3 Top-Tech-Aktien, die stärker gefallen sind als Bitcoin und Ethereum

In 3 Sätzen

Stark kapitalisierte Tech-Aktien werden kurzfristig ähnlich wie Kryptowährungen gehandelt.

PayPal, Shopify und Meta Platforms stehen alle vor verlangsamtem Wachstum.

Aber ihre Bewertungen werden dadurch wieder attraktiver.

Kryptowährungen haben den Ruf, sowohl explosiv zu wachsen als auch extrem volatil zu sein. In vielerlei Hinsicht war das Abrutschen des US-Aktienmarktes viel volatiler. Der Rückgang des Nasdaq ist nicht repräsentativ für die Rückgänge, die wir bei einzelnen Large-Cap- und Small-Cap-Aktien gesehen haben. So haben beispielsweise PayPal Holdings (WKN: A14R7U), Shopify (WKN: A14TJP) und Meta Platforms (WKN: A1JWVX) gegenüber ihren 52-Wochen-Höchstständen mehr verloren als Bitcoin oder Ethereum. Schauen wir doch mal, was für den Kauf der einzelnen Tech-Aktien spricht. Außerdem, wie sich die Volatilität in Zukunft auf deine Investitionen auswirken könnte.

Gesellschaft ohne Bargeld

In nur sieben Monaten sind die Aktienkurse von PayPal um zwei Drittel gefallen, wodurch PayPal vom fünftgrößten US-Finanzdienstleister nach Marktkapitalisierung auf einen Platz unter den Top 10 zurückgefallen ist. Der extreme Einbruch der PayPal-Aktie lässt sie eher mit Altcoins wie Solana oder Cardano als mit Bitcoin und Ethereum vergleichen, ganz zu schweigen von einem typischen branchenführenden Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung.

PayPal wandelt sich von einem jungen und schnell wachsenden Unternehmen zu einem reifen und etablierten Unternehmen mit mäßigem oder sogar geringem Wachstum. Dieser schrittweise Wandel verwirrt die Anleger bei der Bewertung von PayPal-Aktien.

Obwohl sich das Wachstum von PayPal verlangsamt, weist das Unternehmen konstante Gewinne und einen freien Cashflow (FCF) auf – zwei grundlegende Faktoren, die ein Unternehmen auf lange Sicht wertvoll machen. Im Jahr 2016 erwirtschaftete PayPal einen Umsatz von 10,8 Mrd. US-Dollar, einen Nettogewinn von 1,4 Mrd. US-Dollar und einen FCF von 2,5 Mrd. US-Dollar. Im Jahr 2021, fünf Jahre später, hat sich der Umsatz auf 25,4 Mrd. US-Dollar mehr als verdoppelt, der Nettogewinn auf 4,2 Mrd. US-Dollar verdreifacht und der FCF auf 5,4 Mrd. US-Dollar mehr als verdoppelt. Das ist ein großartiger Lauf. Wenn wir uns auf 2021 im Vergleich zu 2020 konzentrieren, ergibt sich jedoch kein schönes Bild.

Vor dem Abrutschen nach dem vierten Quartal 2021 wurde die PayPal-Aktie hoch bewertet. Man sah ein Unternehmen, das seinen Umsatz um 20 % oder mehr pro Jahr steigern und gleichzeitig den Nettogewinn und den freien Cashflow erhöhen konnte. Das ist PayPal im Jahr 2021 jedoch nicht gelungen: Der Umsatz wuchs um weniger als 20 %, der Nettogewinn war rückläufig und der freie Cashflow wuchs um weniger als 10 %.

Erschwerend kommt hinzu, dass PayPal für 2022 eine Verlangsamung des Neukundenwachstums und ein Umsatzwachstum von nur 15 bis 17 % prognostiziert. Aus diesem Grund ist es nicht überraschend, dass der Markt Zeit braucht, um PayPal als ein langsamer wachsendes Unternehmen zu bewerten.

Von extrem teuer zu schlicht teuer

Shopify verzeichnete ein – nach Meinung der meisten – beeindruckendes Quartal und ein rekordverdächtiges Jahr. Aber im Nachhinein ist klar, dass der Aktienkurs des Unternehmens viel zu hoch war. Shopify war ein klassisches Beispiel für ein phänomenales Unternehmen mit einer überbewerteten Aktie.

Beim Investieren geht es im Kern darum, ein Unternehmen zu einem Preis zu kaufen, der auf der Grundlage des künftigen Gewinnwachstums gerechtfertigt ist. Es ist nicht Shopifys Schuld, dass die Leute den Aktienkurs immer wieder auf Stände geschickt haben, die kaum zu rechtfertigen waren. Bis zum jüngsten Ausverkauf gab es im E-Commerce weitaus attraktivere Käufe, zum Beispiel United Parcel Service. Das heißt, bis die Aktienkurse von Shopify in nur drei Monaten um 63 % eingebrochen sind.

Shopify ist immer noch eine teure Aktie, die mit einem voraussichtlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 13 und einem voraussichtlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 175 gehandelt wird. Aber sie ist viel billiger als früher. Shopify schätzt, dass das Unternehmen gemessen am Transaktionsvolumen 10 % des US-E-Commerce-Marktes beherrscht. Wenn Shopify seinen Anteil am E-Commerce-Markt weiter ausbaut, während der Markt insgesamt ebenfalls wächst, könnte Shopify mit der Zeit in seine Bewertung hineinwachsen. Aus diesem Grund könnten risikotolerante Anleger erwägen, jetzt eine Einstiegsposition in Shopify zu eröffnen.

Volles Risiko fürs Metaverse

Meta Platforms, früher bekannt als Facebook, hat innerhalb weniger Monate mehr von seiner Marktkapitalisierung eingebüßt als PayPal und Shopify zusammen. Was einst ein Unternehmen im Wert von über 1 Billion US-Dollar war, ist jetzt 550 Mrd. US-Dollar wert.

Wie aus der Namensänderung hervorgeht, befindet sich Meta Platforms im Umbruch, da das Unternehmen Milliarden in virtuelle Realität, alternative Realität und andere Bereiche investiert, um sicherzustellen, dass es in einer zunehmend virtuellen Welt erfolgreich sein kann. Meta Platforms wird durch Web3 bedroht, d. h. durch die Idee, das Eigentum an Informationen und am Internet von souveränen Staaten und Unternehmen in die Hände von Einzelpersonen zu verlagern. Das ist gefährlich für Metas Geschäft, das von Daten und Werbung abhängt.

Ein dezentralisiertes Internet könnte bedeuten, dass Unternehmen wie Facebook weniger Kontrolle über Informationen haben, Informationen, die für die Identifizierung von demografischen Merkmalen und Verhaltensweisen, nach denen Werbekunden suchen, unerlässlich sind. Durch die Investition in die Kommerzialisierung des Metaverse sichert Meta Platforms im Wesentlichen sein Geschäft ab, damit es auch im kommenden Internetzeitalter florieren kann.

Ein wichtiger Faktor, der die Aktie von Meta Platforms nach unten schickt, ist das verlangsamte Wachstum. Meta rechnet für das erste Quartal 2022 mit einem Umsatzwachstum von nur 3 bis 11 % im Vergleich zum ersten Quartal 2021. Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Aktie nach unten treibt, ist die Besorgnis über anhaltende Verluste bei Investitionen in das Metaversum, wie sie von Meta Platforms’ Reality Labs repräsentiert werden (die bisher nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen wurden).

Im Jahr 2021 verzeichnete Reality Labs einen Betriebsverlust von 10,2 Mrd. US-Dollar. Meta erklärte den Anlegern, dass die Ausgaben für Forschung und Entwicklung von nun an nur noch steigen würden. Für Investoren, die sich nicht für das Metaverse interessieren, ist diese Art von strategischem Plan wahrscheinlich Schnickschnack. Aber für diejenigen, die an Mark Zuckerberg und das Metaverse glauben, könnte jetzt einer der besten Zeitpunkte sein, um jetzt Aktien von Meta Platforms zu kaufen. Das Unternehmen hat ein KGV von rund 16, das niedrigste seit Jahren.

Die Volatilität wird bleiben

Selbst wenn man kein Interesse an PayPal, Shopify oder Meta Platforms hat, zeigt die harte Realität, dass alle drei Aktien so volatil waren wie die wichtigsten Kryptowährungen. Und dass die Märkte kurzfristig irrational sein können. Im heutigen Informationszeitalter verbreiten sich Nachrichten innerhalb von Sekunden wie ein Lauffeuer rund um den Globus. Kleinanleger haben Zugang zu Instrumenten, die früher nur Experten vorbehalten waren.

Wie wir im Dezember 2018 und im März 2020 gesehen haben und wie wir jetzt sehen, erfolgen Marktkorrekturen schneller als je zuvor. Vielleicht ist es am besten, zu akzeptieren, dass Volatilität selbst bei großen, etablierten Unternehmen einfach dazugehört, wenn man als Anleger langfristig dabei ist.

Der Artikel 3 Top-Tech-Aktien, die stärker gefallen sind als Bitcoin und Ethereum ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Daniel Foelber besitzt Bitcoin, Ethereum, PayPal Holdings und Solana. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin, Ethereum, Meta Platforms und PayPal Holdings. Dieser Artikel erschien am 4.3.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

