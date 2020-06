3 Top Warren Buffett-Zitate zum Start in die Woche

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway A":

Warren Buffett wird gewöhnlich als der beste Aktieninvestor aller Zeiten angesehen. Er hat es geschafft, in seiner langen Karriere ein Vermögen von über 67 Milliarden US-Dollar aufzubauen, indem er über seine Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway (WKN:854075)(WKN:A0YJQ2) umsichtig in die besten Unternehmen Amerikas investiert hat. Es versteht sich also von selbst, dass, wenn es um das Thema Investieren geht, Buffett jemand ist, zu dem wir alle aufschauen können.

Unsere Foolishen Kollegen drüben in den USA haben eine umfassende Liste mit einigen von Buffetts besten Zitaten. Hier sind drei, um deine Woche zu beginnen!

“Die wichtigste Eigenschaft für einen Investor ist das Temperament, nicht der Intellekt. Du brauchst ein Temperament, das keine Freude empfindet, wenn es für oder gegen die Masse ist.”



Buffett wirbt hier mit den Vorteilen, die es mit sich bringt, ein ‘konträrer’ Investor zu sein. Wenn du den S&P/ASX 200 Index (WKN:601362) im Laufe der Zeit wirklich übertreffen willst (was die meisten anstreben), musst du bereit sein, Wetten gegen das abzuschließen, was die meisten Investoren erwarten. Aber du musst dich auch mit deinen eigenen Entscheidungen wohlfühlen und dich nicht unnötigerweise dem entgegenstellen, was der Markt anpreist. Es ist die emotionale Seite des Investierens, die viele Investoren arm macht, und genau davor warnt Buffett hier wirklich.

“Die schlechteste Investition, die man haben kann, ist Bargeld. Alle reden davon, dass Bargeld König ist und all diese Dinge. Bargeld wird mit der Zeit immer weniger wert sein. Aber gute Geschäfte werden mit der Zeit immer mehr wert sein”, warnt Buffett.



Mit diesem Zitat fasst Buffett treffend zusammen, warum jeder langfristig investieren sollte. Es stimmt, dass Bargeld der sicherste Ort ist, um sein Vermögen zu verwahren – aber nur kurzfristig. Auf lange Sicht ist eine der wenigen Gewissheiten beim Investieren, dass Bargeld ein schrecklicher Wertzerstörer ist. Die Regierungen zielen mit ihren Inflationszielen eigentlich darauf ab, den realen Wert unseres Geldes mit der Zeit zu verringern. Deshalb ist die sorgfältige Investition in Unternehmen, in Aktien, der beste Weg, langfristigen Reichtum aufzubauen, vielleicht mit ein wenig Bargeld auf der Seite.

“Kaufe dich in ein Unternehmen ein, weil du es besitzen willst, nicht weil du willst, dass die Aktien steigen”.



Das ist so eine prägnante Art, unsere eigene Foolishe Investitionsphilosophie zusammenzufassen. Beim Investieren geht es darum, deine Interessen mit denen eines Unternehmens zusammenzubringen, von dem du denkst, dass es langfristig Wohlstand erzeugen wird. Es geht nicht darum, mit verschiedenen Tickersymbolen auf einem Bildschirm zu handeln. Buffett selbst besitzt Aktien von Coca-Cola, aber er selbst trinkt bekanntlich auch gerne Cola. Die Produkte eines Unternehmen zu mögen und in dieses Unternehmen zu investieren, weil du dich leidenschaftlich für das Geschäft interessierst (vorausgesetzt, du hast dafür gesorgt, dass es ein tolles Unternehmen ist), ist eine großartige Möglichkeit, Gewinner zu finden und sich dabei auch noch wohl zu fühlen!

Dieser Artikel wurde von Sebastian Bowen auf Englisch verfasst und am 18.05.2020 auf Fool.com.au veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

