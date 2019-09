3 Topaktien, die du im September kaufen kannst

Weitere Suchergebnisse zu "Square":

So, der Sommer ist wirklich vorbei. Die Kinder sind wieder in der Schule. Die Bundesligasaison hat begonnen. Herbst liegt in der Luft. Alles in allem eine großartige Zeit, um – genau – Aktien zu kaufen.

Du magst denken: „Aber was ist mit dem Handelskrieg mit China? Mit der umgedrehten Zinsstrukturkurve? Steht uns nicht eine Rezession ins Haus?“ Das könnten triftige Gründe sein, die Finger von der Börse zu lassen. Aber eben wohl nur für kurzfristig denkende Anleger.

Man weiß ja nicht, was die nächsten Monate bringen könnten. Und die intelligenteste Art, zu investieren, ist eben auf lange Sicht. Das bedeutet, dass der Kauf von Aktien im Moment genauso gut sein kann wie zu irgendeinem anderen Zeitpunkt. Ich denke, dass es sich bei Alphabet (WKN: A14Y6F), Guardant Health (WKN: A2N5RY) und Square (WKN: A143D6) um drei Spitzenaktien handelt, die du im September kaufen und dann lange Zeit halten kannst.

1. Alphabet

Du hast wahrscheinlich in den letzten Jahren viel über künstliche Intelligenz (KI) gehört. Die Technologie verändert vollkommen die Art und Weise, wie Unternehmen Geschäfte machen. Und wir haben bislang nur die Spitze des Eisbergs davon gesehen, was die KI erreichen kann. Es steht außer Frage, dass die KI in den nächsten Jahrzehnten eine noch größere Rolle in unserem Alltag spielen wird. Das Beratungsunternehmen McKinsey prognostiziert, dass die KI bereits im Jahr 2030 eine 13-Billionen-Dollar-Industrie sein könnte.

Dieser bevorstehende KI-Boom ist einer der Hauptgründe, warum ich Alphabet wirklich mag. Der Konzern ist bereits heute ein unangefochtener Marktführer im Bereich KI. Wer ein Android-Handy oder -Tablet verwendet, nutzt wahrscheinlich den KI-gestützten Google-Assistenten von Alphabet. Wer Google Search verwendet, hat bereits definitiv von der KI und ihren optimierten Vorschlägen profitiert.

Größere und bessere KI-Anwendungen stehen uns noch bevor. Waymo von Alphabet ist eine bahnbrechende Technologie für autonomes Fahren. Der UBS-Analyst Eric Sheridan glaubt, dass Waymo bis 2030 über 100 Mrd. US-Dollar Umsatz generieren könnte, ein Betrag, der an dem Gesamtumsatz von Alphabet aus dem Vorjahr kratzt. Das DeepMind-KI-Labor von Alphabet hat bereits erhebliche Fortschritte bei der Anwendung von KI im Gesundheitswesen gemacht und kürzlich gezeigt, dass die Technologie eine potenziell tödliche Nierenerkrankung bis zu 48 Stunden früher als normal vorhersagen kann.

Alphabet verfügt meiner Meinung nach über drei Schlüsselkomponenten, um in den kommenden Jahrzehnten führend in der KI zu bleiben. Man hat mehr Geld als die meisten Unternehmen in Forschung und Entwicklung und in die Akquisition kleinerer Unternehmen investiert. Das Unternehmen hat eine Vision für das Potenzial für KI. Am wichtigsten ist aber vielleicht, dass Alphabet Zugriff auf eine riesige Menge an Daten hat, die für die Schulung von KI-Systemen benötigt werden.

2. Guardant Health

Jeden Tag werden in den USA etwa 10.000 Menschen aus der Generation der Babyboomer 65 Jahre alt. Auch in anderen Ländern der Welt verschiebt sich die Gesellschaft hin zu einer älter werdenden. Leider tritt die höchste Krebsinzidenz bei Personen im Alter von 65 bis 74 Jahren auf. Das National Cancer Institute geht davon aus, dass die Zahl der Menschen, bei denen Krebs diagnostiziert wird, in naher Zukunft dramatisch steigen wird.

Die gute Nachricht ist, dass Krebs oft erfolgreich behandelt werden kann, wenn er denn früh genug erkannt wird. Noch besser ist, dass es eine vielversprechende neue Technologie gibt, die diese Früherkennung ermöglichen kann. Die Flüssigbiopsie ist ein einfacher Bluttest, der zum Nachweis von Krebs verwendet wird, indem er winzige DNA-Fragmente im Blut identifiziert, die sich von den Tumorzellen gelöst haben. Guardant Health vertreibt bereits sogar mehrere flüssige Biopsieprodukte.

Der Umsatz von Guardant Health steigt und steigt aufgrund der enormen Nachfrage nach den Flüssigbiopsieprodukten Guardant360 und GuardantOmni. Ärzte verwenden Guardant360, um die geeignete Therapie für die Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem Krebs zu bestimmen. Pharmaunternehmen verwenden GuardantOmni, um Patienten für klinische Studien zur Bewertung von Krebsmedikamenten zu untersuchen.

Die neuesten Produkte des Unternehmens könnten jedoch wirklich dazu beitragen, das Potenzial der Flüssigbiopsie zu realisieren. Lunar von Guardant Health erkennt Krebs im Frühstadium sowie das Wiederauftreten von Krebs. Das Unternehmen denkt, dass der gesamte adressierbare Markt für seine Produkte in der Größenordnung von 50 Mrd. US-Dollar jährlich liegt. Andere denken, dass die Zahl eher bei 100 Mrd. US-Dollar liegt. Ich bin mir nicht sicher, wie groß die Chance wirklich ist, weiß aber, dass sie riesig sein dürfte – und ich bin auch zuversichtlich, dass Guardant Health in den nächsten Jahren deutlich wachsen wird.

3. Square

Derzeit wird ja aufgrund des schnellen Übergangs zu digitalen Zahlungsmethoden allerorten dem Bargeld der Kampf angesagt. Kreditkarten, digitale Wallets, Peer-to-Peer (P2P)-Zahlungen und Kryptowährungen erfreuen sich wachsender Beliebtheit, während die Verwendung von Bargeld abnimmt.

Die Finanzindustrie wird dadurch auf den Kopf gestellt. Eine Handvoll Unternehmen führen die Neuordnung an, darunter einer meiner Favoriten: Square.

Du hast selbst wahrscheinlich schon die kleinen mobilen Kreditkartenleser gesehen und verwendet, die Square den Händlern zur Verfügung stellt. Square nutzte seine Kreditkartenverarbeitungstechnologie und -dienstleistungen, um ein komplettes Ökosystem für Unternehmen aufzubauen, mit besonderem Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen. Das Unternehmen hat auch ein P2P-Produkt für Privatpersonen, Cash App, das sehr beliebt geworden ist.

Square ist eine fantastische Wachstumsaktie. Sie ist in einem schnell wachsenden Markt tätig. Das Unternehmen hat mehrere Wege, um Wachstum zu generieren, darunter die Cash App und den Square-Capital-Kreditservice für Unternehmen. Square genießt zudem einen starken Graben zum Schutz vor Wettbewerbern: Es gibt bestehende Kunden, die lieber im Ökosystem bleiben wollen und dann noch mehr von den Produkten und Dienstleistungen nutzen. Wenn Bargeld also immer weiter an Relevanz verliert, dürfte Square ein großer Gewinner sein.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet, Guardant Health und Square. Keith Speights besitzt Aktien von Alphabet, Guardant Health und Square.

