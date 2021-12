3 Wege, wie man Warren Buffett an der Börse schlagen kann 

Wichtige Punkte

Buffett muss viel Bargeld und hochwertige Anleihen halten, weil er ein Versicherungsunternehmen leitet.

Buffett findet es schwierig, in kleinere Unternehmen zu investieren, weil sie für sein Geschäft nicht wirklich von Bedeutung sind.

Buffett kann kurzfristige Marktverwerfungen nicht so leicht ausnutzen.

Warren Buffett ist einer der größten Investoren unserer Zeit, aber heutzutage kann selbst er von unternehmungslustigen Investoren geschlagen werden, die die unglaublichen Herausforderungen erkennen, denen er beim Investieren gegenübersteht. Der heutige Buffett ist nicht mehr so unbesiegbar wie früher, was zum Teil an seinem eigenen Erfolg liegt, zum Teil aber auch an den Anforderungen, die die Führung eines Versicherungsunternehmens mit sich bringt.

Dennoch ist Buffett nach wie vor ein beeindruckender Investor, der ein sehr starkes Unternehmen führt, und der Kauf von Aktien des Unternehmens, das er führt, kann immer noch ein Weg sein, um mit der Zeit einen anständigen Wohlstand aufzubauen. Ihn zu übertreffen, könnte leichter gesagt als getan sein, vor allem, wenn die jüngsten Marktschwankungen ein Zeichen für die Zukunft sind.

Deshalb solltest du dich auf die strukturellen Herausforderungen konzentrieren, mit denen Buffett konfrontiert ist, wenn du überlegst, wie du investieren kannst, um eine höhere Rendite zu erzielen. In diesem Sinne findest du hier drei Möglichkeiten, wie du Warren Buffett an der Börse schlagen kannst.

Nr. 1: Weniger Bargeld und Anleihen halten

Laut der Bilanz vom September 2021 verfügte Berkshire Hathaway (WKN:854075)(WKN:A0YJQ2), das von Buffett geführte Unternehmen, über ein Vermögen von 920,8 Milliarden US-Dollar. Davon waren 70,0 Mrd. US-Dollar in bar, 79,2 Mrd. US-Dollar in US-Staatsanleihen und 18,1 Mrd. US-Dollar in „Wertpapieren mit fester Laufzeit“ (auch bekannt als Anleihen).

Das sind rund 18,2 % der gesamten Vermögenswerte des Unternehmens, die in Dingen gebunden sind, die dem Unternehmen wahrscheinlich nicht viel einbringen werden. Als Versicherungsunternehmen muss Berkshire Hathaway einen ziemlich großen Anteil an Barmitteln und hochwertigen Anleihen besitzen. Denn wenn das Unternehmen in einer Zeit, in der der Finanzierungsmarkt versiegt, mit unerwartet hohen Forderungen konfrontiert wird, muss es diese bezahlen, wenn es langfristig im Geschäft bleiben will.

Wenn du nicht in einer Situation bist, in der du dich auf dein Portfolio verlassen musst, um die kurzfristigen Kosten zu decken, brauchst du wahrscheinlich nicht so viel Geld, das in Anlagen mit so geringen Renditeaussichten gebunden ist. Infolgedessen kannst du, wenn du noch ein Jahrzehnt oder mehr vom Ruhestand entfernt bist, vielleicht damit auskommen, nur einen Notfallfonds in bar zu halten und alles andere aggressiver zu investieren.

Wenn du davon ausgehst, dass Aktien auf lange Sicht mehr Rendite abwerfen als festverzinste Wertpapiere und Bargeld, dann bist du Buffett einfach einen Schritt voraus, wenn du nicht so viele festverzinste Wertpapiere und Bargeld in deiner Bilanz hast. Sowohl die Struktur des von ihm geführten Versicherungsunternehmens als auch seine Vorliebe, in Krisenzeiten Bargeld zu verwenden, um sich mit Deals einzudecken, machen es ihm schwerer, in normalen Zeiten überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.

Nr. 2: Suche nach kleineren Unternehmen mit mehr Wachstumspotenzial

Buffett selbst gibt zu, dass Berkshire Hathaway ein erhebliches Größenproblem hat. Bei einem Vermögen von über 900 Milliarden US-Dollar muss das Unternehmen Investitionen in Milliardenhöhe tätigen, damit diese Investitionen einen spürbaren Einfluss auf das Gesamtunternehmen haben. Das ist einer der Hauptgründe, warum ein so großer Teil des Portfolios von Berkshire Hathaway in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung gebunden ist.

Wenn es darum geht, die Kaufkraft im Laufe der Zeit zu erhalten, können Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung eine gute Investition sein, aber sie sind wahrscheinlich nicht die am schnellsten wachsenden Unternehmen da draußen. Als Kleinanleger kannst du in kleinere Unternehmen mit schnellerem Wachstumspotenzial investieren, und ihre Erfolge werden einen bedeutenden Einfluss auf dein Gesamtportfolio haben.

Bedenke aber, dass ihre geringere Größe auch bedeutet, dass sie wahrscheinlich weniger finanziellen Spielraum haben. Daher solltest du dein Portfolio in gewissem Maße diversifizieren, um dein gesamtes Vermögen vor dem möglichen Misserfolg einer deiner Investitionen zu schützen.

Nr. 3: Kaufe schnell, wenn sich die Gelegenheit ergibt

Während des COVID-19-Crashs war Buffett nur in der Lage, einen kleinen Teil der Barmittel von Berkshire Hathaway in Investitionen zu stecken, bevor die Börse eine schnelle Erholung einleitete. Ein großer Teil davon hat mit dem schnellen und beispiellosen Eingreifen der Federal Reserve zu tun, die die Märkte stabilisierte, bevor die Unternehmen den Schmerz des Zusammenbruchs wirklich zu spüren bekamen.

Buffett investiert gerne in Zeiten, in denen es am meisten wehtut, um die bestmögliche Rendite aus den Investitionen zu erzielen. Weil die US-Notenbank so schnell eingriff, hatte Buffett nicht wirklich die Chance, seine Magie zu entfalten.

Im Gegensatz zu Buffett hast du als normaler Investor nicht die finanziellen Mittel, um Sonderangebote auszuhandeln, wenn die Unternehmen dringend Geld brauchen. Deshalb kannst du schneller handeln als Buffett und kaufen, wenn sich die Gelegenheit auf dem Markt bietet, anstatt zeitaufwändig zu verhandeln.

Der Schlüssel zu deinem Erfolg liegt darin, eine Liste mit Unternehmen zu führen, die du kaufen möchtest, wenn der Preis stimmt – und wie hoch dieser Preis für jedes dieser Unternehmen ist. Auf diese Weise hast du, wenn sich dir die Gelegenheit bietet, bereits den Großteil deiner Due Diligence erledigt und kannst dein Geld schnell einsetzen. Bevor du kaufst, musst du nur noch kurz überprüfen, ob du die langfristigen Aussichten, die in deine Kaufpreisanalyse eingeflossen sind, noch für richtig hältst.

Nutze die Vorteile eines kleinen Investors in einem großen Markt

Bei all den strukturellen Vorteilen, die Großinvestoren haben, ist es gut zu wissen, dass es auch für Normalsterbliche noch Möglichkeiten gibt, auf eine Art und Weise zu profitieren, wie es die großen Akteure nicht können. Erkenne und nutze die wenigen strukturellen Vorteile, die du gegenüber Buffett hast, und du bist in der Lage, ihn an der Börse auf Dauer zu schlagen.

Der Artikel 3 Wege, wie man Warren Buffett an der Börse schlagen kann ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

