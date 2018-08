Die 3 besten Zahlungsdienstleister-Aktien 2018 (bis jetzt)

Der PureFunds ISE Mobile Payments ETF ist einer der wenigen ETFs, die sich der Zahlungsverkehrsbranche widmen. Da diese Branche in den letzten Jahren einige der größten Börsengewinner wie Mastercard und PayPal hervorgebracht hat, ist es nicht verwunderlich, dass der Fonds seit Beginn seines Bestehens den S&P 500-Index geschlagen hat. Seit Anfang des Jahres ist der Payments-ETF um 15 % gestiegen, das ist mehr als doppelt so viel wie der Anstieg des Index von 5,7 %.

Welche Einzelwerte im Portfolio des ETFs haben aber am stärksten zulegen können? Dieses Jahr gehört diese Ehre bisher First Data (WKN:A142FH), Evertec (WKN:A1T8GY) und Square (WKN:A143D6). Dabei wurde das Portfolio des Fonds gefiltert nach Unternehmen, deren Aktien in den USA gehandelt werden und eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Milliarde US-Dollar haben. Schauen wir uns alle drei mal näher an, um zu sehen, warum die Aktien dieser Unternehmen in diesem Jahr bisher an Wert gewonnen haben.







First Data: Anstieg um 42,2 %

First Data ist eines der größten globalen Zahlungsunternehmen und bietet über 6 Millionen Einzelhandelsstandorten POS-Lösungen sowie 4.000 Finanzinstituten Netzwerkdienste an. Im Jahr 2017 wickelte das Unternehmen 93 Milliarden Transaktionen in 100 verschiedenen Ländern ab.

In letzter Zeit wurde das Unternehmen vom Erfolg von Clover, seiner Cloud-basierten POS-Lösung für kleine Unternehmen, getrieben. Im zweiten Quartal wickelte Clover auf Jahresbasis 65 Milliarden US-Dollar ab, was einer Steigerung von 50 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Clover hat das solide Q2-Ergebnis von First Data vorangetrieben, in dem das Unternehmen sowohl den Umsatz als auch das bereinigte EBITDA um 11 % steigern konnte.

Für das Unternehmen ist aber nicht alles nur rosarot, denn die Bilanz muss noch verbessert werden: Auf dem Unternehmen lastet derzeit eine Nettoverschuldung von 18 Milliarden US-Doller. In der Telefonkonferenz zum Ergebnis des zweiten Quartals stellte das Management fest, dass der Free Cash Flow in erster Linie dazu verwendet wird, diesen Schuldenberg abzubauen, und dass die Verschuldung seit Jahresbeginn leicht zurückgegangen ist. Leider ist jeder Dollar, der für Schulden aufgewendet wird, ein Dollar, der nicht für Forschung und Entwicklung oder Umsatzwachstum verwendet werden kann. Angesichts der Situation, in der sich das Unternehmen befindet, ist dies die absolut richtige Entscheidung, da der Schuldenabbau First Data mehr finanzielle Flexibilität gibt und Zinskosten spart. Aber vorerst belasten diese Verbindlichkeiten die Finanzen des Unternehmens.

Evertec: Anstieg um 73,6 %

Evertec ist ein in Puerto Rico ansässiges Zahlungsabwicklungsunternehmen mit einer Präsenz in 26 Ländern Lateinamerikas und der Karibik. Im vergangenen Jahr fielen die Aktien, nachdem starke Wirbelstürme durch die Region fegten und mehrere Volkswirtschaften der Region, darunter Puerto Rico, komplett lahmlegten. In diesem Jahr haben sich die Aktien wieder erholt, da das Unternehmen in Puerto Rico „stärkere Ausgaben nach dem Hurrikan“ und „steigende Volumina“ verzeichnet.

Im zweiten Quartal 2018 stieg der Umsatz von Evertec auf 113,3 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 10 % gegenüber dem Vorjahr, und das bereinigten Einnahmen pro Aktie stiegen auf 0,46 US-Dollar, ein Anstieg von 5 % gegenüber dem Vorjahr. Im vergangenen Jahr erwarb Evertec auch die PayGroup, einen in Chile ansässigen Zahlungsabwickler, für 40 Millionen US-Dollar, wodurch die Wettbewerbsposition in der Region deutlich gestärkt und fast der gesamte südamerikanische Kontinent für das Unternehmen erschlossen wurde. Die Übernahme ermöglicht es Evertec auch, die Dienstleistungen der alten Unternehmen an jeden Kundenkreis zu verkaufen.

Aufgrund dieser Akquisition verzeichnete Evertec im zweiten Quartal ein Umsatzwachstum von 48 % in Lateinamerika. Das Beste daran ist, dass das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben hat und nun für 2018 ein Wachstum des bereinigten Gewinns pro Aktie (EPS) von 14 % bis 20 % erwartet. Die starke regionale Marktpräsenz von Evertec, die Erholung der Preise von den durch Naturkatastrophen verursachten Tiefständen und der Rückenwind der Industrie haben sich in diesem Jahr als starke Kombination erwiesen.

Square: Anstieg um 108,6 %

Die Idee zu Square kam dem Twitter-Mitbegründer und CEO Jack Dorsey einst, als er mit einem Freund sprach, der frustriert darüber war, dass er ein Produkt nicht verkaufen konnte, weil er keine Möglichkeit hatte, Kartenzahlungen zu verarbeiten. Was als billige und mobile Lösung für Kleinunternehmer begann, um elektronische und digitale Zahlungen zu akzeptieren, hat sich zu etwas viel Größerem entwickelt. Square bietet nun ein robustes Ökosystem, das kleinen Unternehmen Dienstleistungen anbietet, die für sie in der Vergangenheit sehr schwierig zu bekommen waren. Zu den Dienstleistungen von Square gehören Square Capital, eine Mikrokreditplattform, Caviar, ein Restaurantliefer- und Bestellservice, und Cash App, eine digitale Geldbörse, mit der Benutzer P2P-Zahlungen tätigen und sogar Bitcoin kaufen können.

Das zweite Quartal 2018 war das fünfte Quartal in Folge, in dem sich das Umsatzwachstum beschleunigte. Im zweiten Quartal stieg der bereinigte Umsatz von Square auf 385 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 60 % gegenüber dem Vorjahr, und das bereinigte EBITDA stieg auf 68 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 87 % gegenüber dem Vorjahr. Anhand dieser Zahlen versteht man, wieso der Aktienkurs des Unternehmens in diesem Jahr so stark gestiegen ist.

Square konzentriert sich weiterhin auf seine drei wichtigsten Kundentypen: Dienstleistungsunternehmen, Einzelhändler und Restaurants. Zusammen machen diese drei Geschäftsarten 85 % des Kundenstamms aus. Square hat für jeden davon spezifische POS-Lösungen entwickelt. Der jüngste, Square for Restaurants, zeigt bereits eine wachsende Akzeptanz.

Fazit zum Schluss

Bevor man in ein Unternehmen investiert, ist es wichtig, sich die Fundamentaldaten des Unternehmens und nicht nur die aktuellen Aktienkurse anzusehen. Manchmal steigt der Aktienkurs eines Unternehmens, weil der Marktanteil, der Umsatz und das Ergebnis wachsen und Anzeichen dafür zeigen, dass der Erfolg über Jahre hinweg anhalten könnte. Ich glaube, Square ist heute ein solches Unternehmen.

In anderen Fällen wird ein Unternehmen einfach unterbewertet, sei es durch ein singuläres Ereignis wie einen verheerenden Hurrikan oder dadurch, dass es einfach mehrere Jahre lang nicht richtig beachtet wurde. Wenn der Markt den inneren Wert eines solchen Unternehmens erfasst, steigt der Aktienkurs natürlich stark. Ich denke, dass das der Grund ist, weshalb die Aktien von First Data und Evertec in diesem Jahr so stark performt haben.

