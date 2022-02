3 Wege, wie Engpässe in der Lieferkette Roku teuer zu stehen kommen

Roku (WKN:A2DW4X) gab nach Börsenschluss letzten Donnerstag, den 17. Februar, die Ergebnisse zum vierten Quartal und das Geschäftsjahr 2021 bekannt. Die Ergebnisse zeigen, dass Roku weiterhin Probleme mit Lieferengpässen hat, die durch die Pandemie verursacht werden.

Die Auswirkungen schaden Roku in mehr als einer Hinsicht. Hier sind drei Möglichkeiten, wie Roku durch Lieferengpässe geschädigt wird.

Roku arbeitet mit Herstellerpartnern zusammen, um Roku-Fernseher zu produzieren. Auf diesen Fernsehern ist die Plattform von Roku als Betriebssystem integriert. Die Partnerschaft hilft Roku, neue Kunden zu gewinnen und senkt die Kosten für die TV-Hersteller, weil Roku das Betriebssystem entwickelt.

Während der Pandemie hatten die Partner von Roku Schwierigkeiten mit steigenden Transportkosten und einem Mangel an Panelen. Infolgedessen sind die Fernsehpreise für die Verbraucher gestiegen, wodurch die Nachfrage gesunken ist und Roku weniger Umsatz gemacht hat.

Interessanterweise erzielt Roku seine Einnahmen auf verschiedene Weise, z. B. durch den Verkauf seiner Player, durch prozentuale Anteile von Streaming-Anbietern, wenn die Verbraucher ein Abonnement über die Roku-Plattform abschließen, und durch Werbung, die den Zuschauern über Roku gezeigt wird.

Engpässe in der Lieferkette verringern die Nachfrage von Werbetreibenden. Das macht intuitiv Sinn. Es gibt wenig Grund, für Werbung zu bezahlen, wenn du mit der organischen Kundennachfrage kaum mithalten kannst. Hier ist, was Roku im letzten Aktionärsbrief zu diesem Thema zu sagen hatte:

Im vierten Quartal gab es eine Mischung aus Stärke und Schwäche in den verschiedenen Werbebranchen. Vertikale Branchen wie Restaurants und Reisen verzeichneten ein starkes Wachstum. Gleichzeitig kam es in der Automobilindustrie und bei Konsumgütern zu Unterbrechungen in der Lieferkette, die die Produktverfügbarkeit beeinträchtigten und zu einer Abschwächung der Werbeausgaben im vierten Quartal führten.