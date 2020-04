3 Wachstumsaktien mit großartigem Renditepotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Shopify Inc.":

Mit Investitionen in die richtigen Wachstumsaktien können atemberaubende Renditen erzielt werden. Wenn man das Glück hat, zum richtigen Zeitpunkt über ein Unternehmen zu stolpern, das eine große Vision für die Zukunft hat, und man zeitgleich den richtigen Riecher hat, um darin zu investieren, könnte sich das für Anleger groß auszahlen.

Wer beispielsweise den Mut hatte, bei Amazon zu investieren, als die Mehrheit der Anleger und Analysten nicht an die Pläne und Visionen des Unternehmens glaubte, wurde für seinen Mut reichlich belohnt. Nicht jede Wachstumsaktie wird steil durch die Decke gehen wie Amazon, doch Chancen auf herausragende Rendite bestehen trotzdem, wenn man seine Wachstumsaktien sorgfältig auswählt und Risiken verteilt. Selbst wenn 9 von 10 ausgewählte Aktien Nieten wären, könnte die zehnte Aktie es mehr als kompensieren, wenn die Erfolgsstory glückt.

Gerade in volatilen Marktphasen kann es sich besonders lohnen, den Blick auf solche Wachstumswerte zu richten. Denn oftmals ergeben sich dabei spannende Einstiegsgelegenheiten, um sich Anteile von großartigen Unternehmen zu sichern.

Nachfolgend möchte ich auf drei Wachstumsaktien eingehen, die zwar bereits durchaus ihre Daseinsberechtigung am Markt erlangt haben, dennoch das Potenzial besitzen könnten, Investoren langfristig mit großartigen Renditen zu belohnen.

Etsy

Den E-Commerce-Akteur Etsy (WKN: A14P98) könnte man grob gesagt als Nischen-Amazon bezeichnen. Es ist ganz offensichtlich, dass es klare Unterschiede zwischen beiden Unternehmen gibt, dennoch könnte die Wachstumsstory von Etsy auf ihre ganz eigene Art und Weise der von Amazon ähneln.

Im Vordergrund dieses Vergleichs steht natürlich die Entwicklung des E-Commerce. Etsy ist bei Weitem nicht so breit aufgestellt wie Amazon, allerdings in einer durchaus spannenden Nische tätig: die der Self- und Handmadewaren. Nach wie vor zieht die Plattform sowohl neue Kunden als auch neue Verkäufer an, was gleichzeitig die Attraktivität des Handelsplatzes erhöht.

Das bisherige Wachstum von Etsy lässt sich definitiv sehen und es scheint auch weiterhin intakt zu sein. Zusätzliche Investitionen in Marketing und Werbung sollen dafür sorgen, dass die Bekanntheit der Plattform zunimmt und Etsy als die Plattform für Self- und Handmadewaren angesehen wird.

Eine Marktkapitalisierung in der Höhe von Amazon werden Investoren hier zwar wohl nie sehen, aber der derzeitige Marktwert von knapp 6,5 Mrd. Euro (Stand: 17.04.2020) dürfte selbst für das Nischendasein von Etsy zu gering sein, sofern das Wachstum weiterhin anhält.

Shopify

Thematisch bleiben wir mit dem zweiten Unternehmen, Shopify (WKN: A14TJP), beim E-Commerce, allerdings auf eine ganz andere Art und Weise. Shopify ist nicht selbst eine Handelsplattform, sondern bietet Unternehmen die Möglichkeit, einen vollumfänglichen Onlineshop zu erstellen. Dazu gehören auch zusätzliche Services für die Kunden wie die Möglichkeit, Kundenstämme zu verwalten oder Zahlungsmöglichkeiten in den Shop einzubinden.

Mit Shopify erhält man also die Möglichkeit, sehr breit im E-Commerce zu investieren. Denn jeder weitere Onlineshop, der über Shopify läuft, sorgt für zusätzliche Einnahmen. Da der Trend hin zum E-Commerce noch längst nicht ausgeschöpft zu sein schein, könnte das Shopify ziemlich in die Karten spielen. Das Wachstum könnte hier also noch lange nicht am Ende sein.

TeamViewer

Das deutsche Unternehmen TeamViewer (WKN: A2YN90) könnte mit seiner Software für die Fernwartung von Computern über Screen-Sharing ebenfalls einen Nerv der Zeit getroffen haben. Es bietet Unternehmen und seinen Mitarbeitern zahlreiche Möglichkeiten für Onlinemeetings, Videokonferenzen und natürlich für Fernzugriffe, um Hilfestellungen zu leisten oder Wartungen durchzuführen.

Gerade in Zeiten der Digitalisierung könnte das ein Wachstumsmarkt sein, der weiterhin bedient werden könnte. Immerhin sind Onlinemeetings viel günstiger als Geschäftsreisen und in Zeiten von Corona dürfte nun eine Vielzahl von Arbeitgebern und -nehmern in die Software reingeschnuppert haben. Durchaus vorstellbar, dass auch einige davon in Zukunft weiterhin auf die praktische Handhabe von TeamViewer setzen könnten.

