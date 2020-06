3 Top-Value-Aktien für den Juni

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Da sich der breitere Markt von seinen Tiefstständen im März um mehr als 40 % erholte, sind viele Aktien heute alles andere als billig.

Glücklicherweise werden einige der Aktien mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis immer noch zu attraktiven Preisen gehandelt und sind weitaus günstiger als der Markt als Ganzes. So wurde beispielsweise der S&P-500-Index im Durchschnitt am Freitag mit einem hohen Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24 gehandelt.

Lies weiter, um mehr über einige ausstehende dividendenzahlende Unternehmen zu erfahren, die derzeit mit weniger als der Hälfte dieses KGV gehandelt werden. Diese drei Aktien könnten sich als Investitionen von höchstem Wert für den Monat Juni qualifizieren.

1. Kinder Morgan

Kinder Morgan (WKN: A1H6GK) ist eines der größten Energieinfrastrukturunternehmen der Welt. Es verfügt über das größte Erdgastransportnetz Nordamerikas mit mehr als 70.000 Meilen Pipelines, die etwa 40 % des in den USA verwendeten Erdgases transportieren.

Mehr als zwei Drittel des Cashflows von Kinder Morgan sind durch Take-or-Pay-Verträge gesichert, die es dem Unternehmen ermöglichen, Zahlungen zu erhalten, unabhängig davon, wie sehr seine Kunden seine Pipelines und andere Infrastrukturanlagen nutzen. Dies trägt dazu bei, den Großteil des Cashflows von Kinder Morgan von den Schwankungen der Rohstoffpreise abzukoppeln. Außerdem macht es die Aktie dadurch auch zu einer relativ risikoarmen Investition.

Die Aktien des Energieinfrastrukturgiganten sind derzeit nur für das 8-Fache des ausschüttungsfähigen Cashflows zu haben, den das Unternehmen im Jahr 2020 voraussichtlich generieren wird – sein Forward-KGV –, und die Aktie hat eine beachtliche Dividendenrendite von 6,3 %.

2. Altria

Altria (WKN: 200417) dominiert die US-amerikanische Tabakindustrie. Obwohl die Raucherzahlen weiterhin sinken, haben Preiserhöhungen und Kostensenkungen es dem Tabakkönig ermöglicht, seinen Cashflow im Laufe der Zeit kontinuierlich zu steigern. Altria gibt dieses Geld über kräftige Dividendenzahlungen an die Aktionäre weiter; die Aktien von Altria haben derzeit eine Rendite von 8 %.

Altrias reichliche Cashflow-Generierung – allein im Jahr 2019 erwirtschaftete das Unternehmen 7,6 Milliarden Dollar – gibt dem Unternehmen auch die Möglichkeit, in neue Wachstumsmöglichkeiten zu investieren. Bereits im März 2019 zahlte Altria 1,8 Milliarden Dollar für den Erwerb einer Beteiligung in Höhe von 45 % am kanadischen Cannabisunternehmen Cronos Group. Mit einem raschen Schritt positionierte sich Altria, um einen bedeutenden Anteil des globalen Cannabismarktes zu erobern, der sich laut der Investmentbank Stifel bis 2030 auf 200 Milliarden Dollar belaufen könnte.

Besser noch, man kann derzeit einige Altria-Aktien für nur etwa das 10-Fache der Gewinnschätzungen der Analysten für 2020 erwerben, oder etwa 60 % weniger als das zukünftige KGV des S&P 500.

3. Verizon Communications

Verizon Communications (WKN: 868402) ist ein weiterer wertorientierter, hochverzinslicher Dividendenwert. Das massive Mobilfunk-Abonnementgeschäft des Telekommunikationstitanen generierte 2019 einen freien Cashflow von 17,8 Milliarden US-Dollar, und zwar nach Reinvestition eines gleichen Betrags in Instandhaltung und Wachstumsausgaben. Wie Kinder Morgan und Altria gibt auch Verizon einen Großteil seiner überschüssigen Barmittel über seine großzügigen Dividenden an Investoren weiter. Die Aktien haben derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 4,3 %.

Aber Verizon ist mehr als nur eine schwerfällige Telefongesellschaft. Die kommende 5G-Revolution verspricht, eine Welle aufregender technologischer Fortschritte einzuleiten, einschließlich einer Explosion von Geräten mit Internetanschluss, bekannt als das Internet der Dinge. Dank seiner enormen Cashflow-Generierung – die es dem Unternehmen erlauben sollte, aggressiv in den Ausbau seines Netzes der fünften Generation zu investieren – wird Verizon eine wichtige Rolle als Anbieter von 5G-Kommunikationstechnologie spielen.

Das Beste daran ist, dass die Aktien von Verizon derzeit nur für das 12-Fache der Gewinnprognosen der Analysten für 2020 zu haben sind – ein Schnäppchen angesichts der attraktiven Cashflow-Kennzahlen, der Dividendenrendite und der langfristigen Wachstumsaussichten.

The post 3 Top-Value-Aktien für den Juni appeared first on The Motley Fool Deutschland.

5G-Explosion. Diese Aktie könnte jetzt von der gigantischen Mobilfunk-Revolution profitieren!

5G leitet in Sachen Geschwindigkeit und Reaktionszeit ein neues Zeitalter ein. Es erschließen sich völlig neue Anwendungsfelder für Industrie, Wissenschaft und Entertainment. Zum Beispiel für Virtuelle Realität, Autonomes Fahren, oder das Internet der Dinge.

Dieses Unternehmen ist hervorragend positioniert, um von diesem Jahrhundert-Trend im Mobilfunksektor jetzt möglicherweise massiv zu profitieren. Es ist das kritische Bindeglied für alle Daten, die durch Mobilfunkwellen um die Welt reisen.

Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Aktie, die von der gigantischen Mobilfunk-Revolution 5G profitieren kann“ jetzt an, indem du hier klickst!



Joe Tenebruso besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehl Aktien von Kinder Morgan. The Motley Fool empfiehlt Verizon Communications.

Dieser Artikel wurde von Joe Tenebruso auf Englisch verfasst und wurde am 07.06.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020