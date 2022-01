3 Trends, die meiner Meinung nach die Aktienmärkte im Jahr 2022 beeinflussen könnten

Es lässt sich nicht leugnen, welchen Einfluss makroökonomische Trends und Ereignisse auf die Aktienmärkte haben. Das haben wir in den letzten zwei Jahren gesehen. Eines der besten Beispiele dafür sind die fiskalischen Anreize der letzten Zeit. Um die Auswirkungen der Lockdowns zu bekämpfen, unterstützten die Regierungen weltweit die Wirtschaft auf verschiedene Weise, unter anderem indem sie Geld in das Wirtschaftssystem pumpten. Dies führte zu einem weltweiten Anstieg der Rohstoffpreise und zu einer Rallye auf dem Immobilienmarkt. Da diese fiskalischen Anreize zurückgenommen werden, ist in diesen Sektoren bereits eine Abschwächung zu beobachten. Für das Jahr 2022 erwarte ich, dass drei dieser großen Trends die Aktienmärkte beeinflussen werden.

Die Inflation wird hoch bleiben

Der vielleicht offensichtlichste Trend ist die Inflation. Der Preisanstieg hat sich im Laufe des Jahres beschleunigt. Als die Lockdowns gelockert wurden, kam es zu einer versteckten, höheren Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage ließ die Preise steigen. Außerdem sind auch die Ölpreise in die Höhe geschnellt. Und da es sich dabei um unausweichliche Kosten handelt, haben viele börsennotierte Unternehmen bei der Veröffentlichung der Ergebnisse von Kostensteigerungen gesprochen. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend auch 2022 fortsetzen wird. Das bedeutet, dass er im nächsten Jahr die breiteren Aktienmärkte belasten könnte. Ich habe jedoch Aktien von Öl-Produzenten wie BP und Royal Dutch Shell gekauft, um die Auswirkungen der Inflation auf mein Portfolio auszugleichen. Und ich habe vor, diese Positionen auch im nächsten Jahr zu halten.

Steigende Zinssätze

Als Folge der steigenden Inflation werden auch die Zinsen weiter steigen. In diesem Zusammenhang haben sie bereits begonnen zu steigen. Die Bank of England hat vor kurzem auf den Anstieg der Inflation reagiert und ihren Zinssatz um 0,15 Prozentpunkte auf 0,25 % erhöht. Die Geschäftsbanken könnten diesem Beispiel folgen. Für verschuldete Unternehmen, von denen es in der Zeit nach der Pandemie viele (große und kleine) gibt, wäre das eine schlechte Nachricht, denn es bedeutet, dass ihre Schuldendienstkosten steigen werden. Aber es ist auch positiv für Bereiche wie das Bankwesen. Die Banken haben während der Pandemie ziemlich gelitten. Zu meinen Favoriten unter den großen FTSE 100-Unternehmen gehören die Lloyds Bank und die HSBC, die auf meiner Wunschliste für das Jahr 2022 stehen.

Eine langsame Erholung könnte die Aktienmärkte beeinträchtigen

Nicht zuletzt wirken sich diese Trends auch auf die weltweite Erholung aus. Die wirtschaftliche Erholung verlief bereits 2021 recht langsam. Wenn dann noch die anhaltenden Pandemie-Sorgen, die hohe Inflation und die steigenden Zinsen hinzukommen, ist es plausibel zu erwarten, dass die Erholung nicht gerade ein Boom sein wird. In diesem Zusammenhang könnte er auch weiterhin lau sein. Und das ist für mich ein Zeichen, defensive Werte wie Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich und der Pharmabranche näher zu betrachten. Ich bin zum Beispiel ein glücklicher Investor in AstraZeneca und habe meine Position kürzlich sogar aufgestockt.

