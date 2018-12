3 Turnaround-Kandidaten für das Jahr 2019

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Das Jahr 2018 geht mit großen Schritten dem Ende entgegen. Gerade in diesem Jahr kamen eigene Aktien ordentlich unter die Räder, was ein Anzeichen für schwerwiegende Probleme im Unternehmen sein kann – oder auch ein Zeichen, dass die Aktie eine gute Kaufgelegenheit darstellt.

Bei den Aktien von ING Groep (WKN: A2ANV3), SLM Solutions (WKN: ) und Zalando (WKN: ZAL111) glaube ich, dass Letzteres der Fall sein könnte. Wieso ich hier die Top-Turnaround-Chancen für 2019 sehe, das erfährst du, wenn du weiterliest!

ING Groep

Die Aktie des niederländischen Finanzkonzerns ist in diesem Jahr in einer Tour gefallen – seit Jahresanfang stehen 36 % Kursverlust zu Buche (Stand aller Kurs- und Bewertungsangaben: 19.12.). Schuld daran dürfte hauptsächlich ein Geldwäscheskandal sein, der bis zum September wie ein Damoklesschwert über der ING-Aktie schwebte. Im September dann wurde das Verfahren gegen eine Strafzahlung von 775 Mio. Euro eingestellt. Seither verlor die Aktie weiter, da sie sich dem generell schwachen Marktumfeld nicht entziehen konnte.

Fundamental sieht dagegen alles super aus bei ING: Im dritten Quartal 2018 konnte das Unternehmen, bereinigt um die Strafzahlung, sein Nettoergebnis um 12,7 % gegenüber dem Vorjahr steigern. Auch längerfristig zeigen die Ertragskennzahlen nach oben: Der Vorsteuergewinn des Unternehmens lag 2017 um fast 80 % höher als fünf Jahre vorher.

Und auch die zukünftigen Aussichten sind positiv zu beurteilen: Der Fokus auf Verständlichkeit und Klarheit für den Kunden sowie die Unternehmensstrategie, in neuen internationalen Märkten führende Onlinebanking-Lösungen aufzubauen, sollten das Geschäftsvolumen auch in Zukunft solide steigern können.

Besonders interessant ist die Aktienbewertung: Durch die heftigen Kursverluste dieses Jahres ist die ING-Aktie mittlerweile nur noch zu einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,78 und zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,3 bewertet. Sobald sich die Stimmung am Markt wieder bessert, könnte die ING-Aktie aufgrund der vielen Kaufargumente wieder aufwärtsdrehen.

SLM Solutions

Das deutsche Unternehmen SLM Solutions ist Technologieführer beim Metall-3D-Druck – ein Verfahren, das in der industriellen Fertigung großes Potenzial verspricht. Leider lässt der große Durchbruch immer noch auf sich warten – und das dürfte der Hauptgrund für die heftigen Kursverluste in diesem Jahr sein, die sich mittlerweile auf 78 % belaufen.

2018 ist das zweite Jahr in Folge, in dem das Management seine Prognose für das Gesamtjahr senken musste, und das stößt vielen Anlegern sauer auf, die auf einen Durchbruch der Technologie warten. Zu Jahresbeginn war das Papier noch mit einem erheblichen Bewertungsaufschlag gehandelt worden, doch nun ist auch das letzte bisschen 3D-Druck-Euphorie aus dem Kurs entwichen und die Aktie wird relativ durchschnittlich bewertet.

In meinen Augen ein Fehler, da die SLM-Technologie die industrielle Herstellung mancher Teile deutlich erleichtern kann, sowie den effizienten Bau von Teilen in Leichtbauweise möglich macht. Zudem war die diesjährige Prognosesenkung größtenteils einfach nur auf die Verschiebung von Umsätzen ins Jahr 2019 geprägt.

Gleichzeitig befinden sich SLM zufolge die Geschäftschancen auf Rekordniveau und das Auftragsbuch ist doppelt so voll wie noch letztes Jahr. Vielleicht wird also 2019 das Jahr sein, in dem die SLM-Technologie beginnt, sich in der Industrie zu etablieren.

Zalando

Der Onlinemodehändler Zalando hatte 2018 auch kein leichtes Jahr: Da die Nachfrage im Einzelhandel allgemein nachließ, erfuhr Zalandos Wachstum einen Dämpfer. Der Aktienmarkt bestrafte die schwächer als erwartete Geschäftsentwicklung recht deutlich und schickte die Aktie auf Jahressicht um knapp 45 % nach unten.

Etwas deutlich, wie ich finde, denn die Bewertung Zalandos ist wirklich attraktiv geworden. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) auf Basis der Analystenerwartungen für 2018 liegt bei nur noch 1,14.

Vor allem, wenn wir die zukünftigen Wachstumsaussichten einrechnen, wird es interessant: Das Unternehmen möchte seinen Marktanteil am europäischen Modemarkt langfristig auf das Vierfache des Niveaus von 2017 steigern, zusätzlich steigt Zalando in den Beauty-Markt ein. Sobald Zalando anfängt, nicht mehr alle Einnahmen zu reinvestieren, könnte das Unternehmen durchaus Gewinne in Milliardenhöhe verzeichnen. Damit wäre die aktuelle Bewertung ein absolutes Schnäppchen.

Dass Zalando dieses Wachstum erreichen kann, halte ich für sehr wahrscheinlich, da Zalando gerade bei jungen Kunden weiter eine hohe Beliebtheit genießt. Zalando seinerseits verfolgt eine Strategie ähnlich wie Amazon und konzentriert sich besonders auf den Erwerb weiterer Marktanteile und die Kundenzufriedenheit. Und was bei Amazon geklappt hat, das kann bei Zalando auch klappen!

Fazit

Während die Aktien von SLM Solutions und Zalando in diesem Jahr aufgrund der schlechten Geschäftsentwicklung abwärtsgeschickt wurden, lief bei ING eigentlich vieles richtig – nur das Risiko rund um den Geldwäscheskandal drückte auf die Aktie.

Beide Gründe haben jedoch eines gemeinsam: Es handelt sich nur um vorübergehende Probleme, die vom Aktienmarkt ausgesprochen deutlich bestraft wurden. Langfristig ist bei den Unternehmen derweil alles in bester Ordnung. Daher sind diese Aktien meine Top-Kandidaten für einen Turnaround im Jahr 2019 – und vielleicht auch darüber hinaus.

Christoph Gössel besitzt Aktien von ING Groep, SLM Solutions und Zalando. The Motley Fool empfiehlt Zalando.