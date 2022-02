3 Warnsignale für die Zukunft von AT&T

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

In 3 Sätzen

AT&T enttäuschte die Anleger mit seinen Plänen, WarnerMedia nach der Fusion mit Discovery auszugliedern, anstatt es abzuspalten.

Außerdem kürzte es seine massive jährliche Dividende um 47 %.

Sein 5G-Netz hat weiterhin mit Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit der Luftfahrt zu kämpfen.

AT&T (WKN: A0HL9Z) ist für die meisten Anleger eine frustrierende Aktie. Die Expansion in die Märkte für Satellitenfernsehen und Medien sowie das schleppende Wachstum seines Mobilfunkgeschäfts haben den Aktienkurs in den letzten fünf Jahren um mehr als 40 % sinken lassen.

Doch im vergangenen Jahr zeigten sich einige grüne Triebe. AT&T verringerte allmählich seine Verschuldung durch den Verkauf von 30 % von DirecTV, die Ausgliederung von WarnerMedia durch eine Fusion mit Discovery (WKN: A0Q90J) und die Veräußerung anderer, nicht zum Kerngeschäft gehörender Vermögenswerte, um frische Barmittel zu erhalten. Die Aktie des Unternehmens erholte sich auch kurzzeitig im letzten Monat, als steigende Zinssätze die Anleger dazu veranlassten, wieder Value-Aktien zu bevorzugen.

Zwischen dem 1. und dem 18. Januar stieg der Aktienkurs von AT&T um 11 %, während der S&P 500 um 4 % zurückging. In der Folge gab AT&T jedoch fast alle diese Gewinne wieder ab, als drei neue Warnsignale am Horizont auftauchten.

1. Abspaltung statt Aufspaltung

Zu Beginn des Jahres waren sich die Anleger von AT&T nicht sicher, ob das Unternehmen bei der Fusion mit Discovery WarnerMedia ein Spinoff gründen oder den Teil richtig abspalten würde.

Bei einer Abspaltung würde AT&T etwa 1,7 Mrd. Aktien von Warner Bros. Discovery an seine Investoren ausgeben. Jeder Investor würde für jede AT&T-Aktie, die er besitzt, 0,24 Aktien des neuen Medienunternehmens erhalten.

Bei einer Abspaltung könnten die AT&T-Investoren ihre AT&T-Aktien ganz oder teilweise direkt gegen Aktien von Warner Bros. Discovery tauschen. Durch diesen Tausch würden wahrscheinlich etwa 20 % der ausstehenden AT&T-Aktien eingezogen, was einem massiven Rückkauf für die verbleibenden AT&T-Anleger gleichkäme. Um jedoch die AT&T-Anleger zu einem solchen Tausch zu bewegen, müsste AT&T seine Warner-Bros.-Discovery-Aktien wahrscheinlich mit einem Abschlag auf den zugrunde liegenden Wert anbieten.

Viele AT&T-Anleger sprachen sich für die Abspaltung aus, da sie flexibler war, die Zahl der ausstehenden AT&T-Aktien verringern würde und sie Warner-Bros.-Discovery-Aktien zu einem günstigeren Preis erhalten würden.

Doch am 1. Februar bestätigte AT&T-CEO John Stankey, dass das Unternehmen stattdessen seinen Anteil an Warner Bros. Discovery abspalten werde, da eine Abspaltung „einfach und effizient ist und dazu führt, dass AT&T-Aktionäre Aktien beider Unternehmen besitzen“. Diese Entscheidung, die bereits während der Telefonkonferenz von AT&T für das vierte Quartal am 26. Januar angedeutet wurde, belastete die Aktie.

2. Dividendenkürzung

AT&T kündigte außerdem an, dass es seine jährliche Dividende von 2,08 US-Dollar auf 1,11 US-Dollar pro Aktie kürzen würde, um der Veräußerung von WarnerMedia Rechnung zu tragen. Diese Ankündigung kam nicht überraschend, da AT&T den Anlegern zuvor mitgeteilt hatte, dass es seine Bardividendenausschüttungsquote nach der Abspaltung senken werde, aber die Senkung der Forward-Rendite von 8,5 auf 4,5 % dürfte einige Dividendenanleger verunsichert haben.

Die Dividendenkürzung könnte einige Anleger auch dazu veranlassen, sich den AT&T-Rivalen Verizon anzusehen. Der zahlt eine höhere Forward-Rendite von 4,8 %. Außerdem kontrolliert er einen größeren Teil des US-Mobilfunkmarktes – und scheint alles in allem solider zu sein.

3. Ungelöste FAA-Sicherheitsprobleme

Ende Dezember warnte die US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration), dass 5G-C-Band-Netze, die hauptsächlich von AT&T und Verizon genutzt werden, die Navigationssysteme von Flugzeugen stören könnten.

Anfang Januar schalteten sowohl AT&T als auch Verizon freiwillig ihre 5G-Sender in der Nähe von Flughäfen ab und verschoben ihre 5G-Ausbauprojekte in nahe gelegenen Gebieten. Am 28. Januar einigten sich die FAA, AT&T und Verizon darauf, weitere 5G-Sendemasten in der Nähe von Flughäfen einzuschalten, allerdings nur in bestimmten Gebieten, die ordnungsgemäß kartiert worden sind.

Diese Rückschläge werden wahrscheinlich vorübergehend sein, aber sie könnten T-Mobile US – das das Mittelbandspektrum (600 MHz bis 2,5 GHz) anstelle des Hochbandspektrums (3,7 GHz bis 4,2 GHz) im C-Band nutzt – einen Vorteil gegenüber seinen beiden Rivalen verschaffen.

T-Mobiles Nutzung von Mittelbandspektren, die Gebäude und feste Objekte leichter durchdringen können als Hochbandspektren, verschaffte seinem 5G-Netzwerk bereits einen viel größeren Abdeckungsbereich als AT&T und Verizon. Wenn in Zukunft weitere Sicherheitsbedenken in Bezug auf C-Band-Netze auftauchen, könnten sowohl AT&T als auch Verizon Schwierigkeiten haben, im 5G-Rennen zu T-Mobile aufzuschließen.

Ist AT&T jetzt ein Kauf?

Wenn man AT&T bereits hält, sollte man wahrscheinlich einfach an den Aktien festhalten. Die niedrige Bewertung, die hohe Dividendenrendite und die bevorstehende Abspaltung von Warner Bros. Discovery sollten das Abwärtspotenzial begrenzen.

Anleger, die AT&T noch nicht besitzen, sollten diese angeschlagene Aktie aber wahrscheinlich noch nicht kaufen. In diesem volatilen und unnachgiebigen Markt gibt es viele andere, bessere Blue-Chip-Technologiewerte, die jetzt eher infrage kommen.

Der Artikel 3 Warnsignale für die Zukunft von AT&T ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Leo Sun besitzt Aktien von AT&T. The Motley Fool empfiehlt Aktien von Discovery (C shares), T-Mobile US und Verizon Communications. Dieser Artikel erschien am 4.2.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

