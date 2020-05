3 Wege, um sein Portfolio auf eine Rezession vorzubereiten

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

Wir sind wahrscheinlich gerade in eine Rezession eingetreten. Diese wird als ein wirtschaftlicher Rückgang definiert, der mehrere Quartale andauert. Rezessionen sind in der Regel beängstigende Zeiten für Einzelpersonen, Unternehmen und den Aktienmarkt. Dennoch ist dies eine ungewöhnliche Rezession. Da die gegenwärtige Rezession durch eine Pandemie und nicht durch das Platzen einer Vermögensblase verursacht wurde und die Regierung beispiellose Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen ergriffen hat, gibt es eine beträchtliche Debatte darüber, ob diese Rezession schnell vonstatten gehen wird oder ob sie sich zu einer längeren Depression entwickeln könnte.

Während jüngere Anleger mit einem langen Zeithorizont wahrscheinlich nicht viel an ihren Portfolios ändern sollten, sollten sich ältere Anleger, die sich im Ruhestand befinden oder kurz vor dem Ruhestand stehen, vor diesem schlimmeren Szenario hüten, zumal sich der Aktienmarkt von seinen Tiefstständen vom 23. März so stark erholt hat. Verdammt, selbst Warren Buffett verkauft Aktien, statt sie zu kaufen.

Wenn du Angst vor einer Rezession und einem zweiten Einbruch am Markt hast und dennoch investiert bleiben möchtest, dann erfährst du hier, wie du dein Portfolio positionieren kannst.

Kaufe rezessionsresistente Aktien, eliminiere wirtschaftlich sensible zyklische Werte

Eine Lehrbuchstrategie, die für alle Rezessionen gilt, besteht darin, die Aktien von Unternehmen zu kaufen, die von einem wirtschaftlichen Abschwung weniger betroffen sein werden, und die Aktien von Unternehmen zu verkaufen, die sensibler auf die Gesamtwirtschaft reagieren. Da diese Rezession durch eine weltweite Pandemie ausgelöst wird, könntest du dich defensiven Aktien zuwenden, die auch für die Stay-at-Home-Wirtschaft von Bedeutung sind.

Zu den typischen rezessionsresistenten Sektoren gehören Aktien von Konsumgütern oder Versorgungsunternehmen. Beispiele für Unternehmen im Bereich der Basiskonsumgüter sind Procter & Gamble (WKN:852062), das größte Basiskonsumgüterunternehmen der Welt, das alltägliche Haushaltsartikel wie Toilettenpapier, Seife, Shampoo und andere Produkte herstellt, die die Menschen in guten wie in schlechten Zeiten kaufen müssen. Ein weiterer neuer Star im Bereich Bürobedarf ist Clorox (WKN:856678), der in jüngster Zeit stark von der Tatsache profitiert hat, dass er Desinfektionstücher verkauft, mit denen die Menschen mehr als je zuvor Oberflächen reinigen.

Versorgungsunternehmen liefern Grundversorgungsgüter wie Wasser, Strom und Gas an Privathaushalte und Unternehmen. Oft sind Versorgungsunternehmen sicher, weil sie ein Monopol oder einen fast monopolähnlichen Status in einer bestimmten Region haben. Allerdings werden diese Unternehmen häufig von Regierungen reguliert, was die Preisgestaltung und das Wachstum begrenzt. Dennoch machen die Aussichten auf stetige Cashflows und Dividenden sie in Zeiten wie diesen äußerst attraktiv.

Ein Beispiel dafür ist NextEra Energy (WKN:A1CZ4H), das Stromversorgungsunternehmen in Florida betreibt, einem Bundesstaat mit hohem Wachstumspotenzial dank der in Rente gehenden Babyboomer. Darüber hinaus besitzt NextEra auch mehrere Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien, wodurch das Unternehmen für eine nachhaltigere Zukunft gut positioniert ist. Kombiniert man dies mit einer der höchsten Bonitätseinstufungen unter allen Versorgungsunternehmen, so ist NextEra ein verlässlicher Dividendenwert für den risikoscheuen Investor, insbesondere in einer Rezession.

Wenn man andererseits über einen anhaltenden Abschwung besorgt ist, sollte man wirtschaftlich sensible Aktien wahrscheinlich meiden. Dazu können Banken gehören, die sich in der Regel gut entwickeln, wenn es der Wirtschaft gut geht, und umgekehrt, oder aber auch Konsumwerte, die für den Verbraucher von großer Bedeutung sind, wie z. B. Automobile.

In einer Rezession haben die Menschen größere Schwierigkeiten, ihre Kredite zurückzuzahlen, und die Zinssätze sinken, was die Erträge der Kreditgeber noch mehr unter Druck setzt. In schwierigen Zeiten treten die Menschen auch bei großen Anschaffungen wie Autos kürzer, was bedeutet, dass sie möglicherweise eher ihre bestehenden Autos behalten, als neue zu kaufen.

Banken und Autos sind Beispiele für zyklische Aktien, die in guten Zeiten boomen und in Rezessionen einbrechen. Generell solltest du dich vor Investitionen in zyklische Werte hüten, wenn du glaubst, dass wir am Rande eines weiteren Abschwungs stehen. Wenn die Wirtschaft jedoch früher aus dem aktuellen Abschwung herauskommt, könnten diese zyklischen Aktien mehr Potenzial haben. Für diejenigen, die einen tieferen, länger andauernden Abschwung vorhersagen oder es sich nicht leisten können, ihn zu überstehen, ist es jedoch am besten, zyklische Aktien jetzt ganz zu meiden.

Kaufe Aktien mit guten Bilanzen, verkaufe Aktien mit schlechten Bilanzen

Bei einem anhaltenden wirtschaftlichen Abschwung rückt die Bilanz eines Unternehmens in den Vordergrund. Die Bilanz ist der Bericht, in dem die Aktiva und Passiva eines Unternehmens nebeneinander aufgeführt werden, einschließlich der Barmittel eines Unternehmens im Vergleich zu seiner Schuldenlast.

Es liegt auf der Hand, dass in einem wirtschaftlichen Abschwung Unternehmen, die Bargeld angespart haben, viel sicherer sind als solche, die ihr gesamtes Bargeld ausgegeben haben, entweder für Wachstum oder für die Auszahlung von Dividenden und Rückkäufen. Hinzu kommt, dass Unternehmen mit guten Bilanzen ohnehin dazu tendieren, Geschäfte mit hohem Cashflow zu führen, so dass gute Bilanzen ein doppelt guter Ort sind, um in einem Abschwung nach Gewinnern zu suchen und mit dem Kauf zu beginnen.

Ein Beispiel hierfür wäre Alphabet (WKN:A14Y6F) (WKN:A14Y6H), die Muttergesellschaft von Google. Die dominanten digitalen Werbesegmente von Alphabet sind großartige, margenstarke Wachstumsbereiche, die dem Unternehmen in seiner aktuellen Bilanz unglaubliche 117,2 Milliarden US-Dollar in bar eingebracht haben, gegenüber nur 5 Milliarden US-Dollar an langfristigen Schulden.

Dieser Geldberg sieht im Moment ziemlich gut aus. Obwohl Alphabets digitales Anzeigen-Kerngeschäft durch den Einbruch in der Werbung stark unter Druck gerät, erwirtschaftet das Unternehmen nach wie vor Barmittel, investiert weiterhin in seine neuen Geschäftsbereiche wie die Cloud und kauft sogar weitere Aktien zurück, während der Aktienkurs sinkt.

Andererseits könnte ein Unternehmen, das hoch verschuldet ist und dessen Einnahmen plötzlich wegfallen, in große Schwierigkeiten geraten. Im schlimmsten Fall gehen hoch verschuldete Aktien in einer Rezession nach unten und bleiben unten, während das betreffende Unternehmen versucht, sich aus dem Schuldenloch, in das es sich selbst gebracht hat, herauszuholen. Häufig bedeutet dies, dass mehr Kapital aufgenommen werden muss, was die derzeitigen Aktionäre verwässert. Danach sieht es derzeit bei den hoch verschuldeten Fluggesellschaften aus, die nun staatliche Rettungsaktionen benötigen, die mit hohen Kosten verbunden sein könnten. Das ist anscheinend der Grund, warum Warren Buffett im letzten Quartal aus allen Aktien seiner Fluggesellschaften ausgestiegen ist. Im schlimmsten Fall könnte die hohe Verschuldung zum Bankrott führen, was gerade dem 108-jährigen Einzelhändler J.C. Penney (WKN:851991) passiert ist.

Natürlich sind nicht alle Unternehmen mit hoher Verschuldung dem Untergang geweiht. So sind beispielsweise die Aktien von Mobilfunkunternehmen hoch verschuldet, aber die Mobilfunkabonnements sind ziemlich regelmäßig, mit hohen Gewinnspannen und Gewinnströmen. Andererseits ist eine hohe Verschuldung in Verbindung mit einem Geschäft, das zyklisch ist oder das von Corona stark betroffen ist, wie Fluggesellschaften oder Einzelhändler wie J.C. Penney , eine tödliche Kombination. Daher sollte man lieber Unternehmen kaufen, die auch Geld auf der Bank haben.

Kaufe eher wachstumsstarke Aktien

Und schließlich können Rezessionen ein guter Zeitpunkt sein, um Aktien von Unternehmen mit überzeugendem langfristigem Wachstumspotenzial zu erwerben. Warum sollte ich dafür plädieren, in einer Rezession nach Wachstumstiteln zu suchen, die tendenziell zu höheren Bewertungen gehandelt werden? Dafür gibt es mehrere Gründe.

Erstens: In einer Rezession sinken die Zinssätze, und niedrigere Zinssätze machen künftige Cashflows attraktiver im Vergleich zu heutigen Cashflows. Wachstumstitel haben heute vielleicht keine großen Gewinne, aber ein starkes Ertragswachstum, das in der Zukunft bessere Gewinne erwarten lässt. Zweitens, wenn in einer Rezession das Wachstum geringer wird, erhalten Unternehmen, die noch wachsen können, erstklassige Bewertungen. Drittens befinden sich Unternehmen, die wachsen können, weitgehend inmitten großer, langfristiger Technologietrends, die effizientere Geschäftsmöglichkeiten bieten. Diese Innovationen werden derzeit durch die Stay-at-Home-Economy beschleunigt, da die Unternehmen das Bedürfnis verspüren, ihre Geschäfte zu digitalisieren und zu automatisieren. Diese Art von Unternehmen kann in einer Rezession sogar langfristig stärker wachsen.

Ein großartiger Bereich, wo man sich heute umsehen kann, sind innovative Cloud-Software-Aktien, von denen viele nicht nur in der Coronavirus-Rezession gut durchgehalten haben, sondern im Jahr 2020 sogar an Wert gewonnen haben. Dazu gehören Aktien wie Twilio (WKN:A2ALP4), das Cloud-basierte Kommunikationsdienste für Unternehmenskunden anbietet. Angesichts der Tatsache, dass so viele Unternehmen ihre Fähigkeit verlieren, physisch mit ihren Kunden in Kontakt zu treten, hat Twilio einen Anstieg der Nachfrage erlebt, da Unternehmen auf mobile und E-Mail-Nachrichten setzen, um ihre Kunden zu informieren und auf dem Laufenden zu bleiben. Ein weiterer wachstumsstarker Titel ist Datadog (WKN:A2PSFR), der die Cloud-Nutzung überwacht und seinen Unternehmenskunden wertvolle Analysen zur Verfügung stellt. Ein drittes Beispiel ist Teladoc Health (WKN:A14VPK), das es ermöglicht, aus der Ferne mit Ärzten zu sprechen, anstatt in die Praxis gehen zu müssen. Es überrascht nicht, dass es einen Boom bei der Nutzung verzeichnet.

Twilio, Datadog und Teladoc haben alle in jüngster Zeit starke Anstiege der Aktienkurse erlebt, nachdem sie vor kurzem ein starkes Umsatzwachstum gemeldet hatten, so dass jeder von ihnen einige Gewinnmitnahmen erleben könnte. Auf lange Sicht dürften sich diese Aktien jedoch weiterhin gut entwickeln. Wenn du einen anhaltenden Abschwung befürchtest, halte Ausschau nach ähnlichen Aktien mit wiederkehrenden Einnahmen, starken Wachstumsprofilen und Produkten, die Unternehmen bei der Bewältigung der aktuellen Rezession helfen. Auch wenn sie scheinbar “teuer” sind, sollte ein starkes Ertragswachstum das Risiko begrenzen und für genug Potenzial für Kursgewinne sorgen.

Drei Zutaten für ein rezessionssicheres Portfolio

Abschließend lässt sich sagen, dass ein rezessionsresistentes Portfolio eine Mischung aus stabilen Aktien von Konsumgütern und Versorgungsunternehmen, Aktien von Unternehmen mit starken Bilanzen und jungen, unternehmensorientierten Wachstumsunternehmen, die neue, effizientere Geschäftsmöglichkeiten bieten, enthalten sollte. Wenn du ein Portfolio mit diesen drei Elementen aufbaust und hoch verschuldete, zyklische oder wachstumsschwache Unternehmen meidest, sollte sich dein Portfolio auch bei einer längeren Rezession gut schlagen.

