3 Topaktien für unter 20 Dollar

Ein schönes Erlebnis am Aktienmarkt ist, wenn man eine Aktie für weniger als 20 US-Dollar kauft und die ihren Wert dann verdoppelt. Das ist schon aufregend, weil das (normalerweise) bedeutet, dass man mehr Ahnung hatte als der breite Markt und man seine Vision hat umsetzen können. Das tut nicht nur dem Ego gut, sondern auch dem Privatvermögen.

Virgin Galactic (WKN: A2PTTF), Novavax (WKN: A2DA58) und Nordic American Tankers (WKN: 394869) sind drei Aktien, die im vergangenen Jahr alle zu unter 10 US-Dollar zu haben waren. Aber die Marktstimmung hat sich bei allen drei Titeln dramatisch verändert und die Aktien haben ihren Marktwert seit den Tiefstständen verdoppelt. Geht da noch mehr?

Raketenstart

Die Raumfahrtgesellschaft Virgin Galactic hatte im vergangenen Jahr einen seltsamen IPO. Statt der traditionellen Methode, von Investmentbankern in den Markt eingeführt zu werden, entschied sich das Unternehmen für eine umgekehrte Fusion in eine bereits am Markt gehandelte Deckgesellschaft. So hat man sich quasi heimlich an die Börse geschlichen.

Am ersten Tag kam die Aktie nicht über 11,75 US-Dollar hinaus. Dann fiel sie Anfang Dezember dramatisch auf 7,22 US-Dollar. Und dann kamen die Bullen. Der Preis ist kürzlich auf 18 US-Dollar gestiegen. Das ist ein schöner Anstieg um 150 % in weniger als zwei Monaten. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3,6 Mrd. US-Dollar.



Virgin Galactic ist durchaus spekulativ, somit nichts für schwache Nerven. Man ähnelt insofern damit einer Biotech-Aktie, da das Unternehmen weder Gewinne noch Einnahmen hat. Man hofft, noch in diesem Jahr mit der Touri-Raumfahrt zu beginnen.

Auf der positiven Seite ist der Wettbewerbsvorteil riesig. Das Unternehmen hat nur zwei echte Konkurrenten im Wettlauf zu den Sternen: Blue Origin und SpaceX (beide privat). Diese Unternehmen wurden von Milliardären gegründet. Jeff Bezos startete Blue Origin im Jahr 2000 und sagte, er wolle jährlich etwa 1 Mrd. US-Dollar an Amazon.com-Aktien liquidieren, um das Unternehmen zu finanzieren. Tesla-Gründer Elon Musk gründete SpaceX im Jahr 2002 und Sir Richard Branson gründete Virgin Galactic im Jahr 2004.

Diese drei Männer haben Milliarden in ihre Träume gesteckt (und zusammengerechnet 54 Jahre Forschung und Entwicklung). Wie die beiden privat gehaltenen Konkurrenten ist Virgin Galactic eine Investition mit hohem Risiko und hoher Belohnung – und wird gerade günstig gehandelt.

Die Wende im Bereich Biotech

Novavax wurde im vergangenen Jahr vom Markt richtiggehend gekillt und fiel quasi auf Micro-Cap-Status. Als das Medikament gegen RSV (Respiratorisches Synzytialvirus) in der Phase-3-Studie scheiterte, nahm das Unternehmen einen 20:1-Rückwärtssplit vor, damit die Aktien an der Nasdaq bleiben konnten. Selbst nach dem Split fielen die Aktien bis Ende 2019 auf 3,69 US-Dollar.

Da steckt jede Menge Pessimismus im Preis. Allerdings – und das ist das Schöne – kann es wohl nur besser werden. Schon jetzt ist die Aktie in weniger als zwei Monaten um 99 % gestiegen. Die Aktien werden derzeit zu rund 7,33 US-Dollar gehandelt.

Was sorgte für den Anstieg? Die Angst vor dem Coronavirus in China hat Novavax fast über Nacht steigen lassen. Bisher hat noch keine Arzneimittelfirma einen Impfstoff gegen dieses unbekannte Virus. Und normalerweise würde jedes Unternehmen Jahre brauchen, um einen Impfstoff auf den Markt zu bringen. Trotzdem konnten in der Vergangenheit diese Aktien in solchen Situationen immer wieder ansteigen.

Aber der unmittelbare Wachstumstreiber für Novavax ist die Impfung gegen die Grippe, NanoFlu, die sich im Stadium Phase 3 befindet. NanoFlu hat in den bisherigen klinischen Studien die marktführende Grippeschutzimpfung von Sanofi immer wieder übertroffen. Das Unternehmen rechnet damit, die Ergebnisse der Phase 3 bis zum Ende des ersten Quartals zu veröffentlichen. Die Grippe tötet nach wie vor viele Menschen und es gibt eine Marktchance von 5 Mrd. US-Dollar für einen Impfstoff, der funktioniert. Wenn das vergleichsweise winzige Novavax mit einer Marktkapitalisierung von nur 250 Mio. US-Dollar Sanofi erneut schlägt, dürften die Aktien des Unternehmens in die Höhe schnellen.

Solltest du jetzt Öltanker kaufen?

Ölaktien waren in letzter Zeit schreckliche Investitionen und Öltanker hat es dabei besonders hart getroffen. Nordic American Tankers stand vor 15 Jahren bei 53 US-Dollar pro Aktie. Seitdem ist ein dramatischer Rückgang bis hinunter zu 1,71 US-Dollar pro Aktie im September 2019 zu verzeichnen. Seitdem hat die Aktie ein dramatisches Comeback erlebt und ist in vier Monaten um 129 % gestiegen.

Und sie ist noch immer spottbillig. Nordic hat ein Preis-zu-Umsatz-Verhältnis von 1,72. Die Aktie wird unter ihrem Buchpreis (0,99) gehandelt. Und das, nachdem die Aktie ihren Wert verdoppeln konnte.

Was hat für diesen Anstieg gesorgt? Das Geschäft boomt gerade. Der Tageskurs für Tankschiffe ist auf 70.000 US-Dollar gesprungen. Laut den Schiffsmaklern von Poten & Partners sind die Erträge für Suezmax-Tanker in den letzten vier Monaten um durchschnittlich 350 % gestiegen und Nordic verfügt über 23 Suezmax-Tanker.

Die Nachfrage hat sich auch im neuen Jahr fortsetzen können. In einem kürzlich veröffentlichten Brief an die Aktionäre berichtete das Unternehmen, dass die Tagesrate zu Beginn des Jahres bei über 100.000 US-Dollar lag. Die letzten fünf Verträge lagen im Durchschnitt bei über 62.000 US-Dollar pro Tag. Die täglichen Betriebskosten der Schiffe liegen bei etwa 8.000 US-Dollar pro Schiff. Klingt alles nach gar nicht so schlechten Nachrichten.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und besitzt Aktien von Virgin Galactic. Taylor Carmichael besitzt Aktien von Amazon, Novavax und Virgin Galactic.

Dieser Artikel erschien am 30.1.2020 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2020