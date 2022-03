3 Zutaten für steigende Kurse der Zalando-Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) ist in der aktuellen Growth-Korrektur deutlich preiswerter als noch im Hoch. Auf einem Aktienkurs von ca. 47 Euro liegen die alten Bestmarken jenseits der 100 Euro weit entfernt. Mit einem Minus könnte die Aktie sogar attraktiv wirken.

Aber was braucht es für einen Turnaround bei der Zalando-Aktie? Ich sehe drei Möglichkeiten, die allesamt eines zeigen: Bei einer Marktkapitalisierung in Höhe von 12,5 Mrd. US-Dollar und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 1,2 ist diese fundamentale Bewertung durchaus chancenreich.

Zalando-Aktie: Das obere Ende der Prognose

Zunächst einmal bin ich überzeugt, dass das Management der Zalando-Aktie bloß eines tun muss, um im Börsenjahr 2022 wieder in die Spur zu finden: Die eigene Prognose erfüllen, idealerweise in Bestform. Das Management sprach zuletzt davon, im Geschäftsjahr 2022 von einem Umsatzwachstum zwischen 12 und 19 % im Vergleich zum Vorjahr auszugehen. Wobei es die Prognose von 12 % gewesen ist, die vermutlich viele Investoren verunsichert hat.

Aber der Rahmen der Prognose ist groß. Wenn der E-Commerce-Akteur daher erneut beim Wachstum überzeugt und ein Umsatzplus von 19 % im Jahresvergleich liefert, kann das für einen stärkeren Turnaround ausreichen. Mit einem weiteren Umsatzwachstum von 19 % im Jahresvergleich würde sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis schließlich auch der Marke von 1,0 annähern, was durchaus als preiswert bei der Zalando-Aktie bezeichnet werden kann.

Wachsende Gewinne!

Ein Nettoergebnis in Höhe von 234 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2021 war zu wenig? Zumindest im Jahresvergleich fiel hier das Plus eher marginal aus. Neues Börsenjahr, neues Glück? Vielleicht. Denn die Nettoergebnisse dürften aufgrund der Reife der Wachstumsgeschichte der Zalando-Aktie ebenfalls immer entscheidender sein.

Zwar gibt es einen vorrangigen Fokus. Der E-Commerce-Akteur investiert schließlich primär in das eigene Geschäft und baut seinen Wettbewerbsvorteil sukzessive weiter aus. Ohne Zweifel ist das langfristig das Merkmal, das wir sehen wollen. Aber wenn der Onlinehändler damit beginnt, sein Geschäft im Bereich der Gewinne zu skalieren, so kann das ebenfalls einen Turnaround bedeuten. Bei dem aktuellen Aktienkurs liegt schließlich das Kurs-Gewinn-Verhältnis gerade einmal bei einem Wert von 51,9. Und das, obwohl das Gewinnwachstum bislang noch keine sonderlich große Rolle gespielt hat.

Zalando-Aktie: Bestätigen der mittelfristigen Prognose

Vielleicht hat es der Markt vergessen, aber das Management der Zalando-Aktie hat eine Menge vor. Bis zum Jahr 2025 möchte der E-Commerce-Akteur auf ein Gross Merchandise Volume in Höhe von 30 Mrd. Euro kommen. Ein Wert, der noch immer ca. eine Verdopplung des Warenvolumens in den kommenden Jahren in Aussicht stellt.

Wenn diese Prognose erreicht wird, sind steigende Aktienkurse bloß eine Frage der Zeit. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis dürfte sich auf einen Wert von unter 1 verbilligen. Steigende Gewinne wären ideal, um ebenfalls den Aktienkurs zu pushen, indem sich die Bewertung weiter vergünstigt.

Auch die mittelfristigen Ziele spielen eine entscheidende Rolle. Vielleicht ja auch das Betonen dessen, dass sich das Management auf einem guten Weg sieht, genau diese Ziele zu erreichen.

Der Artikel 3 Zutaten für steigende Kurse der Zalando-Aktie ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zalando.

