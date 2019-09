3 bewährte Strategien, die man nutzen könnte, um Millionär zu werden

Der Wunsch ist offensichtlich da. Ich wäre bereit zu wetten, dass sogar 90 % der Leute, die sagen, dass sie “nie reich sein wollen”, sich wirklich nach einem Leben sehnen, in dem sie sich keine Sorgen ums Geld machen müssen. Glück kann man nicht mit Geld kaufen, doch es kann fast alles andere kaufen.

Das Problem ist, dass die meisten Leute nicht wissen, wie sie reich werden. Sie brauchen eine Roadmap zum Reichtum. Sobald sie die Grundstrategie haben, ist es nur eine Frage der Wiederholung, bis sie Millionäre werden.

Hier sind drei bewährte Strategien, die schon viele verwendet haben, um einen siebenstelligen Reichtum zu erzielen. Möchtest du dich ihnen anschließen?

Der langweilige Weg

Ein Millionär zu werden ist einfach die Maximierung des Einkommens und das schlaue Investieren der reichlichen Ersparnisse.

Die Strategie verfolgt einen einfachen zweigleisigen Ansatz. Zuerst musst du genug Geld verdienen, um sicherzustellen, dass du genug hast, um alle deine Bedürfnisse zu decken und gleichzeitig großzügig sparen zu können. Dann musst du diese Ersparnisse gut genug investieren, um eine gute Rendite zu erzielen. 10 % jährlich sollten ausreichen.

Die Ergebnisse werden nicht über Nacht sichtbar sein, doch in ein paar Jahrzehnten wird etwas Erstaunliches passieren. Du wirst langsam wohlhabend werden, ohne dass es jemand merkt.

Die Steigerung deiner Ersparnisse kann einige kurzfristige Opfer mit sich bringen. Möglicherweise wirst du gezwungen sein, zu studieren, um einen höher bezahlten Job zu bekommen. Oder du wirst einen stressigen Management-Job annehmen müssen, der mit einer großen Gehaltserhöhung einhergeht.

Nur sehr wenige Menschen waren in der Lage, ihre eigenen Ersparnisse zu nutzen, um schnell reich zu werden. Selbst wenn du wirklich enorm viel sparen kannst, wirst du dich trotzdem in ein oder zwei Jahrzehnten im Schneckentempo zu deinem Ziel bewegen.

Immobilien

Tausende von Immobilienmogulen haben Mini-Imperien mit Mietobjekten geschaffen – Vermögenswerte, die saftige monatliche Cashflows schaffen, während der Wert der Immobilie langsam ansteigt.

Der Schlüssel zum Erfolg ist die Nutzung von Schulden zu deinem Vorteil. Eine Bank ist weitaus bereitwilliger, einem Vermieter Kredite zu gewähren, als einem Geschäftsinhaber. Die meisten Menschen brauchen nur eine Anzahlung, eine anständige Kreditwürdigkeit und eine geeignete Immobilie, um ins Spiel zu kommen.

Das alte Mantra von “Lage, Lage, Lage,” trifft bei Immobilien wirklich zu. Die Immobilien, die sich in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln oder in einer begehrten Nachbarschaft befinden, sind in der Regel eine bessere Investition als ein billigeres Haus in einer ungünstigen Nachbarschaft.

Die Sache, bei der sich viele Immobilienexperten einig sind, ist sicherzustellen, dass die Immobilie mehr Nettogewinn generiert, als man an die Bank für die Hypothek zahlt. Aus diesem Cashflow kann dann eine Anzahlung für die nächste Immobilie generiert werden. Wiederholt man das ein paar Mal, hat man schnell ein Immobilienimperium im Wert von mindestens einer Million.

Ein Unternehmen gründen

Viele Menschen träumen davon, ein eigenes Unternehmen zu gründen, bei dem sie keinen Chef mehr über sich haben werden.

Das ist ein großartiger Traum, aber man sollte eines nicht vergessen. Du wirst nie reich, wenn du ein Unternehmen aufbaust, das nicht skalierbar ist. Du musst etwas finden, das genügend Expansionsmöglichkeiten bietet.

Es gibt keinen Grund, das Rad neu zu erfinden. Kopiere einfach, was andere erfolgreiche Unternehmer getan haben. Vielleicht kaufst du ein Fast-Food-Franchise. Vielleicht erwirbst du ein Portfolio von profitablen Websites. Du kannst ziemlich alles machen, solange es die Möglichkeit hat, viel größer zu werden.

Ich werde es nicht beschönigen; ein großes Unternehmen zu besitzen, ist nichts anderes als Kopfschmerzen, selbst wenn man kompetente Leute hat, die die eigentliche Arbeit leisten. Doch es bietet auch die größten Möglichkeiten.

Das Fazit

Alle drei Optionen sind großartige Möglichkeiten, um reich zu werden. Doch letztendlich ist die einfachste (und stressloseste) Methode für den Durchschnittsbürger, sein Geld gewissenhaft zu sparen und diese Ersparnisse in hochwertige Aktien zu investieren. Es ist keineswegs eine sexy Methode, doch sie hat große Chancen auf langfristigen Erfolg.

Ist dies die nächste Wirecard? Wirecard stieg um fast 2.000 %. Jetzt gibt es einen aussichtsreichen „Nachfolger“, der schon bald die Spitze einnehmen könnte. Erst im vergangenen Jahr kam die Aktie an die Börse. Mit +49 % Umsatz-Wachstum (2018) und einer traumhaften Marge von 52 % (vor Steuern und Abschreibungen) fasziniert das Unternehmen die Analysten, während seine Plattform die Internet-Händler in der ganzen Welt mit der besten Performance begeistert und so bereits über 3 Milliarden Menschen erreicht. Wächst hier ein ganz neuer Tech-Gigant heran? Alle Details liest du hier:

The Motley Fool hat jetzt einen kostenlosen Sonderbericht zusammengestellt, der die wichtigsten Informationen zu diesem Unternehmen liefert. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel wurde von Nelson Smith auf Englisch verfasst und am 27.08.2019 auf Fool.ca veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019