3 bewährte Wege, sein Geld zu verdoppeln

Wir alle würden gerne unser Geld verdoppeln, und es gibt viele Möglichkeiten, wie wir das tun könnten, aber sie sind nicht alle gleich attraktiv. Einen Lotto-Jackpot zu knacken mag die einfachste sein, aber es ist die unwahrscheinlichste. Der Immobilienmarkt ist im Moment überhitzt und du kannst vielleicht eine Menge Geld damit verdienen, aber auch das kann riskant sein. Kryptowährungen wie Bitcoin sind sehr beliebt, aber auch sie sind problematisch.

Einer der rationalsten Wege, dein Geld zu verdoppeln, ist über die Börse. Es wird wahrscheinlich nicht in einem einzigen Jahr passieren, aber es kann mehrmals in einem angemessenen Zeitrahmen passieren.

Die folgende Tabelle zeigt, wie Geld mit einer vernünftigen (aber nicht garantierten) jährlichen Rendite von 8 % wachsen kann:

8 % Wachstum über… 5.000 USD investiert pro Jahr 10.000 USD investiert pro Jahr 15.000 USD investiert pro Jahr 5 Jahre 31.680 USD 63.359 USD 95.039 USD 10 Jahre 78.227 USD 156.455 USD 234.682 USD 15 Jahre 146.621 USD 293.243 USD 439.864 USD 20 Jahre 247.115 USD 494.229 USD 741.344 USD 25 Jahre 394.772 USD 789.544 USD 1,2 Mio. USD 30 Jahre 611.729 USD 1,2 Mio. USD 1,8 Mio. USD 35 Jahre 930.511 USD 1,9 Mio. USD 2,8 Mio. USD 40 Jahre 1.4 Mio. USD 2,8 Mio. USD 4,2 Mio. USD

BERECHNUNGEN DES AUTORS.

Hier sind drei Wege, wie du dein Geld verdoppeln kannst.

1. Wachstumsaktien

Wachstumsaktien sind genau das, was du dir vielleicht vorstellst – Aktien von Unternehmen, die einen relativ schnellen Anstieg der Einnahmen, Gewinne und sogar der Gewinnmargen verzeichnen. Diese Unternehmen feuern in der Regel auf allen (oder den meisten) Zylindern und haben viele Investoren, die sehr überzeugt von ihnen sind. Die Aktien scheinen oft überbewertet zu sein (sie werden für mehr als ihren plausiblen oder inneren Wert gehandelt), aber Wachstumsinvestoren werden trotzdem in sie investieren.

Netflix ist ein klassisches Beispiel für eine Wachstumsaktie, ebenso wie Amazon.com. Es ist jedoch erwähnenswert, dass sie nicht in einer geraden Linie aufgestiegen sind – jede von ihnen hatte Perioden, in denen ihre Aktien gesunken sind.

Wachstumsaktien, wenn sie sich wie erwartet oder erhofft verhalten, können dein Geld schneller verdoppeln als andere Arten von Aktien. Aber sie bergen oft mehr Risiko als andere Aktien.

2. Value-Aktien

Investieren in Wachstumswerte hat ein Gegenstück – wertorientiertes Investieren. Value-Investoren wollen, wie Wachstumsinvestoren, natürlich, dass die Investitionen im Wert steigen, aber sie sind nicht bereit, die Bewertung zu ignorieren. Ihr Ziel ist es, Aktien für weniger als ihren inneren Wert zu kaufen und so eine Sicherheitsmarge einzubauen. Wenn ihre Recherchen und ihr Zahlenwerk zum Beispiel ergeben, dass Scruffy’s Chicken Shack (Ticker: BUKBUK) etwa 40 US-Dollar pro Aktie wert ist, werden sie es nicht für 60 US-Dollar pro Aktie kaufen, sondern vielleicht für 30 US-Dollar pro Aktie.

Value-Aktien können dein Geld auch verdoppeln, aber es könnte länger dauern als bei Wachstumsaktien. Als Value-Investor musst du vielleicht auch aus einigen Value-Aktien aussteigen, sobald sie ihren inneren Wert erreicht oder überschritten haben, damit du den Erlös in unterbewertete Aktien umschichten kannst.

3. Wachstum und Wert – das Beste aus beiden Welten

Wenn du mich fragst, ist es klug, das Beste aus beiden Welten anzustreben – die Kombination aus Wachstum und wertorientiertem Investieren. Die beiden müssen sich schließlich nicht immer gegenseitig ausschließen. Ein schnell wachsendes und wunderbares Unternehmen kann zum Beispiel auch mal unterbewertet sein. Wenn dem so ist, ist das eine große Gewinnmöglichkeit.

Stell dir zum Beispiel vor, dass Scruffy’s Chicken Shack seinen Wert in den letzten zwei Jahren vervierfacht hat. Erstaunlich, oder? Ist es unterbewertet oder überbewertet? Nun, du kannst ein paar Zahlen ausrechnen und ein Gefühl dafür bekommen, wie viel ein Schnäppchen ist. Denke aber daran, dass es keinen genauen Wert eines Unternehmens gibt. Alle Schätzungen sind genau das – Schätzungen. Nehmen wir an, dass der Marktwert von Scruffy, seine Marktkapitalisierung, 2 Milliarden US-Dollar beträgt. Die Aktie ist in kurzer Zeit von 500 Mio. US-Dollar auf 2 Mrd. US-Dollar angestiegen. Nach einigen Kennzahlen könnte es sich selbst übertroffen haben. Aber wenn der gesamte Hähnchenmarkt, den es anstrebt, 10 bis 15 Milliarden US-Dollar wert ist, gibt es eindeutig Raum für mehr Wachstum, wenn das Unternehmen seine Strategie gut umsetzt. Der Wert könnte sich in den kommenden Jahren verdoppeln. Du könntest also argumentieren, dass es im Vergleich zu dem, was du für die Zukunft erwartest, unterbewertet ist. (Natürlich, wenn die aktuelle Bewertung niedriger wäre, gäbe es mehr zu gewinnen und größere Gewinne zu erwarten).

Ziehe in Erwägung, nicht nur im Wachstums- oder Value-Lager zu bleiben, sondern stattdessen von beiden zu lernen und nach Investitionen zu suchen, die sowohl schnell wachsen als auch unterbewertet sein könnten. Was auch immer du tust, wenn du in wunderbare, wachsende Unternehmen investierst und über viele Jahre hinweg an ihnen festhältst (solange du an sie glaubst), wirst du an der Börse wahrscheinlich gut abschneiden und du hast gute Chancen, dein Geld zu verdoppeln – vielleicht sogar mehrmals.

