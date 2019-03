Die 3 ältesten Mitglieder des Biotech-Milliardenverbrenner-Clubs

Ob du es glaubst oder nicht, die meisten Fachleute in der seltsamen Welt der Arzneimittelentwicklung wären lieber glücklich als intelligent. Denn 99,99 % der potenziellen neuen Medikamente, die in einer Petrischale gut aussehen, erweisen sich als Rohrkrepierer, bevor sie dem Hersteller auch nur einen Cent einbringen.

Es kostet jedes Mal Geld, wenn ein Versuch scheitert, eine neue Einnahmequelle zu erschließen. Die Biotech-Industrie ist hier besonders grausam, denn jeder Schritt zum Erfolg ist exponentiell teurer als der vorherige.

Hier geht es um drei Start-ups, die schon mehrmals nahe dran waren, aber immer noch keine Produkte zu verkaufen haben. Was sie stattdessen geschaffen haben, ist eine Schar von enttäuschten Investoren, die mitansehen mussten, wie mindestens eine Milliarde US-Dollar in Flammen aufgehen.

Unternehmen Marktkapitalisierung Gründungsjahr Kumuliertes Defizit, Stand 30. September 2018 Fokusbereich Novavax (WKN:898527) 269 ​​Mio. USD 1987 1,25 Mrd. USD Impfstoffe Geron (WKN:902213) 285 Mio. USD 1990 1,00 Mrd. USD Onkologie Agenus (WKN:A1JLKZ) 405 Mio. USD 1994 1,13 Mrd. USD Impfstoffe / Onkologie

Es gibt Biopharmaunternehmen, die schon länger im Geschäft sind und mehr vom Geld ihrer Investoren verbrannt haben, aber diese Aktien haben es in kürzester Zeit in Rauch aufgehen lassen. Hier erfährst du, was du über drei Biotechs in Schwierigkeiten wissen musst, die noch einen langen Weg vor sich haben.

Novavax: Impfstoffe entwickeln ist schwer.

Der Nachweis, dass ein neuer experimenteller Impfstoff einen klaren Nutzen in der realen Welt bietet, ist nicht einfach. Das Respiratory Syncytial Virus (RSV) ist eine relativ häufige Infektion, aber es betrifft nur etwa 2 % der Säuglinge und ihre verstörten Eltern bei der Behandlung schwerer Lungenentzündung.

Um die Regulierungsbehörden davon zu überzeugen, dass ein RSV-Impfstoff ein sinnvolles Schutzniveau für eine kleine Anzahl potenziell anfälliger Patienten bietet, muss eines von zwei Dingen geschehen. Ihr Impfstoff muss fast jeden vor Infektionen schützen, oder man muss genügend Patienten testen, um ein Fußballstadion zu füllen.

Obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass ResVax schwere RSV-Infektionen verhindert, wird das Unternehmen mit ziemlicher Sicherheit eine viel größere Studie durchführen müssen, um die FDA davon zu überzeugen, die Zulassung in Betracht zu ziehen. Nachdem Novavax eine Milliarde US-Dollar verbrannt hat, ohne dafür viel vorweisen zu können, dürfte es schwierig werden, die Investoren davon zu überzeugen, einen weiteren Versuch zu unterstützen.

Geron: Was nützt eine Uhr ohne Kalender?

Telomerasen, die Chromosomen verbinden, sollen jedes Mal kürzer werden, wenn sich eine Zelle teilt, aber bösartige Zellen finden in der Regel einen Weg, ihre zu erweitern. Geron hat versucht zu beweisen, dass es diese molekularen Uhren kontrollieren kann, was auch ein Mittel gegen das Krebswachstum darstellen könnte.

Während Geron versucht hat, winzige molekulare Uhren zu kontrollieren, hat es den Kalender nicht im Auge behalten. Das Unternehmen stellte auf das intravenös verabreichte Imetelstat um, nachdem ein autologer zellulärer Impfstoffkandidat vor mehr als einem Jahrzehnt scheiterte. Im Lauf der Jahre testete Geron Imetelstat ohne großen Erfolg als Behandlung von Lungenkrebs, Gehirnkrebs, Brustkrebs und einer Handvoll Blutkrebs.

Imetelstats jüngster Flop waren Myelofibrose-Patienten, die nach der Standardbehandlung rückfällig werden. Diese Gruppe braucht eine neue Behandlungsoption, aber es sieht nicht so aus, als ob Geron eine anbieten könnte. Im September hat Johnson & Johnson (WKN:853260) einen wichtigen Lizenzvertrag mit Imetelstat fallen gelassen, nachdem nur 10 % der Patienten, die in einer Mid-Stage-Studie eine hohe Dosis erhielten, das Hauptziel der Studie erreicht hatten — eine 35 % kleinere Milz.

Geron wird es weiter mit Imetelstat versuchen. Nachdem J&J gegangen war, entschied sich das Unternehmen, den Phase-3-Teil einer laufenden Phase-2-Studie für Patienten zu beginnen, die ein niedriges bis mittlere Risiko aufwiesen, an myelodysplastischen Syndromen (MDS) oder versagendem Knochenmark zu erkranken. MDS-Patienten sind auf teure und schmerzhafte Transfusionen von roten Blutkörperchen angewiesen, und jeder Dritte entwickelt eine aggressive Form der Leukämie.

Beeindruckende 26 % der mit Imetelstat behandelten Patienten kamen mindestens 24 Wochen ohne Transfusion aus, und 71 % wurden messbar weniger abhängig davon. Der Phase-3-Abschnitt wird schließlich eine Placebogruppe zum Vergleich beinhalten. Eine bedeutende Verbesserung könnte einen potenziellen Partner wieder an den Tisch bringen. Nach ein paar Jahrzehnten ohne Erfolg ist es aber wahrscheinlich das Risiko nicht wert.

Agenus: Die Schrotflintenmethode

Im Gegensatz zu Geron hat Agenus den Fehler begangen, mehr Programme zu betreiben, als es sich leisten kann. Der Impfstoffbooster des Unternehmens ist Bestandteil des neuen Gürtelroseimpfstoffs Shingrix von GlaxoSmithKline (WKN:940561). Agenus hatte Anspruch auf einen einstelligen Prozentsatz der Shingrix-Umsätze, verkaufte aber im vergangenen Jahr alle Rechte an diesen Lizenzgebühren für 190 Millionen US-Dollar im Voraus.

Der Hauptkandidat ist ein PD-1-Checkpointhemmer, mit dem bereits viele etablierte Unternehmen im Wettbewerb stehen, die genauso funktionieren. Das bedeutet, dass enttäuschende Ergebnisse klinischer Studien jede Chance auf bedeutende Umsätze zunichte machen. Agenus hat kürzlich einen blockchainbasierte „Coin“ auf den Markt gebracht, der den Investoren einen Teil der US-Nettoumsätze gewährt, sofern vorhanden. Wer sich für dieses interessante Konzept begeistert, sollte wahrscheinlich warten, bis es bei einem neuen Medikament angewendet wird, das nicht als 19. Mitglied seiner Klasse versucht, einen begrenzten Markt zu erreichen.

Im Dezember erhielt Agenus von Gilead Sciences (WKN:885823) 150 Millionen US-Dollar als Gegenleistung für die exklusiven Rechte an einem Onkologiekandidaten, der noch nicht einmal in die klinische Prüfung eingetreten war, sowie die Option, zwei weitere präklinische Kandidaten zu lizenzieren. Die Finanzspritze kam zu einem guten Zeitpunkt. Das Unternehmen beendete den September mit nur 46 Millionen US-Dollar in bar, nachdem es in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 112 Millionen US-Dollar verbrannt hatte.

Eigenkapital ist teurer als es scheint.

Einige biopharmazeutische Unternehmen können zwei Jahrzehnte vor sich hin entwickeln, bevor sie anfangen Resultate zu erzielen, doch die Eigenkapitalbeschaffung durch Kapitalerhöhungen kann es langfristig den Investoren unmöglich machen, eine zufriedenstellende Rendite zu erzielen.

Allein in den letzten zehn Jahren haben die Geron-Aktionäre ihren Anteil an den zukünftigen Gewinnen halbiert, was nicht annähernd so schlimm ist wie die Entwicklung bei Agenus und Novavax. Zweitplatzierungen haben die Zahl der Aktien von Novavax im gleichen Zeitraum um 456 % erhöht, und bei Agenus‘ haben sie sich verzehnfacht.

Obwohl die Erfolgsaussichten mit diesen alternden Start-ups immer gering werden, ist es nicht schwer, bessere Optionen zu finden.

