Wenn du nach regelmäßigen Erträgen im Portfolio suchst, dann waren Dividendenaktien in letzter Zeit deine besten Freunde. Jetzt, da die Renditen auf Tagesgeldkonten und bei Anleihen im Keller sind, ist es schwierig geworden, abseits vom Aktienmarkt gute Quellen für Kapitaleinkommen zu finden.

Aktien können jedoch riskant sein, weshalb es einige Investoren nervös machen mag, ihrem Portfolio Dividendenaktien beizumischen. Daher macht es Sinn, Blue Chips aus dem Dow Jones Industrial Average zu wählen: Sie bieten ein erträgliches Risiko, während ihre Dividendenrenditen dennoch ordentlich sind.

Die 30 Unternehmen aus dem Dow sind alle sehr bekannt und lange gereift. Doch das bedeutet nicht, dass du deine Hoffnungen auf steigende Ausschüttungen begraben musst. Im letzten Jahr haben Home Depot (WKN: 866953), Boeing (WKN: 850471) und United Health Group (WKN: 869561) Dividendenerhöhungen von über 20 % durchgeführt. Zudem haben sie es in der Vergangenheit verstanden, auch in schwierigen Zeiten stark zu bleiben – ein untrügliches Zeichen von Sicherheit!

Fühl dich wie zu Hause

Home Depot ist der Heimwerkermarkt Nummer eins, doch aus Dividendensicht fällt es hinter seinen größten Konkurrenten zurück. Lowe’s Companies ist ein Dividendenaristokrat, der Jahrzehnte an jährlichen Dividendenerhöhungen hinter sich hat. Doch Home Depot hat angefangen, aufzuholen, und kommt nun immerhin auf zehn Erhöhungen in Folge und eine Rendite von 2,3 %.

Die Erhöhung 2019 war die größte seit einer ganzen Weile. Die neue quartalsmäßige Ausschüttung von 1,36 Dollar je Aktie ist um 32 % höher als die alte Quartalsdividende von 1,03 Dollar.

Fundamental ist das langfristige Wachstum von Home Depot stabil, doch kurzfristige Faktoren belasten das Unternehmen momentan. Die Investoren sorgen sich um sinkende flächenbereinigte Umsätze, doch Home Depot ist zuversichtlich, dass aktuelle Belastungsfaktoren wie das schlechte Wetter und ungünstige Rohstoffpreisentwicklungen sich langfristig ausgleichen werden, was dem Unternehmen die Möglichkeit geben sollte, die Früchte seines guten Geschäfts zu ernten.

Trotz kurzfristiger Turbulenzen an Höhe gewonnen Boeings Serie an jährlichen Dividendenerhöhungen ist nicht so lang wie die von Home Depot, aber immer noch respektabel: Acht Jahre lang hat das Unternehmen nun jedes Jahr die Ausschüttung an die Aktionäre angehoben. Die letzte Steigerung um 20 % von Anfang 2019 hat die Dividende auf 2,055 Dollar je Aktie angehoben, die Rendite liegt somit bei rund 2,2 %.

Die aktuellen Nachrichten bei Boeing drehen sich hauptsächlich um die Flugzeugreihe 373 MAX. Infolge zweier großer Unfälle im März bleiben die Flieger dieses Typs erst einmal am Boden und es ist unbekannt, ab wann sie wieder abheben dürfen. Das hat Boeings Cashflows beeinträchtigt, was den Luftfahrtgiganten schließlich zu einer Dividendenkürzung bewegen könnte. Jedoch hat Boeing die Möglichkeit, sich zu günstigen Konditionen Geld zu leihen. Es ist wahrscheinlich, dass Boeing diese Option ziehen wird, um das Vertrauen der Investoren hochzuhalten.

Gesunde Dividenden UnitedHealth Group schließt die Liste der Topdividendenanheber aus dem Dow ab: Mitte des Jahres erfolgte eine Anhebung um 20 %. Der Anbieter von Gesundheitsversicherungen und -dienstleistungen verwöhnt seine Aktionäre seit zehn Jahren mit regelmäßig steigenden Auszahlungen, wobei die aktuelle Rendite von 2 % unter diesen drei Aktien die niedrigste ist.

Die Gesundheitsindustrie befindet sich seit Längerem im Fadenkreuz von Regulatoren. Dabei geht es vor allem um die Erschwinglichkeit medizinischer Notwendigkeiten wie etwa verschreibungspflichtiger Medikamente. UnitedHealth ist dennoch weiter gewachsen, wozu sowohl das Versicherungsgeschäft als auch das Gesundheitsservicegeschäft beitrugen. Die Bevölkerung altert und benötigt immer mehr Pflege, weshalb UnitedHealth mit seiner Expertise keine Schwierigkeiten haben wird, neue Wachstumsfelder zu finden, unabhängig davon, was die Regulatoren machen.

Investiere intelligent Viele Dividendeninvestoren kaufen einfach die Aktien mit den höchsten Renditen, was aber nicht immer die beste Idee ist. Indem du dich auf Aktien fokussierst, die ihre Dividenden stark anheben, steigst du noch vor dieser Masse ein. UnitedHealth, Boeing und Home Depot haben zwar ihre Problemchen, doch sie haben ihre Aktionäre trotzdem regelmäßig entlohnt. Im heutigen Aktienumfeld ist das durchaus ein Auszeichnungsmerkmal.



