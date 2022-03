3 Top-Familienunternehmen, die jetzt einen Blick wert sind

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Untersuchungen aus Deutschland und der Schweiz zeigen, dass Aktien von Familienunternehmen im Durchschnitt langfristig besser als der Gesamtmarkt abgeschnitten haben. Ein möglicher Grund dafür ist, dass familienkontrollierte Unternehmen langfristiger denken und handeln. Die folgenden drei Unternehmen passen für mich genau in dieses Schema. Die langfristige Entwicklung scheint mir intakt, die Aktienkurse sind dennoch in den letzten Monaten stark gesunken. Alle drei sind jetzt einen Blick wert.

Fielmann

Das Hamburger Familienunternehmen Fielmann (WKN: 577220) wird seit 2019 von dem Sohn des Firmengründers geführt. Es ist Marktführer in Zentraleuropa und gehört mit rund 900 Niederlassungen zu den größten Augenoptikern weltweit. Als solcher profitiert Fielmann davon, dass immer mehr Menschen eine Brille tragen. In Deutschland, dem mit Abstand größten Markt des Unternehmens, sind mittlerweile zwei Drittel der Bevölkerung Brillenträger.

Entsprechend verkauft das Unternehmen immer mehr Brillen und erzielt dadurch über die Jahre leicht steigende Umsätze und Gewinne. Nach einem coronabedingt schwachen Jahr 2020 stieg der Konzernumsatz im Jahr 2021 um 17 %, der Gewinn nach Steuern um 20 %. Der Umsatz stieg auf einen neuen Rekordwert, der Gewinn nach Steuern lag auch aufgrund von Sonderabschreibungen noch unter dem Vor-Corona-Wert.

Insgesamt sieht sich Fielmann weiterhin auf Wachstumskurs. Das Hörgerätegeschäft entwickelt sich stark, in 2022 soll mindestens ein neuer Markt erschlossen werden. Das Umsatzwachstum soll zweistellig sein. Trotz dieser positiven operativen Entwicklung ist die Fielmann-Aktie im letzten Jahr um 25 % gefallen und steht nur noch leicht über dem Tief der Corona-Krise (Stand: 20.03.22, gilt für alle Angaben). Das KGV beträgt allerdings immer noch 30 und ist mir zu hoch für einen Einstieg.

Nemetschek

Auch wenn die Aktie von Nemetschek (WKN: 645290) seit Jahresanfang um 24 % gefallen ist, steht sie auf Sicht von einem Jahr immer noch 50 % im Plus. Langfristig war der Kursanstieg noch deutlich stärker. Über 50 % der Anteile liegen bei der Familie des Gründers, der das Münchener Unternehmen von einem kleinen Ingenieurbüro zu einem der weltweit führenden Anbieter von Software für den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten entwickelt hat.

Umsatz und Gewinn stiegen in den letzten Jahren kontinuierlich. Im Geschäftsjahr 2021 stieg der währungsbereinigte Umsatz um 16 %, das währungsbereinigte EBITDA um 30 %. Auch für die Zukunft scheint mir Nemetschek gut aufgestellt zu sein. Der Konzern verbreitert seine Services ständig und bietet seine Produkte mittlerweile auch im Segment Media & Entertainment an, um professionelle Inhalt in 2D oder 3D zu erstellen – zum Beispiel für Filme oder Videospiele. Aber auch hier ist mir das KGV von 63 für das Wachstum zu hoch.

Rational

In Kantinen, Restaurants und in Koch-Shows fallen mir immer die großen Küchengeräte von Rational (WKN: 701080) auf. Profiküchen greifen offensichtlich gerne auf die Geräte zur thermischen Speisenzubereitung von Rational zurück – der weltweite Marktanteil liegt bei ungefähr 50 %. Die Geräte werden ausschließlich in Deutschland und Frankreich produziert und jeden Tag 140 Mio. Speisen in ihnen zubereitet.

Das Unternehmen aus Landsberg am Lech entwickelt diese Geräte kontinuierlich weiter und steigerte von 2011 bis 2019 in jedem Jahr Umsatz und EBIT. Aufgrund der Auswirkungen von Corona auf die Gastronomie fiel das Jahr 2020 schlecht aus. Im Jahr 2021 konnte der Umsatz jedoch schon wieder um 20 % gesteigert werden, das EBIT stieg um 50 %. Beide Kennzahlen liegen allerdings noch unter denen des Jahres 2019. Besonders Versorgungsengpässe bei elektrischen Bauteilen belasteten das Ergebnis. Rational ist ein tolles Unternehmen, ein echter Hidden Champion. Mit einem KGV von 64 ist mir die Aktie allerdings eindeutig zu teuer – trotz eines Kursrückgangs von 23 % seit Jahresbeginn.

Der Artikel 3 Top-Familienunternehmen, die jetzt einen Blick wert sind ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Hendrik Vanheiden besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022