 % steigern können ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Das Hinterfragen einer Investitionsthese - selbst einer eigenen - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 07.10.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin. The Motley Fool empfiehlt Johnson & Johnson und Moderna.

Motley Fool Deutschland 2021