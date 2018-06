3 Zahlen von eBay, die die meisten Leute nicht kennen

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Als eBay (WKN:916529) startete, war es ein Online-Auktionshaus für Konsumenten. Aber in den letzten 20 Jahren hat sich eBay zu einem Business-to-Consumer-Marktplatz entwickelt. Obwohl es immer noch Millionen von Artikeln von Einzelpersonen zum Verkauf anbietet, kommt eine Menge von eBay’s Geschäft jetzt von großen Verkäufern, die die Plattform nutzen, um eBay’s breites globales Publikum von über 170 Mio. Käufern zu erreichen.

Das Ergebnis: 90 % der bei eBay verkauften Artikel sind Festpreisangebote, genau wie bei Amazon (WKN:906866) oder Walmart (WKN:860853). 80 % der bei eBay verkauften Artikel sind brandneu. 70 % der Artikel werden innerhalb von drei Tagen an den Käufer versandt.

Aber eBays VP of Americas, Scott Cutler, sagt, dass die meisten Käufer die folgenden Zahlen nicht kennen.

Das stellt eine ausgezeichnete Gelegenheit für eBay dar, eine Nachricht an genau die Käufer zu senden, die neu und sofort kaufen wollen, und die Unsicherheit ablehnen, die mit einer Auktion einhergeht.

Wachstum

eBay ist der zweitgrößte Online-Händler in den USA, aber sein Wachstum hinkt dem Markt deutlich hinterher. Das Brutto-Warenvolumen von eBay stieg im ersten Quartal sowohl in den USA als auch international (auf währungsneutraler Basis) nur um 7 % gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich dazu stiegen die E-Commerce-Umsätze in den USA um 16,4 %, so das U.S. Census Bureau.

Das Wachstum von eBay ist im Vergleich zu Amazon und Walmart noch geringer. Amazon steigerte den Online-Umsatz währungsbereinigt um 13 %, aber Dienstleistungen für Drittanbieter und Abonnements (die einen immer größeren Teil seines Geschäfts ausmachen) wuchsen im ersten Quartal um 39 % bzw. 56 %. Walmart verzeichnete im ersten Quartal einen Anstieg der Online-Umsätze um 33 % und erwartet für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von 40 %.

Dass eBay es mit Amazon und Walmart zu hat, zeigt schon, wie groß eBay doch wirklich ist und dass mangelnde Größe nicht das Problem ist. Man muss den Kunden mitteilen, welchen Wert eBay bietet und dann diesen Wert auch liefern.

Intensivierung von Marketing und Produktentwicklung

Um Kunden zu gewinnen, hat eBay die Ausgaben für die Vermarktung und Verbesserung seiner Produkte erhöht.

Insbesondere investiert eBay in seine Marke und kommuniziert, warum Käufer eBay in Betracht ziehen sollten. Das Unternehmen investiert auch in Promotion-Rabatte, um Dinge wie die eBay-App zu bewerben, die eine bessere die Nutzerfreundlichkeit ausfweist und mehr Kundentreue schafft .

Darüber hinaus investiert eBay in sich selbst, um das Einkaufserlebnis zu verbessern. Über die bereits erwähnte App hinaus will eBay seine Angebote mit produktbasierten Angeboten aufwerten. Anstatt nach etwas zu suchen und jedes Angebot von Hunderten von Verkäufern durchsuchen zu müssen, bündelt eBay jedes Angebot für das gleiche Produkt und präsentiert dem Käufer eine einzige Produktseite. Es verwendet die KI, um festzustellen, welcher Verkäufer auf der Grundlage von Preis und Verkäufer-Feedback Vorrang beim Kauf erhält.

Ein produktbasiertes Listing ähnelt eher dem Einkaufen bei Amazon. Es ist auch etwas, womit Walmart zu Kämpfen hat. Cutler sagt, dass die produktbasierte Erfahrung diesen Monat bei den Kunden eingeführt wird, beginnend in großen Kategorien wie der Elektronik, wo die Produkte im Allgemeinen standardisiert sind.

Die anhaltenden Investitionen von eBay in Marketing und Produktentwicklung werden die operative Marge des Unternehmens für einige Zeit belasten, sollten aber dazu beitragen, das Wachstum des Brutto-Warenvolumens auf der Plattform zu beschleunigen. Letztendlich führt die Schaffung eines besseren Einkaufserlebnisses und die Sicherstellung, dass die Menschen darüber Bescheid wissen, zu höheren langfristigen Erträgen, und es ist positiv zu sehen, dass eBay Maßnahmen ergreift, um seine Ergebnisse zu verbessern.

