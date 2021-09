3 Wachstumsaktien, in die man jetzt 250 US-Dollar investieren kann

Wichtige Punkte

Eine dieser Wachstumsaktien hat sich im E-Commerce hervorgetan.

Eine andere ist ein aufstrebender Cannabis-Betreiber mit großen Wachstumsaussichten.

Der dritte Tipp ist ein führendes Unternehmen im Bereich Geodaten, das einen großen Vorsprung vor seinen Konkurrenten hat.

Aus wenig Geld kann viel Geld werden, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens brauchst du einen guten Vermögenswert, in den du investieren kannst. Die zweite Voraussetzung ist Zeit. Wie viel Zeit du brauchst, hängt von den Aussichten für deine Investitionen ab.

Es gibt einige Aktien, die das Potenzial haben, in den nächsten fünf bis zehn Jahren enorme Renditen zu erzielen. Selbst ein moderater Betrag, den du in diese Aktien investierst, sollte in diesem Zeitraum auf einen relativ hohen Betrag anwachsen. Hier sind drei Wachstumsaktien, in die du jetzt 250 US-Dollar investieren kannst.

Etsy

Eine der wichtigsten Regeln für den Erfolg im Einzelhandel ist es, sich zu unterscheiden. Etsy (WKN: A14P98) ist ein Meister der Differenzierung. Die Kunden wissen, dass sie auf der Etsy-Plattform einzigartige handgefertigte Produkte finden, die sie sonst nirgendwo bekommen.

Durch die jüngsten Übernahmen hebt sich Etsy noch mehr ab. Im Jahr 2019 kaufte das Unternehmen Reverb, einen Onlinemarktplatz für neue und gebrauchte Musikinstrumente. In den letzten Monaten hat Etsy Elo7 übernommen, das sich bereits den Spitznamen „das Etsy Brasiliens“ verdient hat. Außerdem kaufte Etsy den Onlinemarktplatz für Mode Depop.

Der Kauf von Depop könnte für die Wachstumsaussichten von Etsy besonders wichtig sein. Der CEO von Etsy, Josh Silverman, sagte auf der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal, dass „Depop für Etsy möglicherweise das ist, was Venmo für PayPal war: eine neue Art des Einkaufens für die neue Generation“. Eine stärkere Expansion in den Bekleidungsbereich macht Sinn, wenn man bedenkt, dass dies die größte Kategorie im E-Commerce ist.

Der gesamte von Etsy ansprechbare Markt beläuft sich auf über 1,7 Billionen US-Dollar. Wenn das Unternehmen nur einen niedrigen einstelligen Prozentsatz dieses Marktes erobern kann, könnte seine Aktie ein 10-Bagger sein.

Jushi Holdings

Jushi Holdings (WKN: A2PMFM) ist eine Art Anomalie unter den Cannabis-Aktien, da seine Bewertung recht vernünftig ist. Die Aktien von Jushi werden mit weniger als dem Zweifachen des für 2022 erwarteten Umsatzes gehandelt.

Der US-amerikanische Multi-State-Cannabis-Betreiber zeichnet sich auch durch seine Performance aus. Jushi ist bereits profitabel. Seine Einnahmen stiegen im Jahresvergleich um fast 220 % und im zweiten Quartal 2021 um fast 15 % gegenüber dem Vorquartal.

Dieser Schwung wird sich wahrscheinlich fortsetzen. Das Unternehmen hat vor Kurzem seinen 21. Cannabis-Einzelhandelsladen eröffnet und die Übernahme eines Cannabisanbauers in Ohio abgeschlossen. Jushis Partner Northern Cardinal Ventures hat außerdem in der staatlichen Lizenzlotterie von Illinois eine bedingte Einzelhandelslizenz gewonnen.

Virginia stellt eine der größten Wachstumschancen für Jushi dar. Das Unternehmen verfügt derzeit über eine Lizenz für den medizinischen Cannabismarkt im nördlichen Teil des Bundesstaates, in dem fast 30 % der Gesamtbevölkerung Virginias leben. Im Jahr 2024 soll in Virginia der Markt für Cannabis für den Freizeitkonsum für Erwachsene eröffnet werden. Jushi könnte in der Zwischenzeit in einer guten Position sein, um seine Marke aufzubauen und ein wichtiger Akteur auf diesem kommenden Freizeitmarkt zu werden.

Matterport

Du hast vielleicht noch nichts von Matterport (WKN: A3CVYR) gehört. Wenn du aber in letzter Zeit online ein Haus gekauft hast, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du die Technologie kennst.

Matterport ist führend im Bereich Geodaten – es erstellt 3D-Modelle von Gebäuden. Die Technologie von Matterport wird eingesetzt, um virtuelle Rundgänge durch Immobilien zu ermöglichen, beim Bau zu helfen, Versicherer bei der Bewertung von Schadensfällen zu unterstützen und vieles mehr.

Es gibt andere aktuelle und potenzielle Konkurrenten auf diesem Markt. Matterport hat jedoch einen großen Vorsprung. Matterport hat 100-mal mehr verwaltete Flächen als der Rest des Marktes zusammen. Mehr als 13 % der Fortune-1.000-Unternehmen nutzen die Technologie von Matterport.

Die Aktie hat außerdem ein enormes Wachstumspotenzial. Weltweit gibt es etwa 4 Milliarden Gebäude mit 20 Milliarden physischen Räumen. Das entspricht einem ansprechbaren Gesamtmarkt von 240 Milliarden US-Dollar. Matterport muss nur einen kleinen Teil dieses Marktes für sich erobern, um enorme Renditen für die Anleger zu erzielen.

Der Artikel 3 Wachstumsaktien, in die man jetzt 250 US-Dollar investieren kann ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, der möglicherweise nicht mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes übereinstimmt. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Keith Speights auf Englisch verfasst und am 03.09.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Keith Speights besitzt Aktien von Etsy, Matterport und PayPal Holdings. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy, Jushi Holdings, Matterport,und PayPal Holdings. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2022 $75 Calls auf PayPal Holdings.

Motley Fool Deutschland 2021