3 Wege, um dieses Jahr mit dem Vorruhestand voranzukommen

Der Vorruhestand ist nicht nur das Thema, von dem du während langweiliger Arbeitsmeetings träumst. Es ist ein echtes Streben für die FIRE-Bewegung – was für Financial Independence, Retire Early steht. Wenn du dich den FIRE-Rängen anschließen und dich vor deinem 60. Lebensjahr aus dem Arbeitsleben verabschieden willst, dann sind hier vier Schritte, um es zu verwirklichen.

1. Verkleinere deine Lebenshaltungskosten

Deine Lebenshaltungskosten zu reduzieren ist eine Strategie, die direkt aus dem FIRE-Handbuch stammt. Und wenn du denkst, dass das bedeutet, dass du dein Kabelfernsehen kündigen musst, dann hast du Recht.

FIRE-Befürworter treiben das Downsizing auf die Spitze. Du könntest zum Beispiel aus deiner Zwei-Zimmer-Wohnung ausziehen und in ein Studio in einer günstigeren Gegend ziehen. Tausche dein Auto gegen ein Fahrrad ein, und du sparst dir die Wartungskosten sowie Benzin- und Versicherungskosten. Tausche dein iPhone gegen ein generisches Smartphone von einem günstigen Anbieter. Und ja, kündige dein Kabelfernsehen. Du könntest an deiner Amazon Prime-Mitgliedschaft festhalten, aber nur, weil du damit Zugang zu kostenlosen Filmen, Serien, Musik und Büchern sowie zum kostenfreien Versand hast.

Dein Ziel wäre es, mit 50 % deines Einkommens oder weniger zu leben. Das setzt die anderen 50 % zum Sparen frei. Es gibt noch einen weiteren Vorteil. Wenn du deinen Lebensstil heute einschränkst, zwingt dich das dazu, zu überdenken, was wirklich notwendig ist. Wenn du jetzt lernst, mit weniger auszukommen, wird dein Einkommensbedarf im Ruhestand natürlich sinken.

2. Ersparnisse erhöhen

Dies ist ein offensichtlicher Punkt, aber die Finanzierung eines frühen Ruhestands erfordert in der Regel ein radikales Sparniveau. Ein traditioneller Sparer muss normalerweise 15 % seines Einkommens für ein paar Jahrzehnte beiseite legen, um sich bequem zur Ruhe zu setzen. Das setzt voraus, dass dieser traditionelle Sparer für etwa 30 Jahre zahlungsfähig bleiben muss. In deinem Fall hast du vielleicht nicht ein paar Jahrzehnte Zeit zum Sparen und du wirst dein Geld definitiv länger als 30 Jahre brauchen. Du hast also weniger Zeit – aber du musst mehr sparen.

Werfen wir einen genaueren Blick auf die Zahlen. Nehmen wir an, du bist 30 Jahre alt und verdienst 48.000 US-Dollar im Jahr. Wenn du 15 % deines Einkommens inklusive Arbeitgeberzuschuss für die nächsten 35 Jahre sparst, würdest du etwa 1 Million US-Dollar ansparen. Das setzt voraus, dass deine Beiträge im Durchschnitt mit 7 % pro Jahr wachsen. Um das Ziel von 1 Million US-Dollar in 20 Jahren zu erreichen, müsstest du allerdings monatlich mehr als 2.000 US-Dollar sparen und investieren – das sind etwa 50 % deines Gehalts.

3. Mehr Investieren

Da deine Zeitspanne bis zum Ruhestand kurz ist, hast du nicht viel Spielraum für Fehler beim Investieren. Du darfst nicht zu aggressiv werden, weil du dir nicht viel Volatilität leisten kannst. Aber du darfst auch nicht zu zaghaft sein. Du wirst es schwer haben, deine Sparziele zu erreichen, wenn du nicht zumindest marktübliche Renditen in deinem Portfolio erzielst.

Also setzte dich dieses Jahr genau damit auseinander. Lerne über Indexfonds, Diversifikation und Vermögenswertzuteilung. Studiere die besten Praktiken von Buy-and-Hold-Gurus wie Warren Buffett und Benjamin Graham. Und – das ist wichtig – schau dir die wichtigsten Zyklen der Börse an. Informiere dich über Abschwünge und die darauf folgenden Erholungen. Du solltest dich mit dem Gedanken anfreunden, dass die Börse kurzfristig volatil sein kann und dass du diese Zyklen durchstehen kannst.

Dies könnte dein Jahr werden

Es braucht wahrscheinlich etwas Planung, um 40 % oder 50 % deines Einkommens zu sparen, aber es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um damit zu starten. Wenn du an sorglose Tage denkst, an denen nichts im Kalender steht, konzentriere dich auf die Schritte, die du unternimmst, um früher in Rente zu gehen. Umreiße deine Bemühungen, dich zu verkleinern und mehr zu sparen, denke über deine Strategie nach und plane, wie du das Investieren lernen willst. Mach das Jahr 2021 zu dem Jahr, in dem du aktiv wirst, damit dein Traum in der realen Welt Gestalt annehmen kann.

