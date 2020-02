Die 3 besten Warren-Buffett-Aktien für 2020

Weitere Suchergebnisse zu "Stoneco LTD":

Warren Buffett steht seit 54 Jahren an der Spitze von Berkshire Hathaway und hat das Unternehmen unfassbar groß und viele Aktionäre sagenhaft reich gemacht. Buffetts Leistung hat ihn auch außerhalb der Welt der Investoren zu einer Marke gemacht.

Das Orakel von Omaha ist einer der erfolgreichsten Investoren der Geschichte, und seine enorme Erfolgsbilanz und sein bewährter Ansatz, große Chancen zu erkennen, bedeuten, dass der Markt genau darauf achtet, was sein Unternehmen kauft und verkauft. Investoren, die nach dem Besten suchen, was das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im Jahr 2020 zu bieten hat, sollten den Kauf von Aktien von StoneCo (WKN: A2N7XN), Visa (WKN: A0NC7B) und Amazon.com (WKN: 906866) in Erwägung ziehen.

1. StoneCo

Buffett hat StoneCo vom ersten Tag an unterstützt, wobei Berkshire Hathaway am Tag des Börsengangs im Oktober 2018 eine 11%ige Beteiligung an dem brasilianischen Zahlungsverarbeiter aufgebaut hat. Das Kerngeschäft des Fintech-Unternehmens dreht sich um die Bestätigung und den Vertrieb digital getätigter Zahlungen, und es hat ein enormes Wachstum hingelegt, da die Brasilianer zunehmend Kreditkarten oder mobile Zahlungen für Einkäufe verwenden und der E-Commerce weiter wächst. Das Bank- und Kreditangebot von StoneCo sowie das Potenzial für eine Expansion in andere lateinamerikanische Märkte bieten ebenfalls langfristige Wachstumschancen.

StoneCo hat im dritten Quartal 68.700 neue Geschäftskunden hinzugewonnen und damit seine Gesamtzahl auf 428.900 erhöht, was einem Anstieg von 19,2 % im Vergleich zum Vorquartal und 82,8 % im Jahresvergleich entspricht. Das rasche Wachstum der Zahl der Handelspartner auf seiner Plattform sowie das erhöhte Zahlungsvolumen pro Händler trägt dazu bei, dass das Unternehmen seinen Umsatz und seine Erträge schnell steigern kann.

Die nachstehende Tabelle zeigt das jährliche Wachstum des Brutto-Zahlungsvolumens, der Gesamteinnahmen und des bereinigten Nettogewinns von StoneCo in den letzten vier berichteten Quartalen des Unternehmens.

Zeitraum Wachstum im Zahlungsvolumen Umsatzwachstum Wachstum der Nettoeinnahmen Q4 2018 73,8 % 113,7 % 646,3 % Q1 2019 60,1 % 86 % 603 % Q2 2019 60,6 % 68,6 % 172,8 % Q3 2019 49,8 % 62,1 % 111,6 %

Quelle: StoneCo

Wie die Tabelle zeigt, hat StoneCo ein starkes Wachstum verzeichnet – und es sieht so aus, als würde die Bewertung noch hinterherhinken. Das Unternehmen weist ein rückläufiges Preis-zu-Gewinn-Wachstumsverhältnis von nur 0,4 und ein PEG-Verhältnis von nur 0,2 auf. Die Aktie wird zum etwa 40-Fachen der für dieses Jahr erwarteten Gewinne gehandelt, was immer noch weit unter der Gewinnwachstumsrate des Unternehmens liegt. Das ist ein guter Indikator dafür, dass die von Buffett geförderte Aktie trotz ihrer beeindruckenden Rallye im Jahr 2019 immer noch deutlich unterbewertet ist.

2. Visa

Visa ist ein weiterer attraktiver Akteur auf dem Markt der Zahlungsabwicklung. Berkshire Hathaway hat stark auf den Fintech-Bereich und insbesondere in die Zahlungsabwicklung investiert, weil es so gut wie sicher ist, dass ein zunehmender Anteil der Finanztransaktionen digital abgewickelt wird. Unternehmen mit einer führenden Position in diesem Bereich sind dann auch in der Lage, Gräben mit Netzwerkeffekt zu bauen, und Visa thront weit über den Konkurrenten.

Im Geschäftsjahr 2019 fanden über 180 Milliarden Transaktionen über das Netzwerk des Unternehmens statt – wobei Visa etwa 75 % dieser Zahlungen direkt verarbeitet. Das Gesamtzahlungsvolumen erreichte fast 9 Billionen USD – gegenüber etwa 8,2 Billionen USD im Geschäftsjahr 2018. Auch die Zahl der Händlerstandorte, die die Dienstleistungen des Unternehmens nutzen, stieg gegenüber dem Vorjahr um etwa 14 % auf 61 Millionen an. Der E-Commerce und andere bargeldlose Transaktionen werden weiter wachsen und einen größeren Prozentsatz ausmachen – und das sind großartige Neuigkeiten für Visa.

Mit einer hohen Eintrittsbarriere in die Branche und einem starken Netzwerkvorteil wird es für neue Wettbewerber enorm schwierig sein, aufzutreten und den Zahlungsgiganten zu stören. Neben der führenden Position von Visa in den USA, die das Unternehmen auf ein stetiges, zuverlässiges Wachstum im Inland ausgerichtet hat, sieht das Unternehmen auch einer schnelleren Expansion auf den schnell wachsenden internationalen Märkten entgegen, von denen viele immer noch einen viel höheren Prozentsatz an Bargeldtransaktionen aufweisen.

Investoren, die in das Dividendenwachstum investieren, haben noch mehr Gründe, die Aktie zu mögen. Die Rendite von etwa 0,7 % ist zwar nicht gerade ganz weit vorne, aber das Unternehmen hat zwölf Jahre in Folge ein jährliches Auszahlungswachstum erzielt – und es hat seine Auszahlung in den letzten fünf Jahren um 150 % und im letzten Jahrzehnt um 860 % gesteigert. Da die Kosten für die Deckung der Ausschüttung weniger als 23 % des freien Cashflows betragen, ist Visa in einer hervorragenden Position, um die Dividende weiter zu erhöhen.

Die Aktien werden zum etwa 32,5-Fachen der für dieses Jahr erwarteten Gewinne gehandelt.

3. Amazon

Buffett und Berkshire sind erst relativ spät auf Amazon-Aktien gekommen und gaben erst im März 2019 bekannt, dass sie sich in den Konzern einkaufen. Die Investmentfirma baute dann im nächsten Quartal ihre Position im E-Commerce- und Cloud-Computing-Riesen aus, und es würde nicht überraschen, wenn Berkshire seine Beteiligung an dem von Jeff Bezos geführten Unternehmen im Jahr 2020 weiter ausbauen würde.

Amazon entwickelte sich im vergangenen Jahr schlechter als der Markt, die Aktien des Tech-Giganten stiegen um 23 %, während der S&P-500-Index um etwa 29 % stieg. Diese Leistung blieb weit hinter den Gewinnen vieler anderer führender Unternehmen im Bereich der Großtechnologie zurück, darunter auch der Berkshire-Favorit Apple, aber der Marktführer im Bereich des E-Commerce wird wahrscheinlich den Markt langfristig weiter schlagen. Amazon befindet sich in der Investitionsphase eines Wachstumszyklus, der die kurzfristigen Gewinne unter Druck setzt und einige Investoren abschreckt, aber diese Zögerlichkeit des Marktes schafft eben auch Chancen für die Aktie.

Obwohl Microsofts Azure-Plattform an Boden gewonnen hat und Konkurrenten wie Alphabet darauf aus sind, größere Positionen auf dem Markt für Cloud-Dienste aufzubauen, sind Amazon Web Services weiterhin eine Gelddruckmaschine mit einer langfristigen Wachstumsperspektive. Amazon hat zudem Wachstumschancen in den Hochburgen einiger seiner Konkurrenten, wobei das Unternehmen seine Position auf dem digitalen Anzeigenmarkt rasch ausbaut und sich in dieser Kategorie als mächtiger Rivale von Alphabet und Facebook erweist.

Das Anzeigengeschäft von Amazon wuchs im dritten Quartal im Jahresvergleich um mehr als 45 % und Business Insider Intelligence schätzt, dass sein Anteil am gesamten US-Markt für digitale Werbung von 9 % im Jahr 2019 auf 14 % im Jahr 2023 steigen könnte. Die dominante Position, die sich das Unternehmen von Jeff Bezos auf dem E-Commerce-Markt aufgebaut hat, in Verbindung mit seiner frühen Führungsposition bei Sprachassistenten-Schnittstellen und intelligenten Sprechern, verschafft starke Vorteile auf dem Anzeigenmarkt. Diese Art von Dynamik macht das Unternehmen auch zu einem ausgezeichneten langfristigen Player bei wichtigen Technologietrends wie künstliche Intelligenz.

Amazon wird nur zum 20-Fachen der operativen Cashflow-Ziele für 2020 gehandelt und nur mit dem 11-Fachen der Cashflow-Ziele für 2022 – bei einem so verlockenden langfristigen Wachstumspotenzial sieht das verdammt günstig aus.

Dieser Artikel erschien am 18.1.2020 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

