Die 3 besten Dinge, die man jetzt für sein Aktienportfolio tun kann

Die US-amerikanischen und kanadischen Aktienmärkte, die auf ihren Allzeithochs handeln, könnten es schwieriger machen, zu entscheiden, was du mit deinem Aktienportfolio tun sollst. Hier sind die besten Dinge, die du jetzt tun kannst.

Überprüfe deine Aktien-Positionen

Überprüfe deine Aktien-Positionen. Nach der Erholungsrallye vom pandemischen Börsencrash sind viele Aktien voll bewertet. Stelle fest, ob es notwendig ist, Gewinne mitzunehmen. Einige Investoren würden zum Beispiel einen Teil des Gewinns auf Positionen mitnehmen, die zu groß werden, z. B. mehr als 5 % ihres Aktienportfolios.

Überprüfe, ob eine Branche mehr als 25 % deines Portfolios ausmacht. Wenn ja, könnte es aus Sicht des Risikomanagements klug sein, die Größe zu reduzieren.

Werte suchen

An jeder Börse gibt es immer einen Wert zu finden. Es ist nur die Frage, ob es eine Investition ist, die dich interessiert.

Zum Beispiel hat die Rallye der Rohstoffaktien in letzter Zeit Risse bekommen. Bei einem weiteren Ausverkauf könnten Energie-, Gold- oder Holzaktien tolle Value-Aktien sein, die du in Betracht ziehen solltest.

Du kannst auch mehr Wert im Small-Cap-Bereich in jedem Markt finden, da viele Investoren Small-Cap-Aktien nicht anfassen. WELL Health Technologies (WKN:A2JQV6) ist ein gutes Beispiel. Seine Marktkapitalisierung liegt bei etwa 1,5 Milliarden US-Dollar. Und Analysten denken, dass die Aktie um 33 % unterbewertet ist.

Die Wachstumsaktie hat sich seit Ende 2020 im Wesentlichen in einem Seitwärtskanal konsolidiert. Das Kursgeschehen liegt zum Teil daran, dass die Aktie extrem gut gelaufen ist. Seit 2020 hat sie das Geld der Investoren um das Vierfache vermehrt! Es ist ganz normal, dass sie eine Verschnaufpause einlegt.

Das Gesundheitssystem in Kanada hat sich jahrelang nicht viel verändert, bis WELL Health mit der Mission auftauchte, klinische und digitale Vermögenswerte innerhalb des Gesundheitssektors zu modernisieren. Das Unternehmen für Gesundheitsdienstleistungen ist auf Wachstumskurs und hat auf dem Weg dorthin passende Übernahmen getätigt.

Die WELL-Aktie nimmt an Größe und Vielfalt zu. Das Unternehmen verfügt nun über Gesundheitskliniken, betreibt ein Geschäft mit digitalen elektronischen Krankenakten (EMR), das Tausende von Gesundheitskliniken bedient, und bietet Telemedizin an. Zu seinen weiteren Geschäftsfeldern gehören digitale Gesundheits-Apps, Abrechnungsdienste und Cybersecurity. Durch die Übernahme von CRH Medical bietet das Unternehmen auch Anästhesie-Dienstleistungen an.

Die Q1-Umsatzwachstumsrate von 150 % gegenüber Q1 2020 war, gelinde gesagt, beeindruckend.

Dividenden

Viele Investoren halten Dividendenaktien als einen wesentlichen Teil ihrer Investitionen. Es ist keine schlechte Idee, sich darauf zu konzentrieren, einen Dividenden-Einkommensstrom zu generieren, der eine verlässlichere Form der Rendite sein kann als Kurssteigerungen.

Du kannst es so einrichten, dass dein Portfolio in allen Märkten steigende Dividenden liefert – auch in Bärenmärkten, wenn die Aktienkurse stark fallen. Es könnte eine gute Angewohnheit sein, deine Dividendeneinnahmen jeden Monat zu zählen, da es dir hilft, deinen Investitionsfokus auf sichere und wachsende Dividenden zu legen.

Foolisches Fazit

Du solltest nicht das Gefühl haben, dass du ständig etwas für dein Aktienportfolio tun musst. In diesem Zusammenhang ist es manchmal das Beste, nichts zu tun.

Folge deiner einzigartigen und sich wahrscheinlich verbessernden Investmentstrategie mit den Regeln, die du aufgestellt hast, um dein Kapital zu schützen und dein Einkommen oder deine Rendite zu maximieren. Regelmäßig deine Positionen zu überprüfen und deine Dividenden zu notieren ist eine gute Idee. Und wann immer du überschüssiges Geld zum Investieren hast, halte Ausschau nach hochwertigen Aktien, die zu einem günstigen Preis gehandelt werden.

Denke daran, dass langfristiges Investieren in wunderbare Unternehmen der Weg zu nachhaltigem Wohlstand ist.

