3 Wichtige Schritte, die Sie vor Ihrem ersten großen Pensionierungskauf unternehmen sollten

Für Millionen von Menschen ist der Tag, an dem sie in den Ruhestand treten, mit Freude, Trauer und Unsicherheit erfüllt. Schließlich gehen Sie seit 30 Jahren zur Arbeit und wissen, wo und wann Ihr nächster Gehaltsscheck kommt. Aber jetzt, da Sie in Rente gehen, sind Sie sich vielleicht nicht sicher, welche Schritte Sie als Nächstes unternehmen sollten, vor allem wenn… Hier weiterlesen