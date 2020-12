3 Wege, wie du mit 100 Euro im Monat deine Finanzen komplett umkrempeln kannst!

Kannst du jeden Monat 100 Euro sparen? Möglicherweise erst seit Kurzem? Falls ja, dann ist das bereits ein Weg, wie du deine Finanzen komplett umkrempeln kannst. Wenn du alleine diesen Betrag regelmäßig beiseite legst, wirst du pro Jahr 1.200 Euro sparen können. Das kann geeignet sein, um sich einen Sicherheitspuffer zuzulegen.

Einfach bloß 100 Euro pro Monat zu sparen wird dir zwar nicht helfen, finanziell frei zu werden. Es kann dir jedoch mehr Sicherheit und Flexibilität geben, falls es mal Notfälle gibt. Eine erste wichtige Erkenntnis, die zeigt: 100 Euro pro Monat zu sparen kann dein Leben bereits verändern.

Allerdings gibt es mindestens zwei weitere Wege, wie du mit 100 Euro pro Monat deine Finanzen komplett umkrempeln kannst. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was du zu diesem Thema wissen solltest.

100 Euro pro Monat investiert in ETFs!

Ein erster Weg, wie du außerdem mit 100 Euro pro Monat dein finanzielles Leben komplett umkrempeln kannst, ist, wenn du sie investierst. Bei einem solchen Betrag dürften viele Investoren direkt an kostengünstige Indexfonds und ETFs denken. Und in der Tat: Das macht auch Sinn. Mithilfe kostengünstiger Sparpläne und der direkten Diversifikation kann das ein renditestarker Weg sein, um ein Vermögen aufzubauen.

Allerdings zeigt sich das Potenzial erst, wenn man viele Jahre oder Jahrzehnte vorausdenkt. Wenn man es als ETF-Investor auf 25 Jahre schafft, eine Rendite von 7 % pro Jahr zu generieren, so wird man es auf ein Vermögen von ca. 78.700 Euro bringen. Wobei die angesparten 30.000 Euro ca. 48.700 Euro an Zinsen und Zinseszinsen generiert haben. Durchaus ein Vermögen, das einem bei der Altersvorsorge behilflich sein kann.

Mit einer Rendite von 9 % pro Jahr wird man es sogar auf bis zu 106.500 Euro schaffen, wobei der Renditeanteil hier bei 76.500 Euro liegt. Definitiv spannende Zahlen, die zeigen: 100 Euro pro Monat investiert in einen oder mehrere ETFs können dir helfen, dein finanzielles Leben langfristig umzukrempeln.

100 Euro pro Monat investiert in passives Einkommen!

Allerdings ist das nicht alles: Wenn du 100 Euro pro Monat außerdem in Dividendenaktien investierst, so könntest du dir ein gigantisches passives Einkommen aufbauen. Unter der Prämisse, dass du auch hier mit Dividendenwachstum und Reinvestitionen auf 7 % Rendite pro Jahr kommen wirst, sind die passiven Einkünfte über einen weiteren Beispielzeitraum von 25 Jahren größer als dein initialer Einsatz.

Unter Berücksichtigung einer Entnahmerate oder Dividende von 4 % läge das passive Einkommen bei ca. 3.150 Euro pro Jahr. Oder pro Monat bei ca. 262,50 Euro pro Monat. Auch hier zeigt sich: Mit 100 Euro pro Monat kann man wirklich einen gigantischen Beitrag zum passiven Einkommen erzielen. Wirklich bemerkenswert, was ein gerade dreistelliger Betrag Foolishen Investoren ermöglicht.

Regelmäßig und langfristig als Schlüssel!

Wie wir daher sehen können, sind 100 Euro pro Monat investiert in ETFs oder passives Einkommen eine solide Möglichkeit, um die eigenen Finanzen umzukrempeln. Der Vermögensaufbau kann gigantisch sein. Oder aber das passive Einkommen, das man hierdurch generieren kann. Zumindest, wenn man diszipliniert agiert und noch viele Jahre oder Jahrzehnte Zeit besitzt. Dann kann dir der Zins- und Zinseszinseffekt helfen, aus diesem Betrag etwas Größeres werden zu lassen.

