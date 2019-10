Wenn du derzeit darüber nachdenkst, dir Aktien von Unternehmen zu kaufen, die kürzlich an die Börse gegangen sind, hast du eine Menge solider Optionen. Viele heiß erwartete und interessante Börsengänge, vor allem aus dem Tech- und dem Biotech-Sektor, haben dieses Jahr stattgefunden.

Drei IPO-Aktien, die auf deine Watchlist gehören, sind Pinterest (WKN: A2PGMG), Zoom Video Communications (WKN: A2PGJ2) und ShockWaveMedical (WKN: A2PEF3).

ShockWave hat derzeit zwei kommerzielle Produkte: den M5 IVL-Katheter und das IVL-Gerät C2 Coronary. M5 wird zur Behandlung der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit eingesetzt und in den USA und international verkauft. C2 wird genutzt, um koronare Herzerkrankungen zu behandeln und ist in Europa verfügbar. Das Unternehmen arbeitet darauf hin, im ersten Halbjahr 2021 eine US-Genehmigung für C2 zu erhalten, was dem Unternehmen viel Wachstum bringen könnte.

Bevor wir weitermachen, möchte ich ein paar Worte zu jedem Unternehmen verlieren, das in diesem Artikel nicht tiefer beleuchtet wird. Beyond Meat ist ein Unternehmen aus Los Angeles, das pflanzenbasierte Fleischersatzprodukte herstellt, Crowdstrike kommt aus dem Silicon Valley und bietet IT-Sicherheitsservices. Fastly – ein anderes Unternehmen, das es wert ist, beobachtet zu werden – kommt aus San Francisco und bietet Cloud-Dienste an, die die Geschwindigkeit von Datenauslieferungssystemen erhöhen. Lyft, ebenfalls aus San Francisco, ist das zweitgrößte Ridesharing-Unternehmen. Slack, ebenfalls aus der Golden Gate City, ist ein Anbieter von cloudbasierter Kollaborationssoftware, und Uber, das auch aus San Francisco stammt, ist das größte Ridesharing-Unternehmen der Welt.

Denke nur an all die neuen Anwendungen und Produkte, die 5G ermöglichen oder verbessern wird: Autonomes Fahren, Industrie 4.0, Smart Cities, Virtuelle Realität, Erweiterte Realität (Augmented Reality) , Big Data, Digitale Gesundheit, und Internet der Dinge. Der visionäre „Vater der Sensoren" Janusz Bryzek nennt es sogar "das größte Wachstum in der Geschichte der Menschheit“.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Beth McKenna besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Fastly, Pinterest, ShockWave Medical, Slack Technologies und Zoom Video Communications. The Motley Fool besitzt Aktien von CrowdStrike Holdings, Inc. The Motley Fool empfiehlt Uber Technologies. Dieser Artikel erschien am 1.10.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.