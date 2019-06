3 Wörter, die das Ende für eine Aktie bedeuten könnten

Weitere Suchergebnisse zu "Hudsons Bay Company":

Führungskräfte versuchen oft, ein so rosiges Bild von einem Unternehmen wie möglich zu vermitteln, aber einige Wörter oder Phrasen und können bei den Investoren Alarm schlagen. Kein CEO will sagen, dass das von ihm geführte Unternehmen in Schwierigkeiten steckt, sie können die Investoren aber auch nicht irreführen. Es gibt viele verschiedene Wörter, mit denen man Probleme vermitteln kann, aber die subtilsten und beunruhigendsten könnten folgende drei sein: “strategische Alternativen verfolgen”.

Das sagte Hudsons Bay (WKN:A1J8G6) Anfang dieses Monats in Bezug auf sein Lord- und Taylor-Geschäft. Ob es sich nun um einen Verkauf oder um eine Veränderung im Großhandel handelt — es ist kein gutes Zeichen. CEO Helena Foulkes versuchte, die Investoren davon zu überzeugen, dass es ein kluger Schritt wäre und sagte, dass das “ein weiteres Beispiel dafür ist, wie wir nach Möglichkeiten suchen, HBC für einen langfristigen Erfolg zu positionieren.”

Das Problem ist jedoch, dass mangelnder Erfolg HBC in diese Situation gebracht hat. Der Verkauf von Vermögenswerten verheißt in der Regel nichts Gutes, insbesondere wenn es sich um eine wichtige Marke handelt, die 2018 einen Umsatz von 1,4 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet hat. Das ist jedoch noch nicht alles, denn HBC schließt auch Home Outfitters sowie 20 Saks-Off-Fith-Geschäfte in den USA.

Für HBC lief es nicht gut

Das Unternehmen hat in drei der letzten fünf Quartale einen Nettoverlust ausgewiesen. Zudem waren die Anleger nicht beeindruckt, weil die Aktie im vergangenen Jahr um mehr als 18 % gefallen ist. Da die Aktie um ihren Buchwert gehandelt wird, haben die Investoren keine Bereitschaft gezeigt, eine Prämie dafür zu zahlen, und angesichts der schwierigen Aussichten ist es klug, das nicht zu tun. Es ist nicht das erste Mal, dass sich HBC mit dem Verkauf von Vermögenswerten befasst; 2017 verkaufte es sein Lord- und Taylor-Gebäude.

Da die Situation heute nicht besser ist, gibt es wenig Grund zu der Annahme, dass eine große Veränderung einer der wichtigsten Marken, einschließlich des möglichen Verkaufs, ausreichen wird, um das Unternehmen zu einer attraktiveren Investition zu machen.

Die Ausnahme von der Regel

Große Veränderungen vorzunehmen oder Vermögenswerte zu verkaufen ist aber nicht immer ein schlechter Zug. Im Jahr 2017 verkaufte Cenovus Energy (WKN:A0YD8C) ebenfalls einige wichtige Vermögenswerte, doch das war in dem Bestreben, Schulden zu senken, die sich aus einem bedeutenden Kauf ergeben hatten. Die Veräußerung von Vermögenswerten kann ein Unternehmen schlanker und zielgerichteter machen, und Cenovus blüht aufgrund der Veränderungen sicherlich eine viel bessere Zukunft.

Mit einem positiven freien Cashflow in vier aufeinander folgenden Quartalen könnte das Unternehmen in einer guten Position sein, um von einer möglicherweise stärkeren Branche zu profitieren, insbesondere bei anhaltend hohen Rohstoffpreisen. Obwohl Cenovus mit 9 Mrd. US-Dollar im letzten Berichtszeitraum noch eine Menge langfristiger Schulden hat, ist es immer noch eine Verbesserung gegenüber den fast 10 Mrd. US-Dollar, die es noch vor wenigen Quartalen aufwies.

Schulden abzubauen ist wichtig, damit die Unternehmen flexibel bleiben und sich keine Sorgen um hohe Zinszahlungen machen müssen. Cenovus hat noch einen steinigen Weg vor sich, doch die Anlagenverkäufe haben das Unternehmen heute in eine viel bessere Lage gebracht. Ich bin skeptisch, ob man das Gleiche über HBC sagen kann, wenn es mehr von seinem Vermögen verkauft.

