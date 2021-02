3 Wachstumsaktien mit gigantischem Potenzial (gemessen am Börsenwert)

Wachstumsaktien mit einem gigantischen Potenzial? Das ist vermutlich etwas, das Foolishe Investoren immer gerne suchen. Wenn du mich fragst, ist die Marktkapitalisierung eine wesentliche Kennzahl, an der man das künftige Potenzial ableiten kann.

Interesse? Dann lass uns im Folgenden einen Blick auf drei Wachstumsaktien mit einem gigantischen Potenzial riskieren. Der Börsenwert ist dabei eine wichtige Kennzahl, die wir nicht aus den Augen verlieren werden.

Jumia Technologies: Wachstumsaktie & gigantisches Potenzial!

Eine erste Wachstumsaktie, die ein gigantisches Potenzial besitzen dürfte, ist die von Jumia Technologies (WKN: A2PGZM). Was das Unternehmen macht? Relativ einfach: Dabei handelt es sich um ein Unternehmen, das E-Commerce, Food Delivery und weitere Megatrends auf sich vereint. Ein starkes Wachstum könnte daher langfristig vorprogrammiert sein.

Es gibt jedoch eine Sache, auf die man sich als Foolisher Investor einstellen muss. Der Markt, der ins Visier gerückt wird, ist nämlich Afrika. Rein geografisch und wirtschaftlich könnte das eine größere Herausforderung sein. Trotzdem, langfristig dürften auch hier diese Megatrends eine wichtige Rolle spielen und Jumia Technologies als Aktie ein großartiges Potenzial besitzen

Was glaubst du, ist für einen solchen Mix eine faire Bewertung? Zugegebenermaßen kann man hier viele Meinungen vertreten. Ich glaube allerdings, dass langfristig ein Börsenwert von knapp über 5 Mrd. US-Dollar zu wenig sein könnte. Jumia Technologies ist daher für mich eine erste Wachstumsaktie mit einem gigantischen Potenzial.

Fastly: Das Internet ist nicht genug

Eine zweite Wachstumsaktie, die ein nicht weniger gigantisches Potenzial besitzt, ist außerdem die von Fastly (WKN: A2PH9T). Das Unternehmen setzt dabei auf den Megatrend des Internet. Ein alter Trend? Keine Frage: Ja. Aber einer, der langfristig trotzdem noch ein starkes Wachstum versprechen kann.

Vielleicht gerade jetzt. Fastlys Mission ist es nämlich, das Internet schneller werden zu lassen. Beziehungsweise den Datenaustausch zwischen Sendern und Empfängern zu beschleunigen. Das geschieht mithilfe strategischer Knotenpunkte, die als Content Delivery Network bezeichnet werden. Insbesondere in Zeiten der 5G-Technologie könnte das ein starkes Wachstum bedeuten.

Fastly kommt zwar gerade erst auf Quartalsumsätze zwischen 70 und 75 Mio. US-Dollar und die Wachstumsrate ist zuletzt mit unter 50 % nicht zu rasant gewesen. Allerdings: Mit einer Marktkapitalisierung von ca. 12,8 Mrd. US-Dollar bin ich überzeugt: Das ist ebenfalls eine Wachstumsaktie mit langfristig gigantischem Potenzial!

Baozun: E-Commerce mal anders

Zu guter Letzt ist außerdem Baozun (WKN: A14S55) eine Wachstumsaktie, die ein gigantisches Potenzial besitzt. Und das ebenfalls bei einem geringen Börsenwert. Die derzeitige Marktkapitalisierung liegt hier bei 3,5 Mrd. US-Dollar. Das könnte ein geringer Wert sein. Vor allem wenn wir bedenken, dass der prägende Megatrend hier der E-Commerce ist.

Baozun ist jedoch nicht einfach „irgendein“ weiterer Handelsplatz, der im chinesischen Raum versucht Fuß zu fassen. Nein, sondern ein Unternehmen, das den E-Commerce selbst in den Fokus rückt. Beispielsweise mit Shop-Lösungen. Aber auch anderen Mehrwertdienstleistungen wie Zahlungsabwicklung … oder anderen Dingen, die dazugehören.

Das klingt interessant? Ja, vor allem gemessen am Börsenwert ist das wirklich ein attraktiver Mix. Zumal das Kurs-Umsatz-Verhältnis gerade einmal knapp über 3 liegt. Das könnte hier die Wachstumsaktie mit gigantischem Potenzial noch attraktiver werden lassen.

Wachstumsaktien mit gigantischem Potenzial

Wenn es daher darum geht, Wachstumsaktien mit gigantischem Potenzial zu identifizieren, sollten Foolishe Investoren nicht die Marktkapitalisierung aus den Augen verlieren. Das könnte ein wertvoller Gradmesser für künftige Größe sein. Jumia Technologies, Fastly und Baozun könnten hier jedenfalls langfristig über ein solides Aufholpotenzial verfügen.

Vincent besitzt Aktien von Baozun und Fastly. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Baozun und Fastly.

