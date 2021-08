3 Zeichen, dass eine Wachstumsaktie besser ist als Robinhood

Wichtige Punkte

Neue Nutzer anzuwerben ist großartig, aber bestehende Mitglieder und Kunden bei Laune zu halten ist auch wichtig.

Suche nach Unternehmen, die einigermaßen vor großen regulatorischen Risiken geschützt sind.

Robinhood hat das Konzept des Tradings neu definiert, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass das Geschäft die Kunden auch halten kann.

Robinhood Markets (WKN:A3CVQC) schloss seinen Börsengang am 29. Juli ab, und es hatte einen steinigen Start. Die Aktie kam mit einem Preis von 38 US-Dollar pro Aktie auf den Markt, aber sie stolperte schnell und schloss den Tag mit einem Minus von etwa 8 %. Die Aktie konnte sich in der nächsten Sitzung wieder etwas erholen, aber weitere Schwankungen sind nicht auszuschließen.

Es ist noch viel zu früh, um das Unternehmen abzuschreiben, aber es könnte bessere Optionen für wachstumsorientierte Investoren geben. Vor diesem Hintergrund hat ein Gremium von Motley Fool-Mitarbeitern drei Anzeichen identifiziert, die darauf hindeuten, dass eine Aktie in der Lage sein könnte, bessere Renditen zu liefern. Lies weiter, um zu sehen, warum sie denken, dass die Beachtung dieser Merkmale deinem Portfolio helfen wird.

1. Es wird seinem Leitbild gerecht

Keith Noonan: Robinhood verzeichnet ein unglaubliches Nutzerwachstum, indem es im letzten Quartal 5,5 Millionen neue finanzierte Konten hinzufügte und die Gesamtzahl der finanzierten Konten am Ende des Zeitraums auf 18 Millionen brachte. Die Plattform des Unternehmens hat einer Vielzahl von angehenden Investoren einen zugänglichen, kommissionsfreien Handel ermöglicht, aber die Zeit bis zum Börsendebüt war auch von Misserfolgen und Fehltritten geprägt, die Fragen über die langfristigen Aussichten des Unternehmens aufwerfen.

Bedenke, dass die Handelsplattform während des Börsencrashs im März 2020 innerhalb einer Woche dreimal ausfiel. Da viele Robinhood-Nutzer an Daytrading und riskanten Optionsgeschäften teilnehmen, wirft der wiederholte Ausfall des Dienstes während einer der volatilsten Perioden in der Geschichte der Börse ernste Fragen auf. Viele Leute haben sich wegen dieser Ausfälle die Finger verbrannt. Leider waren das nicht die einzigen Fälle, in denen Investoren in entscheidenden Momenten vom Handel abgehalten wurden.

Als die Meme-Aktien- und Short-Squeeze-Manie ihren Höhepunkt erreichte, sperrte Robinhood seine Nutzer vom Kauf von Aktien von GameStop, AMC Entertainment Holdings und einer Handvoll anderer heißer Namen aus. Diese Entscheidungen hielten das Unternehmen nicht davon ab, in den darauffolgenden Monaten weiterhin neue Konten in einem beeindruckenden Tempo hinzuzufügen, aber viele bestehende Nutzer waren verständlicherweise verärgert, und zu viele solcher Schritte könnten die Lebensfähigkeit der Plattform beschädigen.

Robinhoods erklärte Mission ist es, „Finanzen für alle zu demokratisieren“ und die Finanzmärkte zugänglicher zu machen, aber das Unternehmen hat diese Ziele häufig verfehlt und bietet nichts Besonderes mehr an, da die meisten großen Broker und neuen Emporkömmlinge ebenfalls provisionsfreien Handel anbieten. Robinhood hat dank seiner einfach zu bedienenden mobilen Schnittstelle und seiner Markenstärke Nutzer angezogen. Es lässt sich nicht leugnen, dass das Unternehmen ein auffälliges Mitgliederwachstum verzeichnet und eine große Rolle bei der Neugestaltung der Welt des Investierens gespielt hat, aber ich denke generell, dass Investoren am besten damit bedient sind, wenn sie auf Unternehmen setzen, die ihren Mission Statements zuverlässig gerecht werden.

2. Es taucht nicht auf dem Radar der Behörden auf

James Brumley: Es wurde durch den Hype um den Börsengang verdeckt, aber Robinhood debütierte in einer regulatorischen Prüfung, mit der sich kein junges Unternehmen auseinandersetzen will.

Das Problem ist das Payment for Order Flow (PFOF) der Handelsplattform. Vereinfacht ausgedrückt ist der Grund, warum der Service „kostenlos“ ist, dass Robinhood dafür entschädigt wird, Handelsaufträge an und durch Mittelsmänner zu leiten, die den Anlegern möglicherweise nicht den bestmöglichen Preis zu diesem Zeitpunkt bieten.

Ja, es ist der potentielle Interessenkonflikt, der es zu sein scheint.

Um fair zu sein, akzeptieren viele große Online-Trading-Anbieter wie Charles Schwab und E*Trade Zahlungen von bestimmten Market Makern für die Vermittlung einiger Trades. Aber Robinhood generiert auf diese Weise bis zu 80 % seiner Gesamteinnahmen, was in der Zukunft für Begehrlichkeiten sorgen könnte. Wenn der Großteil deines Geschäfts dich dazu zwingt, zwischen dem Besten für deinen Kunden und dem Besten für dich zu wählen, wofür wirst du dich entscheiden, wenn es schwierig wird?

Das ist kein Vorwurf, um das klarzustellen, und den meisten Robinhood-Kunden scheint das egal zu sein – wir reden hier von ein paar Cent pro Trade.

Robinhoods durchschlagender Erfolg mit dem Modell der Bezahlung für den Orderflow hat jedoch bereits die Aufmerksamkeit der SEC und der Gesetzgeber im Kongress auf sich gezogen. Beide Gruppen könnten über regulatorische Veränderungen nachdenken, die die Haupteinnahmequelle des Unternehmens zerstören könnten. Offensichtlich ist das die Art von Dingen, die Investoren nicht sehen wollen. Wachstumsunternehmen sollten für jede Gruppe, die das Recht hat, ihr Geschäft zu stören, von keinerlei Interesse sein. Denke an Facebook, bevor es in die ganze Zensur/Publisher-Debatte verwickelt wurde.

3. Es verlässt sich nicht auf eine Glückssträhne

Daniel Foelber: Robinhood hat eine neue Generation von Anlegern geschaffen. Provisionsfreier Handel, eine benutzerfreundliche Oberfläche und die Möglichkeit, von einer Plattform aus in Aktien, Optionen, Kryptowährungen und mehr zu investieren, haben das Finanzwesen mehr in den Mainstream gebracht. In vielerlei Hinsicht hat Robinhood den Anstoß zu Bruchteilen von Aktien gegeben, die Einstiegshürden für das Investieren gesenkt und steht sogar an der Spitze des neuen Konzepts, Kleinanleger an Börsengängen auf dem Primärmarkt teilnehmen zu lassen.

Das GameStop-Debakel hat der Marke Robinhood sicherlich geschadet, aber die Daten zeigen, dass das Unternehmen weiterhin Nutzer anzieht und bindet. In seinem Formular S-1, das am 1. Juli bei der SEC eingereicht wurde, meldete Robinhood (unter anderem) Daten für März 2021. Zu den Highlights gehört, dass über 50 % der Kunden Erstinvestoren sind und über 80 % der Kunden organisch gewonnen wurden oder durch Empfehlungen kamen. Mund-zu-Mund-Propaganda und Empfehlungsanreize erweisen sich als effektive Strategie, um neue Kunden zu gewinnen.

Robinhoods Umsatz im Jahr 2020 betrug 720 Millionen US-Dollar, ein Plus von 421 % im Jahresvergleich. Erstaunlicherweise lag der Umsatz im ersten Quartal 2021 bei 420 Millionen US-Dollar, ein Plus von 440 % gegenüber dem ersten Quartal 2020. Die Wachstumszahlen sehen beeindruckend aus, aber Robinhood fehlt es an einer Menge Qualitäten, die für eine gute Wachstumsaktie essentiell sind.

Viele andere führende Broker haben ähnliche Features (wie z.B. Aktienbruchteile) implementiert. Und mit dem Aufstieg von Coinbase Global, BlockFi, Gemini, Celsius, Kraken und anderen Kryptowährungsbörsen und -verwahrern ist das Kryptoangebot von Robinhood weniger verlockend.

Darüber hinaus stammt ein Großteil der Einnahmen von Robinhood aus dem, was es „transaktionsbasierte Einnahmen“ nennt. Um sein S-1 zu zitieren: „Da ein Großteil unserer Einnahmen transaktionsbasiert ist (einschließlich der Zahlung für den Orderflow), können reduzierte Spreads bei der Preisbildung von Wertpapieren, reduzierte Handelsaktivitäten im Allgemeinen, Veränderungen in unseren Geschäftsbeziehungen mit Market Makern und jede neue Regulierung oder jedes Verbot von PFOF und ähnlichen Praktiken zu einer reduzierten Rentabilität, erhöhten Compliance-Kosten und einem erweiterten Potenzial für negative Publicity führen.“

Wie unsere Kollegen Brian Stoffel und Brian Feroldi anmerkten, gibt es Vor- und Nachteile des Geschäfts von Robinhood. Damit die Robinhood-Aktie ihre aktuelle Bewertung rechtfertigt, müssen die Märkte volatil bleiben, das Handelsvolumen hoch, die Nutzerzahl wachsen und die Regulierung zu seinen Gunsten arbeiten. Mit der starken Konkurrenz, die an die Tür klopft, scheinen die Risiken von Robinhood die Vorteile zu überwiegen.

Der Artikel 3 Zeichen, dass eine Wachstumsaktie besser ist als Robinhood ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

