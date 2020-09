3 der aktuell heißesten Wachstumsaktien aus Deutschland!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Wachstum ist es, was Investoren an den Finanzmärkten überzeugt. Das kann man besonders an den Aktien erkennen, die täglich neue Allzeithochs erreichen. Global gesehen sind dies primär amerikanische Technologiekonzerne.

Deren Marktkapitalisierungen und Bewertungen schießen aktuell durch die Decke. Ein Maß scheint es mittlerweile nicht mehr zu geben. Einzig die Gier nach einem noch schnelleren Wachstum befeuert die Kauflust.

Um sich diesem Trend nicht zu entziehen, möchte ich heute einmal die drei heißesten Wachstumsaktien aus Deutschland vorstellen. Auch sie haben einen technologischen Hintergrund. Konkret handelt es sich um die Aktien von Varta (WKN: A0TGJ5), Hellofresh (WKN: A16140) und Delivery Hero (WKN: A2E4K4). Alle drei Unternehmen verfügen über eine starke organische Nachfrage nach ihren Produkten.

Top Wachstumsaktien aus Deutschland

1. Varta Aktie

Varta ist ein deutscher Hersteller von Mikrobatterien und Haushaltsbatterien, aber auch industrielle Energiespeichersysteme werden von dem in Ellwangen (Baden-Württemberg) ansässige Unternehmen angeboten.

Besonders gefragt sind aktuell die wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Zellen, die sich in Hightech-Produkten – wie zum Beispiel den Apple Airpods – wiederfinden. Varta ist hier nach eigenen Angaben der weltweite Marktführer mit einem Marktanteil von mehr als 50 % und sieht ein jährliches Marktwachstum von 30 bis 40 %.

Aber auch die Übernahme des namensgleichen Varta-Consumer-Batteries-Geschäfts von Energizer befeuerte das Wachstum zuletzt deutlich. So wurde im ersten Halbjahr 2020 ein Umsatzanstieg von 158 % auf 390,7 Mio. Euro ausgewiesen (66,5 % ohne Varta Consumer Akquisition).

2. Hellofresh Aktie

Die zweite der heißesten Wachstumsaktien aus Deutschland ist mit Hellofresh ein Versender von Kochboxen. Vermarktet werden diese Boxen häufig als Abo-Modell über die eigene Technologie-Plattform.

Das Geschäftsmodell, das den Trend zum gesund gekochten Essen aufgegriffen hat, erfuhr durch die Covid-19 Krise einen regelrechten Boom.

So konnte im ersten Halbjahr 2020 die Anzahl der Bestellungen um 84,4 % auf 32,8 Millionen gesteigert werden.

Positiv war aber auch, dass die mittlerweile über vier Millionen aktiven Kunden mehr Bestellungen im zweiten Quartal 2020 vorgenommen haben als noch im Vorjahr. Dies zeigt, dass das Konzept für viele Nutzer einen Mehrwert bietet.

Es ist daher nicht verwunderlich, warum im ersten Halbjahr 2020 der Umsatz um 95 % auf 1,7 Mrd. Euro anstieg. Auch wurde die Prognose im laufenden Jahr mehrfach angehoben. Erwartet wird aktuell ein Umsatzwachstum auf währungsbereinigter Basis zwischen 75 und 95 %. Das bereinigte Konzern-EBITDA in Relation zum Konzernumsatz soll einen Wert zwischen 9 und 11 % erreichen.

3. Wachstumsaktie aus Deutschland: Delivery Hero

Die dritte und letzte der heißesten Wachstumsaktien aus Deutschland ist mit Delivery Hero ein Betreiber von Online-Bestellplattformen. Bestellt wird über eine App bei Restaurants, geliefert wird meist über einen externen Fahrradkurier.

Der mittlerweile im DAX 30 aufgenommene Essenslieferant überzeugt ebenfalls durch ein starkes Wachstum, das durch die Coronapandemie nochmals an Fahrt gewonnen hat.

So erhöhten sich auch bei Delivery Hero die Anzahl der Bestellungen im ersten Halbjahr 2020 um über 93 % auf 519 Millionen – ein Wert, der sogar noch besser ist als der Wert von Hellofresh.

Insgesamt konnte der Umsatz im ersten Halbjahr 2020 um 94,3 % auf 1,1 Mrd. Euro gesteigert werden. Ein großer Makel bleibt aber die schlechte Profitabilität, denn selbst auf bereinigter EBITDA-Basis wurde ein Verlust von 320 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2020 ausgewiesen. Man merkt hier schon deutlich, dass das Wachstum richtig Geld kostet.

Dafür scheint die Wachstumsstory bei Delivery Hero aber intakt zu sein, denn das Unternehmen wagte zuletzt nicht nur den Markteintritt in Japan, sondern versucht mit seinem Q-Commerce ein neues Geschäft rund um das Thema „ultraschnelle Lieferungen“ aufzubauen.

The post 3 der aktuell heißesten Wachstumsaktien aus Deutschland! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!



Frank Seehawer besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020