3 abgerutschte Nasdaq-Aktien, die jetzt wieder steigen könnten

PayPal mag mit Gegenwind und neuer Konkurrenz konfrontiert sein, aber der Markt unterschätzt seine derzeitige Position.

Die Investmentfondsbranche ist widerstandsfähiger, als die meisten Anleger ihr zugestehen.

Der Markt für Elektrofahrzeuge verbessert sich nicht nur für Tesla, sondern auch für andere Hersteller.

Es war ein hartes Jahr 2022 für den Markt. Obwohl wir hier und da ein paar Lichtblicke gesehen haben, liegt der Nasdaq Composite derzeit mehr als 16 % unter dem Höchststand vom November. Und es gibt Anzeichen dafür, dass er noch tiefer fallen wird. Einige an der Nasdaq notierte Aktien haben sich natürlich noch viel schlechter entwickelt.

Das ist jedoch kein Grund zur Panik. Auch wenn es unangenehm sein mag, können erfahrene Anleger bestätigen, dass man sich in gute Unternehmen einkaufen sollte, wenn deren Aktienkurse fallen. Der ultimative Sog des Marktes ist bullisch, auch wenn er sich ab und zu rückwärtsbewegt.

Vor diesem Hintergrund ist hier eine Übersicht über drei der am stärksten unterbewerteten Nasdaq-Aktien nach einem brutalen Abrutschem. Diese drei Titel sind besser als ihre Konkurrenten für einen Aufschwung gerüstet.

1. PayPal Holdings

PayPal Holdings (WKN: A14R7U) mag in den Jahren 2020 und 2021 in aller Munde gewesen sein, als die Verbraucher plötzlich gezwungen waren, den Großteil ihrer Einkäufe online zu erledigen. Das Ende der Pandemie-Lockdowns und die neue Konkurrenz machen der Aktie jedoch zu schaffen. Die PayPal-Aktie liegt jetzt 64 % unter den Höchstständen des letzten Jahres und scheint sich noch weiter nach unten zu bewegen.

Ein Großteil der aktuellen Schwäche ist auf die Prognosen für das laufende Jahr zurückzuführen. Noch im November rechnete das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von 18 % im Jahr 2022 und entsprach damit den Prognosen der Analysten. Diese Prognose wurde im Februar auf 15 bis 17 % zurückgenommen, als auch die Gewinnprognose reduziert wurde.

Die relativ enttäuschenden Erwartungen für das laufende Jahr verdecken jedoch ein wichtiges, eklatantes Detail. Ein Umsatzwachstum zwischen 15 und 17 % ist immer noch solide, wenn man bedenkt, dass der Online-Einkauf den größten Teil des letzten Jahres noch in vollem Gange war. Darüber hinaus wird die Aktie selbst in der Mitte der gesenkten Gewinnprognose des Unternehmens von 4,60 bis 4,75 US-Dollar zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 23 gehandelt. Dank des überzogenen Rückschlags sind die Aktien damit so günstig wie seit Jahren nicht mehr.

Zwar sieht sich das Unternehmen mit neuer Konkurrenz konfrontiert, doch ist es für ein führendes Unternehmen einfacher, seinen Vorsprung zu halten, als für einen Neueinsteiger, der den Marktführer entthront. So geht das Marktforschungsunternehmen Maruti Techlabs davon aus, dass PayPal immer noch für mehr als 90 % der E-Commerce-Websites die bevorzugte Zahlungsoption ist.

2. T. Rowe Price

Wenn Anleger an bemerkenswerte, an der Nasdaq notierte Aktien denken, fällt ihnen in der Regel nicht der Name T. Rowe Price Group (WKN:870967) ein. Die Investmentfondsgesellschaft ist zwar bekannt und angesehen, aber es fehlt ihr der Funke, der die Anleger begeistert.

Allerdings sollte man sich vom fehlenden Pep nicht täuschen lassen. Es handelt sich um ein großartiges Unternehmen und die Aktien von T. Rowe Price sind besonders verlockend, da sie 35 % unter dem Höchststand des letzten Jahres gehandelt werden und ihre Dividendenrendite auf fast 3,4 % gestiegen ist.

Wie die meisten Anleger wissen, werden Investmentfondsgesellschaften nicht dafür bezahlt, Ergebnisse über dem Marktdurchschnitt zu erzielen. Eine Reihe von schlechten Ergebnissen kann die Anleger in Missstimmung versetzen. Doch oft genug reicht es, mit der Gesamtperformance des Marktes Schritt zu halten. Investmentfondsgesellschaften werden vierteljährlich auf der Grundlage eines pauschalen Prozentsatzes ihres Vermögenspools bezahlt, selbst wenn diese Fonds in diesen drei Monaten an Wert verloren haben.

In diesem Sinne wird für die T. Rowe Price Group in diesem Jahr ein Gewinneinbruch erwartet, der von 12,75 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2021 auf 11,74 US-Dollar pro Aktie zurückgeht und damit die Schwäche des breiten Marktes widerspiegelt. Ein Einkommen von 11,74 US-Dollar ist jedoch immer noch gesund. Es wird prognostiziert, dass es 2023 wieder steigen und bis dahin mehr als genug sein wird, um die aktuelle Ganzjahresdividende von 4,80 US-Dollar pro Aktie zu decken.

3. Rivian Automotive

Dann wäre da noch der Elektrofahrzeughersteller Rivian Automotive (WKN: A3C47B). Auch der ist bereit für eine Erholung.

Rivian wird erst seit November an der Börse gehandelt und hat in seinem ersten Produktionsjahr im vergangenen Jahr nur 1.015 Elektrofahrzeuge hergestellt. Zum Vergleich: Tesla lieferte im Jahr 2021 mehr als 936.000 Autos aus. Rivian ist kaum ein Top-Anwärter auf dem Markt für Elektrofahrzeuge, eine Tatsache, die langsam aber sicher in die Aktie eingepreist wurde. Während die Rivian-Aktie kurz nach dem Börsengang im November in die Höhe schoss, liegt sie derzeit fast 80 % unter ihrem Höchststand vom November und befindet sich immer noch in Reichweite der im letzten Monat erreichten Rekordtiefs.

Der größte Teil dieses Rückschlags könnte jedoch mehr damit zu tun haben, dass der Markt von seiner Euphorie vor dem Börsengang zurückgekommen ist, als mit dem Unternehmen selbst. Die meisten Analysten und Beobachter vermuten zwar zu Recht, dass das Unternehmen noch jahrelang rote Zahlen schreiben könnte, aber es ist nicht unbedingt dazu bestimmt, für immer Geld zu verlieren. Es braucht Größe, und die gewinnt es gerade. Rivian hat im ersten Quartal 2.553 Elektrofahrzeuge hergestellt und baut seine Produktionskapazität weiter aus. Solange das Unternehmen Fortschritte macht, werden sich die Anleger wahrscheinlich für die Aktie interessieren, jetzt, da die Nervosität nach dem Börsengang verflogen ist.

Es gibt sicherlich auch Platz für mehr als einen EV-Player. Die U.S. Energy Information Administration schätzt, dass bis zum Jahr 2050 mehr als 670 Millionen Elektrofahrzeuge auf den Straßen der Welt unterwegs sein werden, gegenüber etwa 10 Millionen heute.

Der Artikel 3 abgerutschte Nasdaq-Aktien, die jetzt wieder steigen könnten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

James Brumley besitzt keine der angegebenen Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von PayPal Holdings nd Tesla und empfiehlt Nasdaq. Dieser Artikel erschien am 12.4.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

