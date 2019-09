3 Wachstumsaktien, die gerade noch am Anfang stehen

Himmelhohe Bewertungen halten viele Anleger von Wachstumswerten fern. Natürlich sind die Bewertungen der Wachstumswerte manchmal wirklich übertrieben. Von Zeit zu Zeit können qualitativ hochwertige Unternehmen jedoch selbst die optimistischsten Erwartungen des Marktes übertreffen. Es gibt zwar keine garantierte Formel für die Suche nach diesen Aktien, aber ein guter Ausgangspunkt sind immer schnell wachsende Unternehmen mit überzeugenden Produkten in großen adressierbaren Märkten.

Drei Unternehmen, die dieser Beschreibung entsprechen, sind der Cloud-Computing-Spezialist Fastly (WKN: A2PH9T), der Anbieter von Abo-Verwaltungsplattformen Zuora (WKN: A2JHJJ) und das cloudbasierte Callcenter-Unternehmen Five9 (WKN: A1XFG9).

Fastly

Das Cloud-Computing-Unternehmen Fastly hat sich im schnell wachsenden Edge-Computing-Markt eine Nische erobert. Das Technologieunternehmen hat sein Angebot überzeugender gestaltet als die etablierten Unternehmen und sein Point-of-Presence (POP)-Netzwerk mit den neuesten Technologien aufgebaut. Die POPs von Fastly befinden sich an wichtigen Knotenpunkten des Internets und sind mit Solid-State-Laufwerken (SSDs) ausgestattet, was sie viel schneller und effizienter macht als herkömmliche Content-Delivery-Netzwerke. Darüber hinaus profitieren die POPs von Fastly von eigenständiger Software sowie integrierten Routing- und Load-Balancing-Funktionen.

Fastly arbeitet also nachweislich am Rande des Edge Computing – und Entwickler wollen unbedingt dabei sein. Infolgedessen steigt der Umsatz des Unternehmens im zweiten Quartal um 34 % gegenüber dem Vorjahr. Noch wichtiger ist, dass die Unternehmenskunden von Fastly bzw. Kunden, die mehr als 100.000 USD in den letzten zwölf Monaten ihres Umsatzes beisteuern, um 38 % gegenüber dem Vorjahr auf 262 gestiegen sind.

Es gibt in diesem Markt viel Platz zum Wachsen. Das Management geht davon aus, dass der adressierbare Markt des Unternehmens derzeit bei 18 Milliarden USD liegt. Darüber hinaus prognostiziert Fastly, dass der Markt bis 2022 auf rund 36 Milliarden USD anwachsen wird. Bei einem Umsatz von nur 169 Millionen USD in den vergangenen zwölf Monaten ist der aktuelle Kundenstamm von Fastly lediglich die Spitze des Eisbergs.

Zuora

Abonnements und Software-as-a-Service-Geschäftsmodelle sind derzeit stark im Kommen. Im Mittelpunkt dieses Trends steht Zuora, ein Unternehmen mit einer Plattform, die Unternehmen bei der Einführung und Verwaltung von Abonnementdiensten unterstützt.

„In der alten Welt (nennen wir es die Produktwirtschaft) ging es um Dinge. Neukundengewinnung, Versand von Waren, Abrechnung von Einmaltransaktionen“, heißt es auf der Website von Zuora. „Aber in dieser neuen Ära dreht sich alles um Beziehungen. Immer mehr Kunden werden zu Abonnenten, weil Abonnementserfahrungen, die auf Dienstleistungen basieren, die Bedürfnisse der Verbraucher besser erfüllen als statische Angebote oder ein einzelnes Produkt.“

Unternehmen wollen sich bei Abonnementlösungen ganz offensichtlich an Zuora wenden. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 21 %. Die Abonnementumsätze des Unternehmens, die 73 % des Gesamtumsatzes ausmachen, stiegen gegenüber dem Vorjahr um 24 %.

Five9

Five9 modernisiert Callcenter mit einer skalierbaren, cloudbasierten Lösung – und es gibt einen riesigen Markt, den das Unternehmen erschließen kann. Five9 schätzt den Callcenter-Markt auf 24 Milliarden USD an jährlich wiederkehrenden Einnahmen. Darüber hinaus geht das Unternehmen davon aus, dass nur 15 % dieses Marktes moderne Contactcenter-Lösungen nutzen.

Es überrascht nicht, dass Five9 ein schnelles Wachstum verzeichnet, wobei der Umsatz im letzten Quartal um 27 % gegenüber dem Vorjahr auf 77,4 Millionen USD gestiegen ist. Besonders stark war das Wachstum bei den Unternehmenskunden bzw. jenen großen Unternehmen, die die Plattform nutzen. Der Umsatz mit diesen Kunden stieg im Vergleich zum Vorjahr um 36 % für den Zwölfmonatszeitraum bis zum 31. Juli.

Die zuletzt starke Dynamik des Unternehmens veranlasste das Management, den Ausblick für den Non-GAAP-(bereinigten) Jahresüberschuss für das Gesamtjahr anzuheben. Five9 erwartet nun, dass der Non-GAAP-Nettogewinn im Jahr 2019 zwischen 44,7 und 46,7 Millionen USD liegen wird. Bislang sah die Prognose für den bereinigten Jahresüberschuss 39,3 bis 42,3 Millionen USD vor.

Da es sich um Wachstumswerte handelt, sollten Investoren, die Aktien dieser Unternehmen kaufen, mit einer holprigen Entwicklung rechnen. Für diejenigen, die bereit sind, auf lange Sicht zu halten, haben diese Unternehmen jedoch gute Chancen, schöne Renditen zu erzielen.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zuora. Daniel Sparks besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 20.9.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

