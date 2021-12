3 Top-E-Commerce-Aktien zum Kauf im Dezember

Die wichtigsten Punkte

Etsy gewinnt immer mehr Stammkäufer und zeigt damit, dass es mehr ist als nur eine Plattform für einen Kauf pro Jahr.

Kleine Unternehmen können Shopify nutzen, um eine E-Commerce-Präsenz aufzubauen.

MercadoLibre entwickelt den E-Commerce in Lateinamerika.

Der Trend weg von Ladengeschäften mit Laufkundschaft hin zum E-Commerce ist unbestreitbar. Im Jahr 2019 wurden 15,2 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes im dritten Quartal online getätigt. Diese Zahl stieg im Jahr 2020 auf 18,8 %, was durch pandemisches Verhalten angeheizt wurde. Im Jahr 2021 wird er wieder auf 18,1 % sinken, aber ein Zuwachs von 3 % in zwei Jahren ist enorm, wenn man bedenkt, dass dies einem Marktanteil von 34 Milliarden US-Dollar entspricht. Es wird erwartet, dass der E-Commerce bis 2025 etwa 23 % des Umsatzes im Einzelhandel ausmachen wird. Im Jahr 2020 wurden die Anleger dafür belohnt, dass sie sich für Onlinehändler entschieden haben, doch 2021 bevorzugt der Markt physische Läden gegenüber ihren digitalen Pendants.

Im letzten Monat des Jahres sollten die Anleger nach den potenziellen E-Commerce-Gewinnern des Jahres 2022 Ausschau halten. Etsy (WKN: A14P98), Shopify (WKN: A14TJP) und MercadoLibre (WKN: A0MYNP) sind drei Unternehmen in diesem Bereich, deren Aktien das Potenzial für ein starkes Jahr 2022 haben.

Etsy

Etsy hat sich zum wichtigsten Marktplatz für individuelle, einzigartige und handgefertigte Waren entwickelt, die oft von kleineren Unternehmen hergestellt werden. Um zu expandieren, hat Etsy Depop – einen Marktplatz für den Wiederverkauf von Mode von Person zu Person – und Elo7 – die brasilianische Version von Etsy – übernommen, die beide etwa zur gleichen Zeit im Sommer erworben wurden. Mit der Umwandlung in ein „Haus der Marken“ erobert Etsy einen nicht standardisierten Teil des E-Commerce-Marktes.

Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse für das dritte Quartal am 3. November stieg Etsy in diesem Jahr um rund 30 %, gab diese Gewinne aber während des jüngsten Ausverkaufs wieder ab. Die Ergebnisse für das dritte Quartal waren solide: Sowohl der Bruttoumsatz (GMS) als auch der Umsatz stiegen um 17,9 %. Die Zahl der Gewohnheitskäufer/innen, die an sechs verschiedenen Tagen einkaufen und dabei mehr als 200 US-Dollar ausgeben, stieg um 65 %. Der Ausbau dieser Gruppe ist für Etsy von entscheidender Bedeutung, da es sich um Stammkunden handelt.

Die Prognosen zum vierten Quartal waren unspektakulär: Das Management rechnet mit einem Umsatzwachstum von 12 und 10 % beim GMS. In der Weihnachtssaison kann jedoch alles passieren. Angesichts der weltweiten Lieferkettenprobleme könnten die Verbraucher Etsy nutzen, um ihre Einkaufslisten für die Feiertage zu erfüllen.

Etsy ist durchweg profitabel und weist eine beeindruckende bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 33 % auf, was das Unternehmen zum konservativsten der drei Unternehmen macht. Etsy ist auch das kleinste Unternehmen unter den dreien, was es neuen vertikalen Unternehmen wie Depop ermöglicht, ihre Umsätze schneller zu steigern.

Shopify

Viele Jahre lang war es schwierig, eine E-Commerce-Webseite für kleine Unternehmen zu starten. Der Gründer von Shopify, Tobias Lütke, erkannte dieses Problem im Jahr 2004, als er einen Snowboard-Shop startete. Fünfzehn Jahre später unterstützt Shopify 3,6 Millionen Arbeitsplätze auf der ganzen Welt.

Shopify erhebt von seinen Kunden sowohl eine Abonnementgebühr für die Pflege der Kundenwebseite als auch eine Gebühr für die Händlerlösung, die von jedem verkauften Artikel abgezogen wird. Je größer seine Kunden werden, desto mehr verdient Shopify. Das macht das Bruttowarenvolumen (GMV) zu einer unschätzbaren Kennzahl für das Unternehmen. Von 2016 bis 2020 stieg das GMV von 15,4 Mrd. US-Dollar auf 119,6 Mrd. US-Dollar. Zuletzt stieg das GMV im dritten Quartal um 35 % auf 41,8 Mrd. US-Dollar. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 belief sich das GMV von Shopify auf 121,3 Mrd. US-Dollar und übertraf damit das Gesamt-GMV von 2020.

Durch den Anstieg des GMV erzielte Shopify im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von 46 %. Wenn ein Unternehmen schnell wächst, sollten Investoren ermutigt werden, wenn es die Rendite für das Wachstum opfert, da es so viele Marktanteile wie möglich erobert.

Obwohl Shopify im dritten Quartal einen beeindruckenden Gewinn pro Aktie (EPS) von 9,94 US-Dollar erzielte, stammte der Großteil des Gewinns aus nicht realisierten Gewinnen durch die Investition in den Börsengang von Affirm (WKN: A2QL1G). Nach Abzug der Investition erreicht Shopify gerade noch die Gewinnschwelle. Die Bären werden darauf hinweisen, dass Shopify nicht in der Lage ist, einen Gewinn zu erzielen, aber das ist gewollt. Das Unternehmen könnte seine Ausgaben kürzen, aber Shopify ist dabei, das beste und größte Unternehmen zu werden, das möglich ist.

MercadoLibre

MercadoLibre bietet in Lateinamerika E-Commerce-Lösungen, Versandlogistik und digitale Zahlungen an. MercadoLibre ist in 18 Ländern tätig, wobei Brasilien, Argentinien und Mexiko am meisten ausmachen.

In der Marktplatz-Sparte stieg das GMV von MercadoLibre um 30 %. Das ist zwar nicht so beeindruckend wie bei Shopify, steht aber im Vergleich zum Wachstum von 117 % vor einem Jahr. Das gesamte Zahlungsvolumen (TPV) stieg währungsbereinigt (FX) um 59 %.

Insgesamt wuchs der Umsatz im dritten Quartal währungsbereinigt um 73 %. Das ist das erste Quartal in den letzten fünf Jahren, in dem das Wachstum weniger als 100 % betrug. Wie Shopify ist auch MercadoLibre nicht darauf ausgerichtet, Gewinne zu erwirtschaften. Die Betriebskosten von MercadoLibre stiegen um 62 %, was ein positives Zeichen ist, da die Ausgaben nicht schneller steigen als die Einnahmen. MercadoLibre sollte auf der Grundlage seines Kurs-Umsatz-Verhältnisses (KUV) bewertet werden, da es nicht auf Gewinne optimiert ist. Diese Kennzahl hat einen Tiefstand erreicht, den es seit fünf Jahren nicht mehr gab.

MELI PS RATIO DATEN VON Y-CHARTS

Da das Geschäft von MercadoLibre mit mehreren Währungen abgewickelt wird, stellen Wechselkursschwankungen ein Risiko dar. Langfristige Investoren können dies jedoch meist ignorieren, da MercadoLibre seine Einnahmen nicht in US-Dollar umrechnet, sondern nur in US-Dollar berichtet, weil das Unternehmen in den USA börsennotiert ist. Dennoch kann es in einigen Ländern, in denen MercadoLibre tätig ist, zu politischer Instabilität kommen, was ein theoretisches Risiko darstellt, das sich möglicherweise nicht bewahrheitet.

Alle drei E-Commerce-Aktien liegen mehr als 20 % unter ihrem Allzeithoch. Dennoch sind die Unternehmen gut im Geschäft und befinden sich in einer expandierenden Branche. Anleger, die auf der Suche nach Wachstum zu einem geringen Preis sind, sollten diese drei Aktien in ihr Portfolio aufnehmen.

